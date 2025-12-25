Η πρώτη λευκή πινελιά του Παναχαϊκού, ανήμερα Χριστουγέννων - ΦΩΤΟ

Ένα χριστουγεννιάτικο πασπάλισμα πάνω από την Πάτρα
Ανήμερα των Χριστουγέννων, το Παναχαϊκό φόρεσε το πρώτο του άσπρο.
Ένα διακριτικό χιόνι, σαν ζάχαρη άχνη, σκέπασε την κορυφή του.
Η Πάτρα κοιτάζει ψηλά, εκεί όπου ο χειμώνας κάνει την πρώτη του υπόκλιση και τα Χριστούγεννα βρίσκουν τη θέση τους ανάμεσα στη σιωπή του βουνού και την ελπίδα της γιορτής.
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr