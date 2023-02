Πάτρα: Τι προβάλλουν τα Options Cinemas άπό 9 έως και 15 Φεβρουαρίου 2023

Στις νέες ταινίες είναι το υποψήφιο για 6 Όσκαρ, "Tar", το "Magic Mike's Last Dance" & ο "Τιτανικός" του Τζέιμς Κάμερον που επανακυκλοφορεί στις αίθουσες

Τη νέα κινηματογραφική εβδομάδα από την Πέμπτη 9 Φεβρουαρίου έως και την Τετάρτη 15 Φεβρουαρίου 2023 στα Options Cinemas (πρώην Odeon Veso Mare) στην Ακτή Δυμαίων στην Πάτρα, θα προβάλλονται σύμφωνα με το πρόγραμμα που ανακοινώθηκε, οι παρακάτω ταινίες. Αίθουσα 1 στις 19.10 μόνο το σαββατοκύριακο, Αίθουσα 5 στις 19.30 καθημερινά πλην σαββατοκύριακου, Αίθουσα 6 στις 22.20 καθημερινά "Magic Mike's Last Dance" Ταιριαστή με την Ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου που πλησιάζει είναι η πρεμιέρα της νέας, 3ης ταινίας του σινε-franchise & blockbuster “Magic Mike” με τον γοητευτικό Channing Tatum και πάλι στο ρόλο του χορευτή – στρίπερ Μάικ. Επίσης και πάλι σκηνοθέτης είναι ο τιμημένος με Όσκαρ, Steven Soderbergh. Σενάριο: Reid Carolin Παίζουν ακόμα οι ηθοποιοί: Caitlin Gerard, Nancy Carroll, Gavin Spokes, Christopher Bencomo, και η Salma Hayek. Διάρκεια: 112 λεπτά. Ο "Magic" Μάικ Λέιν (Τέιτουμ) ανεβαίνει ξανά στη σκηνή μετά από μια μακρά παύση, ακολουθώντας μια επιχειρηματική συμφωνία που κατέρρευσε και τον αφήνει χρεωκοπημένο να κάνει τον μπάρμαν στη Φλόριντα. Ελπίζοντας σε μια τελευταία καλή ευκαιρία, ο Μάικ ταξιδεύει στο Λονδίνο με μια πλούσια κοσμική (Χάγιεκ Πινό) που τον δελεάζει με μια προσφορά που δεν μπορεί να αρνηθεί… και τη δική της ατζέντα. Έχοντας ρισκάρει τα πάντα, μόλις ο Μάικ ανακαλύψει τι έχει πραγματικά στο μυαλό της, θα μπορέσει να καταφέρει αυτός –και η ομάδα των καυτών νέων χορευτών που πρέπει να φέρει σε φόρμα – να τα καταφέρει; Διανομή από την Tanweer.

Αίθουσα 7 στις 16.00 μόνο το σαββατοκύριακο (3d) και στις 18.00 καθημερινά, τις υπόλοιπες μέρες (3d) "Τιτανικός: 25η επέτειος" Με αφορμή την 25η επέτειό της, η remastered έκδοση της πολυβραβευμένης ταινίας του James Cameron «Τιτανικός» επιστρέφει στις κινηματογραφικές αίθουσες σε 3D. Με πρωταγωνιστές τους Leonardo DiCaprio και Kate Winslet, οι οποίοι στα κατοπινά χρόνια κέρδισαν Όσκαρ ερμηνείας, η επική, γεμάτη δράση και ρομαντισμό ταινία, έχει φόντο το τραγικό παρθενικό ταξίδι του «αβύθιστου» Τιτανικού. Ο «Τιτανικός» κέρδισε το ρεκόρ των 11 Βραβείων Oscar (από 14 συνολικά υποψηφιότητες), μεταξύ των οποίων της Καλύτερης Ταινίας, Σκηνοθεσίας, Μουσικής και Ειδικών Εφέ στην απονομή το 1998. Με την κυκλοφορία της το 1997, η ταινία έγινε η #1 στο παγκόσμιο box office και είναι η τρίτη ταινία με τις υψηλότερες εισπράξεις παγκοσμίως. Παίζουν και ο Ελληνοαμερικανός με καταγωγή από τη Λακωνία, Billy Zane, η Kathy Bates, η Gloria Stuart που ήταν υποψήφια για το Όσκαρ β’ γυναικείου ρόλου, και οι Bernard Hill, Bill Paxton, Victor Garber. Διάρκεια: 195 λεπτά. *Στην Πάτρα όπως οι παλιότεροι θυμούνται, είχε παιχθεί τότε στα τέλη του 1997 στο σινε Ελπίς στη Γούναρη με τους σινεφίλ να σχηματίζουν ουρές.

Αίθουσα 1 στις 21.30 μόνο το σαββατοκύριακο, Αίθουσα 7 στις 21.30 καθημερινά πλην σαββατοκύριακου, Αίθουσα 2 στις 22.30 καθημερινά "Tar" Η Ταρ βρίσκεται στο απόγειο της καριέρας της, καθώς προετοιμάζει τόσο την παρουσίαση ενός βιβλίου όσο και την πολυαναμενόμενη ζωντανή εκτέλεση της Πέμπτης Συμφωνίας του Μάλερ. Η ζωή της θα αρχίσει να παίρνει μια απρόσμενα δραματική τροπή. Σε σενάριο & σκηνοθεσία του Todd Field που είναι και εκ των παραγωγών. Παίζουν οι ηθοποιοί: Cate Blanchett, Noemie Merlant, Nina Hoss, Sophie Kauer, Marc-Martin Straub, Adam Gopnik, Mark Strong, Sylvia Flote. Διάρκεια: 158 λεπτά. Είδος ταινίας: ΔΡΑΜΑ Χώρα παραγωγής: ΗΠΑ. ΠΕΡΙΛΗΨΗ Από τον σεναριογράφο, παραγωγό και σκηνοθέτη Τοντ Φιλντ, έρχεται το TAR, με την βραβευμένη με Όσκαρ, Κέιτ Μπλάνσετ στον ρόλο της Λύδια Ταρ, μιας πρωτοποριακής μαέστρου που διευθύνει μια μεγάλη γερμανική ορχήστρα. Η Ταρ ενώ βρίσκεται στο απόγειο της μουσικής της καριέρας θα αρχίσει να αντιμετωπίζει διάφορα θέματα. Πρόκειται για μια σπουδή πάνω στη μεταβαλλόμενη φύση της εξουσίας, στον αντίκτυπό της στην κοινωνία και στην ανθεκτικότητα της απέναντι στον σύγχρονο κόσμο. Το φιλμ είναι υποψήφιο για 6 βραβεία Όσκαρ καλύτερης ταινίας, σκηνοθεσίας, πρωτότυπου σεναρίου, α’ γυναικείου ρόλου (Κέιτ Μπλάνσετ), φωτογραφίας και μοντάζ. Διανομή από την Tulip.

Αίθουσα 2 στις 17.30 μόνο το σαββατοκύριακο, Αίθουσα 1 στις 20.20 καθημερινά εκτός Σαββάτου και Δευτέρας "Τα Πάντα Όλα - Everything Everywhere all at once" Η ταινία των Ντάνιελ (Ντάνιελ Κουάν, Ντάνιελ Σάινερτ) “Τα Πάντα Όλα” που κυριαρχεί στα φετινά βραβεία Όσκαρ με 11 υποψηφιότητες μεταξύ άλλων & για Καλύτερη Ταινία, επανακυκλοφορεί στις αίθουσες σε διανομή της Tanweer. Η ταινία - αποκάλυψη του 2022 με τα αμέτρητα διεθνή βραβεία αλλά και την εμπορική επιτυχία στο Αμερικάνικο box office και στον υπόλοιπο κόσμο με εισπράξεις που πλησίασαν τα 110 εκατ. δολάρια, προέρχεται από το studio της Α24. Είναι μία πρωτότυπη, ξεκαρδιστική περιπέτεια με μεγάλη καρδιά και πληθωρική σκηνοθεσία, που ταξιδεύει τον θεατή μέσα από το καταιγιστικό υπαρξιακό της χιούμορ σε ένα πολυσύμπαν με εναλλακτικές ζωές, αποτελώντας μία διασκεδαστική αλληγορία για τον πολύπλοκο σύγχρονο κόσμο. H Μισέλ Γεό (“Τίγρης και Δράκος”) και η Τζέιμι Λι Κέρτις (Η Νύχτα με τις μάσκες) υποδύονται απολαυστικά κόντρα ρόλους και υπηρετούν το τολμηρό και αντισυμβατικό όραμα δύο ευφυέστατων και μαξιμαλιστών δημιουργών, γνωστών ως Ντάνιελ. Το καστ της ταινίας συμπληρώνουν οι Στέφανι Σου και Κε Χούι Κουάν με τις μοναδικές ερμηνείες τους. Και οι τέσσερις ηθοποιοί είναι υποψήφιοι στα Όσκαρ. Διάρκεια: 140 λεπτά. H ταινία στο παγκόσμιο box office έχει φτάσει τα 106,5 εκατ. δολάρια.

Αίθουσα 4 στις 16.20 μόνο το σαββατοκύριακο και στις 18.40 καθημερινά, Αίθουσα 5 στις 19.30 μόνο το σαββατοκύριακο, Αίθουσα 2 στις 20.10 καθημερινά «Αστερίξ και Οβελίξ: Στο Δρόμο για την Κίνα - Astérix & Obélix: L'Empire du Milieu» Με ένα all-star καστ και μία από τις μεγαλύτερες παραγωγές στην ιστορία του ευρωπαϊκού κινηματογράφου, οι πολυαγαπημένοι Αστερίξ και Οβελίξ επιστρέφουν σε μια ακόμη εντυπωσιακή, ξεκαρδιστική περιπέτεια που θα μας πάει ένα ταξίδι στη μακρινή Κίνα! Βρισκόμαστε στο έτος 50 π. Χ. Η αυτοκράτειρα της Κίνας μόλις φυλακίστηκε μετά από πραξικόπημα που υποκινήθηκε από έναν προδότη πρίγκιπα. Με τη βοήθεια ενός εμπόρου και του πιστού της σωματοφύλακα, η μοναχοκόρη της αυτοκράτειρας, πριγκίπισσα Σας-Γι, καταφέρνει να διαφύγει στη Γαλατία για να ζητήσει βοήθεια από -ποιους άλλους;- τους ξακουστούς πολεμιστές, Αστερίξ και Οβελίξ. Οι δύο αχώριστοι ήρωές μας δέχονται ευχαρίστως να βοηθήσουν την πριγκίπισσα να σώσει τη μητέρα της και να ελευθερώσει τη χώρα της. Έτσι αρχίζουν ένα μεγάλο ταξίδι προς την Κίνα, όπου τους περιμένει μια τεράστια περιπέτεια. Όμως τα πράγματα περιπλέκονται ακόμη περισσότερο όταν ο Καίσαρας και ο ισχυρός στρατός του, διψασμένοι για μια νέα κατάκτηση, αποφασίζουν να κατευθυνθούν κι αυτοί προς την Κίνα… Διανομή από τη Rosebud.21 και την Spentzos Film. Δέκα χρόνια μετά την τελευταία ταινία με πρωταγωνιστές το θρυλικό δίδυμο (τους υποδύονταν οι Κριστιάν Κλαβιέ και Ζεράρ Ντεπαρντιέ), οι περιπέτειες του Αστερίξ ανανεώνονται με μια ολόφρεσκια ιστορία, την ορεξάτη σκηνοθετική ματιά του Γκιγιόμ Κανέ, κι ένα εντελώς καινούργιο καστ που περιλαμβάνει μερικούς από τους μεγαλύτερους σταρ του γαλλικού σινεμά (Γκιγιόμ Κανέ, Ζιλ Λελούς, Βενσάν Κασέλ, Μαριόν Κοτιγιάρ στο ρόλο της βασίλισσας της Αιγύπτου, μεταξύ άλλων) αλλά και τον θρύλο των γηπέδων Ζλάταν Ιμπραϊμοβιτς! Πρόκειται για μια ακόμη θριαμβευτική επιστροφή στη μεγάλη οθόνη για μια ιστορία που έχει, άλλωστε, αποδειχθεί άτρωτη στο πέρασμα του χρόνου. Γραμμένη από τον Ρενέ Γκοσινί και εικονογραφημένη από τον Αλμπέρ Ουντερζό, η σειρά «Περιπέτειες του Αστερίξ» πρωτοκυκλοφόρησε στο γαλλο-βελγικό περιοδικό κόμικ Pilote στις 29 Οκτωβρίου του 1959. Στην Ελλάδα, το κόμικ πρωτοκυκλοφόρησε στα τέλη της δεκαετίας του 1960 και πλέον είναι διαθέσιμο από τη Μαμούθ Comix σε άλμπουμ των 50 περίπου σελίδων. Η σκηνοθεσία είναι του Γκιγιόμ Κανέ. Διάρκεια: 112 λεπτά. H ταινία προβάλλεται & μεταγλωττισμένη στα ελληνικά. Στο ξεκίνημα της στις Ελληνικές αίθουσες έκοψε 22.730 εισιτήρια.

Αίθουσα 5 στις 22.00 καθημερινά Αίθουσα 1 στις 23.00 καθημερινά εκτός Σαββάτου και Δευτέρας, Αίθουσα 7 στις 23.00 το σαββατοκύριακο "Knock at the Cabin - Χτύπος στην Καλύβα" Ενώ κάνουν διακοπές σε μια απομονωμένη καλύβα, ένα νεαρό κορίτσι και οι γονείς του, αιχμαλωτίζονται από τέσσερις οπλισμένους αγνώστους, που απαιτούν από την οικογένεια να κάνει μια αδιανόητη επιλογή για να αποτρέψει την Αποκάλυψη. Η οικογένεια, έχοντας περιορισμένη πρόσβαση στον έξω κόσμο, πρέπει να αποφασίσει τι θα πιστέψει προτού χαθούν όλα. Πρόκειται για τη νέα ταινία του οραματιστή Ινδοαμερικανού κινηματογραφιστή Μ. Νάιτ Σιάμαλαν (Η Έκτη Αίσθηση, Άφθαρτος). Πρωταγωνιστούν ο Ντέιβ Μπατίστα (Φύλακες του Γαλαξία), ο Τζόναθαν Γκροφ (Χάμιλτον), και οι Μπεν Άλντριτζ (Fleabag), Νίκι Αμούκα – Μπερντ (OLD), Άμπι Κουίν (Μικρές κυρίες) καθώς και ο Ρούπερτ Γκριντ (Χάρι Πότερ). Διάρκεια: 100 λεπτά. Διανομή από την TULIP ENTERTAINMENT. H ταινία ήρθε 1η στο Αμερικάνικο box office το περασμένο σαββατοκύριακο και οι μέχρι στιγμής εισπράξεις της παγκοσμίως ξεπερνούν τα 22 εκατ. δολάρια. Στη χώρα μας στο ξεκίνημα του το φιλμ έκοψε περίπου 6.700 εισιτήρια σε 64 αίθουσες πανελλαδικά.

Αίθουσα 8 στις 21.10 καθημερινά "Plane - Εκτός Ελέγχου" Ένας πιλότος θα βρεθεί στη δίνη μιας εμπόλεμης ζώνης όταν εξαιτίας μιας καταιγίδας θα κάνει αναγκαστική προσγείωση στο επιβατηγό αεροσκάφος του. Ταινία δράσης, συμπαραγωγή ΗΠΑ και Αγγλίας 2022 σε σκηνοθεσία: Jean-Francois Richet. Σενάριο: Charles Cumming & J.P. Davis Παίζουν οι ηθοποιοί: Gerard Butler, Mike Colter, Yoson An, Paul Ben-Victor, Remi Adeleke, Joey Slotnick, Evan Dane Taylor, Claro de los Reyes, Daniella Pineda και ο Τόνι Γκόλντγουιν. Διάρκεια: 108 λεπτά. Διανομή: Spentzos. Η ταινία σε 4 εβδομάδες προβολής έχει ξεπεράσει τα 38,4 εκατ. δολάρια σε εισπράξεις παγκοσμίως.

Αίθουσα 6 στις 20.00 καθημερινά, Αίθουσα 1 στις 21.20 μόνο τη Δευτέρα 13/2, Αίθουσα 3 στις 21.20 καθημερινά εκτός της Δευτέρας "Η Φάλαινα - The Whale" H εξαιρετική και θεατρικών αποχρώσεων δραματική ταινία “The Whale” είχε συμμετάσχει στο Διαγωνιστικό Τμήμα του 79ου Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου Βενετίας. Ο Ντάρεν Αρονόφσκι (“Μαύρος Κύκνος”, “Μητέρα”, «Ρέκβιεμ για ένα όνειρο») επιστρέφει εντυπωσιακά και αποσπά μία ακόμα αξέχαστη ερμηνεία από τον πρωταγωνιστή της ταινίας του, Μπρένταν Φρέιζερ, ο οποίος παραδίδει μία σπαρακτική και καθηλωτική ερμηνεία, για την οποία ήταν υποψήφιος για την Χρυσή Σφαίρα α’ ανδρικού και τώρα απέσπασε υποψηφιότητα στα βραβεία του Σωματείου Αμερικανών Ηθοποιών. Επίσης ο Mπρένταν Φρέιζερ είναι υποψήφιος για το Όσκαρ καλύτερου α' ανδρικού ρόλου. Υποψήφια για Όσκαρ είναι και η Χονγκ Τσάου στην κατηγορία του καλύτερου β' γυναικείου ρόλου ενώ υποψηφιότητα κέρδισε η ταινία και για το καλύτερο μακιγιάζ. Το σενάριο έχει βασιστεί στο θεατρικό έργο του Σάμιουελ Ντ. Χάντερ. Η Φάλαινα είναι ένα συγκινητικό, λυτρωτικό, ανθρωποκεντρικό δράμα με πρωταγωνιστή έναν αυτοκαταστροφικό παχύσαρκο άντρα που παλεύει να συμφιλιωθεί με την αποξενωμένη κόρη του και με τα λάθη του παρελθόντος. Πλάι στον συγκλονιστικό και αγνώριστο από το μακιγιάζ, Μπρένταν Φρέιζερ, ο οποίος έχει κερδίσει το βραβείο Critics Choice Award, παίζουν η Σαμάνθα Μόρτον, η 20χρονη Σέιντι Σινκ (“Stranger Things”) και η Ταιλανδή Χονγκ Τσάου που είναι επίσης υποψήφια για το βραβείο του Σωματείου Αμερικανών Ηθοποιών στον β’ γυναικείο ρόλο. Διανομή από την Tanweer. Διάρκεια: 1 ώρα και 57 λεπτά. To φιλμ μέχρι στιγμής έχει κάνει παγκόσμιες εισπράξεις 16,5 εκατ. δολαρίων. Στη χώρα μας σε 5 εβδομάδες προβολής πλησιάζει πλέον τα 100.000 εισιτήρια.

Αίθουσα 8 στις 17.30 μόνο το σαββατοκύριακο, Αίθουσα 7 στις 19.20 μόνο το σαββατοκύριακο (3d) "Avatar: The Way of Water" Η πολυαναμενόμενη συνέχεια του 1ου Avatar σε σκηνοθεσία του τιμημένου με Όσκαρ, Τζέιμς Κάμερον με τη διάρκεια του φτάνει τα 190 λεπτά. Προβάλλεται και σε 3d. Ο Jake Sully (Sam Worthington) και η Neytiri (Zoe Saldaña) κάνουν τα πάντα για να κρατήσουν την οικογένειά τους ενωμένη. Όταν αναγκάζονται να εγκαταλείψουν το σπίτι τους, ταξιδεύουν μέχρι τα πέρατα του πλανήτη Πανδώρα για να βρουν καταφύγιο στα μέρη της φυλής των Metkayina, που ζει αρμονικά με τον ωκεανό. Εκεί, η οικογένεια των Sully πρέπει να εξοικειωθεί με τον επικίνδυνο ωκεανό και να κερδίσει την αποδοχή της νέας κοινότητας. Δεκατρία (13) χρόνια πριν ο βραβευμένος με Όσκαρ για τον «Τιτανικό», James Cameron μάς σύστησε έναν πρωτόγνωρο κόσμο με το επικό Avatar, μια ταινία που άλλαξε τους κανόνες της κινηματογραφικής εμπειρίας και σημείωσε τεράστια επιτυχία παγκοσμίως. Ήρθε η ώρα να επιστρέψουμε στον πλανήτη Πανδώρα και να αφεθούμε σε ένα νέο, καθηλωτικό κινηματογραφικό ταξίδι με την πρώτη follow-up εντυπωσιακή ταινία, το πολυαναμενόμενο Avatar: The Way of Water. Στο οικολογικό έπος μιας οικογένειας που, με φόντο συναρπαστικούς κόσμους πάνω και κάτω από την επιφάνεια του ωκεανού, παλεύει να παραμείνει ζωντανή και ενωμένη, πρωταγωνιστούν οι Sam Worthington, Zoe Saldaña, Sigourney Weaver, Stephen Lang, Cliff Curtis, Kate Winslet, Britain Dalton, James Flatters, Trinity Jo-Li Bliss, Jack Champion και Bailey Bass. Διανομή από την Feelgood. Η ταινία σε σχεδόν 8 εβδομάδες προβολής στις Ελληνικές αίθουσες έχει κόψει 414.000 εισιτήρια. Οι παγκόσμιες εισπράξεις της ταινίας μέχρι στιγμής έχουν εκτοξευτεί στα 2 δις 177 εκατ. δολάρια. Το νέο "Avatar" κέρδισε και 4 υποψηφιότητες για Όσκαρ, ανάμεσα τους και για το Όσκαρ καλύτερης ταινίας.

Αίθουσα 6 στις 16.10 μόνο το σαββατοκύριακο "Μίνιονς 2: Η Άνοδος του Γκρου" Τα Μίνιονς - και ο Γκρου φυσικά - επιστρέφουν σε ένα prequel / συνέχεια του animated saga της απόλυτης κακίας, σε σκηνοθεσία του Κάιλ Μπάλντα. Βρισκόμαστε στη δεκαετία του '70 κι ο μικρός Γκρου, που ονειρεύεται να γίνει ο χειρότερος κακός της Ιστορίας, έχει βάλει στόχο: να αποδείξει ότι είναι τόσο κακός, ώστε να γίνει μέλος της ομάδας Vicious 6 που θαυμάζει. Ωστόσο όλα θα πάνε χάλια και ο Γκρου αντί για μέλος, γίνεται ο χειρότερος εχθρός των Vicious 6: στο πλευρό του για να γλιτώσει θα σταθούν, φυσικά, οι μικροσκοπικοί δυσνόητοι αξιολάτρευτοι κίτρινοι φίλοι του, ο Κέβιν, ο Στιούαρτ κι ο Μπομπ. Πρόκειται για την τέταρτη «συνέχεια» του επιτυχημένου franchise του «Εγώ, ο Απαισιότατος» που προβάλλεται & μεταγλωττισμένη στα ελληνικά. Στην μεταγλωττισμένη στα ελληνικά κόπια ακούγεται και ο Γιάννης Ζουγανέλης. Η ταινία στο ελληνικό box office έχει φτάσει τα 350.000 εισιτήρια ενώ στο εξωτερικό οι παγκόσμιες εισπράξεις υπολογίζονται σε περισσότερα από 940 εκατ. δολάρια. Στην αγγλόφωνη κόπια ακούγονται οι φωνές των: Στιβ Καρέλ, Ταράτζι Π. Χένσον, Μισέλ Γιέο, Ζαν Κλοντ Βαν Νταμ, Λούσι Λόλες, Τζούλι Αντριους, Ντολφ Λούντγκρεν, Ντάνι Τρέχο. Διάρκεια: 88 λεπτά Διανομή: Tulip Entertainment.

Αίθουσα 3 στις 17.00 μόνο το σαββατοκύριακο και στις 19.00 καθημερινά τις υπόλοιπες μέρες πλην Δευτέρας, Αίθουσα 1 στις 19.00 μόνο τη Δευτέρα "Η Μικρή Πυροσβέστης - Fireheart" Από τότε που ήταν μικρή, η Τζόρτζια έχει ένα όνειρο: να γίνει πυροσβέστης, όπως ήταν ο πατέρας της. Δυστυχώς, στη Νέα Υόρκη του 1932 δεν επιτρέπεται στις γυναίκες να ασκούν αυτό το επάγγελμα. Όταν οι πυροσβέστες της πόλης εξαφανίζονται ένας-ένας καθώς προσπαθούν να κατασβήσουν μία μυστηριώδη πυρκαγιά που έχει ξεσπάσει στο Μπρόντγουεϊ, η Τζόρτζια αρπάζει την ευκαιρία και μεταμφιέζεται σε έναν αδέξιο νεαρό εθελοντή πυροσβέστη στα ίχνη του εμπρηστή. Πρέπει να παίξει τον ρόλο της τέλεια, ειδικά μπροστά στον πατέρα της, που είναι επικεφαλής αυτής της επικίνδυνης αποστολής. Σκηνοθεσία: Theodore Ty, Laurent Zeitoun. Διανομή από την Feelgood. Διάρκεια: 92 λεπτά. H ταινία σε 3 εβδομάδες προβολής έχει κόψει πανελλαδικά, 21.600 εισιτήρια σύμφωνα με τον πίνακα του box office του flix.gr.

Αίθουσα 1 στις 17.20 μόνο το σαββατοκύριακο και στις 18.30 τις υπόλοιπες μέρες εκτός σαββατοκύριακου και Δευτέρας «Δύο Φίλοι Και Ένας Ασβούλης - Two Buddies And A Budger» Ταινία κινουμένων σχεδίων από τη Νορβηγία σε σκηνοθεσία: Gunhild Enger & Rune Spaans. Σενάριο: Øystein Dolmen Στην μεταγλωττισμένη στα ελληνικά κόπια ακούγονται οι ηθοποιοί: Αποστόλης Ψυχράμης, Φώτης Πετρίδης, Λητώ Αμπατζή, Ντορίνα Θεοχαρίδου, Λυδία Τζανουδάκη, Πηνελόπη Σκαλκώτου, Βασίλης Μήλιος, Άγγελος Λιάγκος. Διάρκεια: 77 λεπτά ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η ζωή στο τούνελ κυλάει όμορφα για τον Τούτσον, τον Λούντιγουντ και τον Ασβό! Μια ζωή γεμάτη τραγούδι, λαχταριστή μαρμελάδα και φιλικά πειράγματα. Αλλά μια μέρα τους επισκέπτεται ένας αυστηρός αγωγός τρένου που θέλει να τους διώξει. Τα τούνελ είναι για τρένα, όχι για ανθρώπους, λέει. Αλλά οι Τούτσον και Λούντιγουντ έχουν μια ιδέα: ο παππούς του Τούτσον, ο θρυλικός πειρατής Κάπτεν Τούτσον είναι ο μόνος που μπορεί σίγουρα να τους σώσει. Που βρίσκεται όμως; Το ταξίδι της αναζήτησης του Κάπτεν Τούτσον οδηγεί τους καλύτερους φίλους στα πιο απίστευτα μέρη και όπου κι αν ταξιδεύουν, καταλήγουν σε μπελάδες - με πεινασμένες πολικές αρκούδες, ακραία γλυκά γλυκόριζας, επιθετικά αγγελάκια και ληγμένο μουρουνέλαιο. Αλλά αποδεικνύεται ότι η βοήθεια που αναζητούσαν είναι πιο κοντά από ότι περίμεναν, για την ακρίβεια βρίσκεται μέσα στο σπίτι στο τούνελ, έχει εκατό κεφάλια και περισσότερα από δεκατέσσερα πόδια... Διανομή από την Tanweer. Η ταινία στο ξεκίνημα της στο ελληνικό box office έκοψε σε 45 αίθουσες, 1.626 εισιτήρια.