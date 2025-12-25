Το αδιαχώρητο στο χιονοδρομικό του Καϊμακτσαλάν - Στα λευκά «ντύθηκε» η Αράχωβα και το Μιτσικέλι, χειμωνιάτικο σκηνικό στην Ήπειρο

Το Καϊμακτσαλάν, ένα από τα πιο δημοφιλή χιονοδρομικά κέντρα της χώρας υποδέχθηκε μικρούς και μεγάλους επισκέπτες για τα Χριστούγεννα από όλη την Ελλάδα.

Όπως ανέφερε στην ΕΡΤ, ο υπεύθυνος του χιονοδρομικού κέντρου Βόρα, «η προσέλευση είναι αυξημένη σε σύγκριση με τα προηγούμενα χρόνια». Οι πίστες γέμισαν από λάτρεις του σκι και του snowboard, αλλά και από οικογένειες που θέλουν απλώς να απολαύσουν το χιονισμένο τοπίο.

«Σχεδόν έτοιμο να ανοίξει το χιονοδρομικό στην Αράχωβα»

Την ίδια στιγμή, στα λευκά έχει ντυθεί και η Αράχωβα, με τον δήμαρχο Γιάννη Σταθά να τονίζει μιλώντας στο ίδιο μέσο ενημέρωσης, μεταξύ άλλων, ότι: «Eίναι σχεδόν έτοιμο να ανοίξει το χιονοδρομικό.

Έχει ανοίξει ήδη μια πίστα και κάνουν μαθήματα οι σχολές. Πιστεύω ότι τις επόμενες ημέρες θα λειτουργήσει κανονικά το χιονοδρομικό. Η Αράχωβα έχει γεμίσει με κόσμο».