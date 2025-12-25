Πλακιάς: Οργή για την ευχετήρια κάρτα της Hellenic Train - “Απόλυτη χυδαιότητα”

Την οργή και την αγανάκτησή του εξέφρασε ο πατέρας της Χρύσας και της Θώμης, και θείος της Αναστασίας, που έχασαν τη ζωή τους στο σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη, Νίκος Πλακιάς, σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με αφορμή την ευχετήρια κάρτα της Hellenic Train.

“Αυτή η κάρτα δείχνει όλη την αρρωστημένη συμπεριφορά ενός κράτους στο οποίο εμείς είμαστε οι πολίτες αυτού” έγραψε συγκεκριμένα.

Σημειώνεται, πως η Hellenic Train εν όψει Χριστουγέννων δημοσίευσε μια ευχετήρια κάρτα στην οποία έγραφε, “Επόμενη στάση: Δίπλα σε αυτούς που αγαπάμε”.

“Έτσι όπως είναι ακόμα τα τρένα το πιο πιθανό θα ήταν να βρεθούμε εμείς δίπλα στους αγαπημένους μας παρά όλοι εσείς” σχολίασε ο κ. Πλακιάς.

Η ανάρτηση του Νίκου Πλακιά:

Η ευχετήρια κάρτα της εταιρίας που σκότωσε 57 αθώους .

Αυτή η κάρτα δείχνει όλη την αρρωστημένη συμπεριφορά ενός κράτους στο οποίο εμείς είμαστε οι πολίτες αυτού .

Ενα κράτος που επιτρέπει στον καθένα δολοφόνο να δείχνει την απόλυτη χυδαιότητα.

Αυτοί που το σκέφτηκαν , αυτοί που το σχεδίασαν , και αυτοί που το δημοσίευσαν είναι όλη η αρρωστημένη νοοτροπία που επικρατεί στην Ελλάδα του 2025 .

Θα συμφωνούσα ότι είναι εντάξει εάν τόνιζε !!!

Ότι η ευχετήρια αυτή κάρτα αναφέρεται αποκλειστικά στους συγγενείς των Θυμάτων ΤΕΜΠΩΝ .

Δηλαδή !!! έτσι όπως είναι ακόμα τα τρένα το πιο πιθανό θα ήταν να βρεθούμε εμείς δίπλα στους αγαπημένους μας παρά όλοι εσείς !!!