Οι "Δύο Ληστές" γίνονται τώρα σειρά για την πλατφόρμα της Amazon

O 34χρονος Βρετανός ηθοποιός Regé-Jean Page που έγινε ευρέως γνωστός μέσα από τη σειρά εποχής του Netflix, «Μπρίτζερτον» και φέτος έπαιξε πλάι στον Ράιαν Γκόσλινγκ στο «The Gray Man» που είδαμε και στην Πάτρα τον Ιούλιο, και ο 33χρονος Τεξανός ηθοποιός Glen Powell που τον είδαμε στο υπερεπιτυχημένο «Top Gun Maverick» πλάι στον Τομ Κρουζ, θα υποδυθούν τους θρυλικούς Ληστές της Άγριας Δύσης, Butch Cassidy and the Sundance Kid, σε τηλεοπτική σειρά που ετοιμάζει η Amazon, όπως ανακοινώθηκε και γράφτηκε σε όλα τα ξένα Μέσα ενημέρωσης όπως το thewrap.com.

H σειρά “Butch and Sundance” που ακόμα δεν έχει οριστικό τίτλο θα έχει για εκτελεστικούς παραγωγούς τους αδελφούς Ρούσο – the Russo Brothers, τους σκηνοθέτες τεράστιων επιτυχιών όπως η ταινία “Avengers: Endgame”, ο «Captain America, ο Στρατιώτης του χειμώνα», κ.α. Όσο για το σενάριο, το έχουν αναλάβει οι Kaz και Ryan Firpo που δούλεψαν πρόσφατα στην υπερηρωική ταινία της Marvel “The Eternals”.

Θα είναι όπως γράφτηκε, μία νέα, φρέσκια ματιά στο κλασικό, χιουμοριστικό γουέστερν φιλμ του 1969 που έχει γράψει κινηματογραφική ιστορία, το “Butch Cassidy and the Sundance Kid – Οι Δύο Ληστές” που είχε σκηνοθετήσει ο Τζορτζ Ρόι Χιλ και είχαν πρωταγωνιστήσει ο Paul Newman ως Butch & ο Robert Redford ως ο Sundance kid.

Τώρα στη σειρά της πλατφόρμας της Amazon (η οποία πέτυχε να αναλάβει το πρότζεκτ μετά από σκληρό ανταγωνισμό με τις Disney+ και Peacock, σύμφωνα με τo The Hollywood Reporter), ο γοητευτικός Regé-Jean Page θα αναλάβει το ρόλο του Butch Cassidy ενώ ο εξίσου γοητευτικός και ξανθός στα χρώματα όπως και ο Ρέντφορντ, Powell θα υποδυθεί το ρόλο του Sundance Kid.

Πολλές λεπτομέρειες δεν έχουν βγει ακόμα για το στυλ της σειρά και πότε θα βγει στον αέρα. Πάντως το The Hollywood Reporter ανέφερε πως η σειρά Butch and Sundance θα λαμβάνει χώρα σε μία διαφορετική, εναλλακτική Αμερική στο ύφος σώου όπως το “For All Mankind” του Apple TV+. Μένει να το δούμε στο μέλλον.

Εκτελεστικοί παραγωγοί θα είναι και οι Mike Larocca, Angela Russo-Otstot και Scott Nemes.

Η ταινία του 1969 είχε θριαμβεύσει στα ταινία ενώ το βραβευμένο με Όσκαρ, σενάριο του Γουίλιαμ Γκόλντμαν μας έδειχνε τους δύο θρυλικούς παράνομους στο Wyoming, στις αρχές του 1900. Μετά την αποτυχημένη ληστεία των χρημάτων που μεταφέρονταν με τρένο, που επιχείρησαν οι Butch Cassidy & the Sundance kid βρίσκονται να τους κυνηγούν λυσσαλέα οι αρχές με αποτέλεσμα να αποφασίσουν μετά να συνεχίσουν τη δράση τους στη λατινική Αμερική, στη Βολιβία. Η ταινία κέρδισε συνολικά 4 Όσκαρ και για το τραγούδι του Μπαρτ Μπάκαρα, «Raindrops keep falling on my head».

Μέσα από αυτήν την αξέχαστη ταινία έγινε σούπερ σταρ ο Ρόμπερτ Ρέντφορντ.

Επιμέλεια: Τ. ΜΑΡΤΑΤΟΣ