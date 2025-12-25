Σε ποια ηλικία είναι κανείς πολύ μεγάλος για να οδηγεί;

Με το πέρασμα των χρόνων, οι σωματικές και νοητικές αλλαγές μπορούν να κάνουν την οδήγηση πιο απαιτητική.

Δραστηριότητες που παλαιότερα ήταν εύκολες, όπως το να οδηγήσεις καθημερινά, μπορεί να γίνουν δύσκολες ή ακόμη και επικίνδυνες.

Παρόλα αυτά, πολλοί ηλικιωμένοι συνεχίζουν να οδηγούν με ασφάλεια, αλλά υπάρχουν περιπτώσεις που αναδεικνύουν την ανάγκη για προσοχή.

Πότε είναι η κατάλληλη στιγμή για να σταματήσει κανείς;

Σύμφωνα iefimerida.gr δεν υπάρχει μια καθορισμένη ηλικία που να ισχύει για όλους.

Οι ειδικοί προτείνουν μια εξατομικευμένη προσέγγιση, βασισμένη στην υγεία, τις αισθήσεις, τις μεταφορικές επιλογές και τα προσωπικά συναισθήματα.

Τα στατιστικά όμως δείχνουν ότι οι οδηγοί άνω των 70 ετών έχουν αυξημένο κίνδυνο ατυχημάτων, ενώ οι ηλικιωμένοι άνω των 80, είναι μία από τις πιο επικίνδυνες κατηγορίες.

Προειδοποιητικά σημάδια

Ορισμένα «σημάδια» μπορεί να δείχνουν ότι η οδήγηση δεν είναι πλέον ασφαλής.

Όπως αναφέρει το Harvard Health Publishing, αυτά περιλαμβάνουν συχνό κορνάρισμα από άλλους οδηγούς, ανεξήγητες ζημιές στο όχημα ή φίλους και συγγενείς που αποφεύγουν να επιβιβαστούν όταν προσφέρεται μετακίνηση. Είναι σημαντικό οι οικογένειες να παρατηρούν αυτά τα σημάδια και να ξεκινούν ανοιχτές συζητήσεις όταν χρειάζεται.

Νόμοι και κανονισμοί για ηλικιωμένους οδηγούς

Οι νόμοι διαφέρουν από χώρα σε χώρα. Κάποιες δεν ορίζουν συγκεκριμένη ηλικία για «ηλικιωμένους οδηγούς», ενώ άλλες απαιτούν τεστ όρασης ή ιατρικές εξετάσεις μετά από ένα συγκεκριμένο όριο. Σε ορισμένες περιπτώσεις, η ιατρική αξιολόγηση απαιτείται ακόμη και για την πρώτη απόκτηση άδειας σε μεγαλύτερη ηλικία.

Η αύξηση των ηλικιωμένων οδηγών

Οι ηλικιωμένοι αυξάνονται ταχύτερα από τον συνολικό πληθυσμό στις περισσότερες ανεπτυγμένες χώρας, γεγονός που σημαίνει ότι όλο και περισσότεροι ηλικιωμένοι θα βρίσκονται πίσω από το τιμόνι, κάτι που πρέπει να απασχολήσει τα κράτη με καλύτερες συγκοινωνίες και περισσότερο έλεγχο.