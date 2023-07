Στον Εσπερο Καλλιθέας ο νεαρός πατρινός Πέτρος - Ιωάννης Ράγκος

"The future is here!! Ο ‘Εσπερος Καλλιθέας με ιδιαίτερη χαρά ανακοινώνει την συνέχιση της συνεργασίας του για αλλά δυο χρόνια με τον ταλαντούχο forward Πέτρο-Ιωάννη ΡΑΓΚΟ. Αυτή η συμφωνία έρχεται ως επιστέγασμα της συνεχούς προόδου που σημείωσε ο Πετρος την περσινή σεζόν. Πετρο συνέχισε την σκληρή δουλειά και το μέλλον σου ανήκει! Σου ευχόμαστε καλή αγωνιστική χρονιά μακριά απο τραυματισμούς!".

* Θυμίζουμε πως μητέρα του είναι η παλιά πρωταθλήτρια στίβου και ρέκορντμαν πια στους βετεράνους, Ανδριάνα Φωτακοπούλου.