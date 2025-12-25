Η πρώτη λευκή πινελιά του Παναχαϊκού, ανήμερα Χριστουγέννων - ΦΩΤΟ

Ανήμερα των Χριστουγέννων, το Παναχαϊκό φόρεσε το πρώτο του άσπρο.

Ένα διακριτικό χιόνι, σαν ζάχαρη άχνη, σκέπασε την κορυφή του.

Η Πάτρα κοιτάζει ψηλά, εκεί όπου ο χειμώνας κάνει την πρώτη του υπόκλιση και τα Χριστούγεννα βρίσκουν τη θέση τους ανάμεσα στη σιωπή του βουνού και την ελπίδα της γιορτής.