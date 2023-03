Αναστάτωση με τον 33χρονο Αφροαμερικανό ηθοποιό Τζόναθαν Μέιτζορς - Συνελήφθη στο Μανχάταν για ενδοοικογενειακή βία

Ωστόσο όταν συμβαίνουν τέτοια περιστατικά ο αντίχτυπος πλέον είναι άμεσος. Όπως διαβάσαμε στο flix.gr, ο στρατός των ΗΠΑ απέσυρε αμέσως τις διαφημίσεις με τον Τζόναθαν Μέιτζορς από την καμπάνια πολλών εκατομμυρίων δολαρίων «Be All You Can Be» μετά τη σύλληψη του ηθοποιού το Σάββατο, με το στούντιο της Marvel πάντως να μην έχει προβεί ακόμα σε δηλώσεις ή κάποιες κινήσεις.

Η ταινία πάντως «Creed III» «σκίζει» εμπορικά και ήδη κοντά σε 4 εβδομάδες προβολής προσεγγίζει παγκοσμίως σε εισπράξεις τα 250 εκατ. δολάρια.