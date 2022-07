Ο γαλανομάτης Πολ Νιούμαν και η σύζυγος του Τζόαν Γούντγουορντ στο επίκεντρο του «The Last Movie Stars» του HBO Max

Το ντοκιμαντέρ με τίτλο «The Last Movie Stars», το οποίο θα κάνει πρεμιέρα σε λίγες μέρες, στις 21 Ιουλίου 2022 στο HBO Max, μιλάει για τις ζωές ενός από τα πιο διάσημα ζευγάρια του Χόλιγουντ, του αξέχαστου Πολ Νιούμαν που έφυγε από τη ζωή τον Σεπτέμβριο του 2008 και της Τζόαν Γούντγουορντ στα 92 της χρόναι σήμερα.

Το πρώτο διαφημιστικό τρέιλερ του ντοκιμαντέρ «The Last Movie Stars» σε σκηνοθεσία του 51χρονου ηθοποιού Ίθαν Χοκ, δόθηκε στη δημοσιότητα και πραγματικά μεγαλώνει το ενδιαφέρον για το συγκεκριμένο πρότζεκτ.

Όπως γράφει το flix.gr, όλοι γνωρίζουμε τον Ίθαν Χοκ – Ethan Hawke ως έναν υπέροχο ηθοποιό. Αλλά πέρα από αυτό ο Χοκ έχει δοκιμάσει την τύχη, και μάλιστα με επιτυχία, κάνοντας και διάφορα άλλα πράγματα, όπως το να γράψει μυθιστορήματα και σενάρια, να παίξει στο θέατρο αλλά και να σκηνοθετήσει κάποιες ταινίες και ντοκιμαντέρ όπως εκείνο του 2015, «Seymour: An Introduction».

Η τελευταία ταινία όπου πρωταγωνιστεί ο Ίθαν Χοκ, το ενδιαφέρον φιλμ τρόμου «Νεκρό τηλέφωνο» που γνωρίζει επιτυχία και στο Αμερικάνικο box office, προβάλλεται αυτόν τον καιρό στη χώρα μας, και στην Πάτρα στα Odeon Veso Mare.

Τώρα λοιπόν ο Χοκ ετοίμασε ένα ακόμα ντοκιμαντέρ, αυτήν την φορά χωρισμένο σε έξι (6) επεισόδια, με τίτλο «The Last Movie Stars», το οποίο θα επικεντρώνεται στις ζωές του Πολ Νιούμαν, από τους μεγαλύτερους Χολιγουντιανούς σταρ του ’50 και του ’60 που τιμήθηκε με Όσκαρ ερμηνείας για το «Χρώμα του Χρήματος» το 1987, και της συζύγου του, επίσης ηθοποιού Τζόαν Γούντγουορντ (βραβεύτηκε με το Όσκαρ Α΄ Γυναικείου Ρόλου για την ταινία του 1957 «The Three Faces of Eve). Το «The Last Movie Stars» στέκεται περισσότερο στο ρομάντζο τους, την έγγαμή τους ζωή, την καριέρα τους, την οικογένειά τους αλλά και το πως κατάφερναν να τα διαχειρίζονται όλα αυτά μαζί. Κάποια στιγμή στη ζωή του, ο Νιούμαν ηχογράφησε εκατοντάδες ώρες συνεντεύξεων, με τον ίδιο και τους διάσημους φίλους του, με σκοπό να γράψει κάποιο είδος απομνημονευμάτων. Ωστόσο στην πορεία, ο Νιούμαν αποκήρυξε το έργο και κατέστρεψε τις κασέτες. Ωστόσο, χιλιάδες σελίδες από τις απομαγνητοφωνήσεις αυτών των συνεντεύξεων εξακολουθούν να υπάρχουν, κι έτσι ο Χοκ «στρατολόγησε» πολλούς από τους διάσημους φίλους του για να παίξουν τους ρόλους: ο Τζορτζ Κλούνεϊ ακούγεται στον ρόλο του Νιούμαν, η Λόρα Λίνεϊ στον ρόλο της Τζόαν Γούντγουορντ και μαζί τους ακούγονται επίσης οι Μέλανι Γκρίφιθ, Σαμ Ρόκγουελ, Μπίλι Κράνταπ, Σάλι Φιλντ, Ζόι Καζάν, Κάρεν Αλεν, Στιβ Ζαν, ΛαΤάνια Ρίτσαρντσον και Όσκαρ Αϊζακ.

Τον ερχόμενο χειμώνα αναμένεται και ένα βιβλίο με υλικό από απομνημονεύματα του Πολ Νιούμαν (Οι Δύο Ληστές, Λυσσασμένη Γάτα, Ο κόσμος είναι δικός μου-The Hustler, Cool Hand Luke, Η Ετυμηγορία, To Κεντρί) που βρέθηκαν στο συρτάρι του.

Η πλατφόρμα HBO Max που θα προβάλει το ντοκιμαντέρ, κυκλοφόρησε το πρώτο διαφημιστικό τρέιλερ με το πρώτο επεισόδιο να κάνει την πρεμιέρα του στις 21 Ιουλίου 2022.