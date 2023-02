Αντίο στον σπουδαίο ρομαντικό συνθέτη Μπαρτ Μπάκαρα - "Έφυγε" στα 94 του χρόνια

Ο Burt Bacharach είναι γεγονός πως εμπνεύστηκε από τη ρομαντική αισιοδοξία της δεκαετίας του ‘60ς.

Η εκπρόσωπός του Τίνα Μπρέισαμ επιβεβαίωσε τον θάνατο του, όπως μετέδωσε την Πέμπτη 9/2 το Associated Press. Δεν δόθηκε συγκεκριμένη αιτία.

Ένας σκληροπυρηνικός ρομαντικός, του οποίου το ώριμο στυλ θα μπορούσε να περιγραφεί ως βαγκνερική lounge μουσική, ο Bacharach συνδύασε τις χρωματικές αρμονίες και τις μακριές, γωνιώδεις μελωδίες της συμφωνικής μουσικής του τέλους του 19ου αιώνα με τη σύγχρονη, αφρώδη ποπ ενορχήστρωση και στόλισε το όλο μείγμα με μια στακάτη ρυθμική ορμή.

Οι συνθέσεις του ενσάρκωναν τον εκλεπτυσμένο ηδονισμό σε μια γενιά νέων ενηλίκων που ήταν μόλις λίγα χρόνια μεγαλύτεροι από τους Beatles, ανέφεραν τα «Νέα».

Ο Μπάκαρα συνεργάστηκε με μεγάλα ονόματα όπως η Ντιόν Γουόργουικ, ο Τομ Τζόουνς, ο Φρανκ Σινάτρα, οι Beatles, η Αρίθα Φράνκλιν, αργότερα ο Έλβις Κοστέλο (μάλιστα ένας κοινός τους δίσκος αναμένεται να βγει τον Μάρτιο), έγραψε διαχρονικές επιτυχίες όπως τα τραγούδια «I Say A Little Prayer», «Walk On By» και «What The World Needs Now Is Love», κέρδισε 8 Γκράμμυ, 1 βραβείο Τόνι καθώς και 3 Όσκαρ, τα 2 στην απονομή του 1970 για τη μουσική της ταινίας “Butch Cassidy and the Sundance Kid – Οι Δύο Ληστές” του Τζορτζ Ρόι Χιλ με τους Πολ Νιούμαν και Ρόμπερτ Ρέντφορντ καθώς και για το τραγούδι που ακουγόταν στην ταινία με τίτλο “Raindrops Keep Falling on My Head” που έμεινε έκτοτε κλασικό.