Ολοκληρώθηκε το Φεστιβάλ Sundance 2023: Δείτε ποιοι πήραν τα βραβεία

Oλοκληρώθηκε το φετινό Φεστιβάλ Ανεξάρτητου Κινηματογράφου του Sundance (Σάντανς) στην Γιούτα των ΗΠΑ, μια διοργάνωση με πολύχρονη, σημαντική πορεία από το 1985, που παραδοσιακά αναδεικνύει τα ανεξάρτητα «διαμαντάκια» της χρονιάς, τις μικρού και μεγάλου μήκους ταινίες για τις οποίες σινεφίλ και κριτικοί θα μιλούν όλη τη χρονιά. Μην ξεχνάμε πως η ταινία που κέρδισε το 2022 το βραβείο Όσκαρ καλύτερης ταινίας ήταν το ανεξάρτητο «CODA» της Σιάν Χέντερ που είχε ξεχωρίσει και σαρώσει στο Φεστιβάλ του Σάντανς το 2021.

Μάλιστα στο φετινό Φεστιβάλ που έγινε κανονικά με φυσικές παρουσίες (από 19 έως 29/1) μετά από 2 χρόνια που είχε περιοριστεί στην online εκδοχή του λόγω της πανδημίας, υπήρχε και μία σημαντική ελληνική συμμετοχή που άφησε εξαιρετικές εντυπώσεις, το φιλμ μικρού μήκους «Airhostess-737» του Θανάση Νεοφώτιστου με τη Λένα Παπαληγούρα, το οποίο όπως διαβάσαμε, μετά την παγκόσμια πρεμιέρα του στο Φεστιβάλ του Λοκάρνο, την τιμητική διάκριση Καλύτερης Ταινίας στο 47ο Διεθνές Φεστιβάλ του Τορόντο αλλά και το Μεγάλο Βραβείο στο 28ο L’ Etrange Festival, επελέγη και ταξίδεψε στο θρυλικό Sundance, στην χιονισμένη Γιούτα (ένα υπέροχο Φεστιβάλ, δημιούργημα του Ρόμπερτ Ρέντφορντ) και μάλιστα συμμετείχε στο διαγωνιστικό τμήμα μαζί με άλλα 63 μικρού μήκους αξιόλογα φιλμ ενώ ακόμη προβάλλεται αυτές τις μέρες και στο Διεθνές Φεστιβάλ Κλερμόν-Φεράν, στη Γαλλία.

Σε ρόλο αεροσυνοδού η Λένα Παπαληγούρα στο φιλμ «Airhostess-737» που θα κάνει πρεμιέρα στο Λοκάρνο

Όπως είδαμε στο www.moveitmag.gr, το Βραβείο Μυθοπλασίας για αμερικάνικη ταινία δόθηκε στο φιλμ «A Thousand and One», ντεμπούτο της σεναριογράφου-σκηνοθέτιδας A.V. Rockwell, που όπως δήλωσε ο Τζέρεμι Χάρις, μέλος της τριμελούς κριτικής επιτροπής στο Φεστιβάλ, έκλαιγε μετά την προβολή της ταινίας διότι "αυτό το φιλμ κατάφερε να ξεθάψει όλα εκείνα που είχα μάθει να μασκαρεύω ευρισκόμενος σε δημόσιους χώρους". Η ταινία αφηγείται την ιστορία μιας μόνης μητέρας στη Νέα Υόρκη των 90s που κοιμάται όπου βρει, απαγάγει τον 6χρονο γιο της από την ανάδοχη φροντίδα και ζουν μια ζωή με πολλά παράξενα και επικίνδυνα να συμβαίνουν.

Το "Coda" που κέρδισε το Όσκαρ καλύτερης ταινίας επαναπροβάλλεται σε 600 σινεμά της Αμερικής

Το «Going to Mars: The Nikki Giovanni Project» κέρδισε το Βραβείο του καλύτερου Ντοκιμαντέρ Αμερικανικής παραγωγής (πάντα από τα πλέον δυνατά και ενδιαφέροντα τμήματα του Σάντανς) το οποίο αφορά στη ζωή και το έργο της διάσημης Aφροαμερικανίδας ποιήτριας και ακτιβίστριας Nikki Giovanni από το Τενεσί. Όσο για τα βραβεία Κοινού πήγαν στο «The Persian Version» της Μαριάμ Κέσαβαρτζ για ταινία μυθοπλασίας αμερικανικής παργαωγής και στο ντοκιμαντέρ «Beyond Utopia» της Μαντλέν Γκάβιν.

Συνολικά διαγωνίστηκαν 111 μεγάλου και 64 μικρού μήκους ταινίες, οι περισσότερες από τις οποίες είναι ήδη διαθέσιμες και για μία εβδομάδα στην online πλατφόρμα του Φεστιβάλ.

Η λίστα με τους φετινούς νικητές είναι η εξής:

ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΤΑΙΝΙΑΣ (ΗΠΑ)

Grand Jury Prize: A.V. Rockwell for “A Thousand and One”

Audience Award: “The Persian Version,” directed by Maryam Keshavarz

Directing: Sing J. Lee for “The Accidental Getaway Driver”

Waldo Salt Screenwriting Award: Maryam Keshavarz for “The Persian Version”

Special Jury Award: Acting: Lio Mehiel for “Mutt”

Special Jury Award: Ensemble: The cast of “Theater Camp,” directed by Molly Gordon and Nick Lieberman.

Special Jury Award: Creative Vision: The creative team of “Magazine Dreams,” directed by Elijah Bynum

Festival Favorite Award: “Radical,” directed by Christopher Zalla.

Η "ανεξάρτητη" ταινία της φετινής 10άδας των Όσκαρ, το "Coda" προβάλλεται στο Apple+

ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ (ΗΠΑ)

Grand Jury Prize: “Going to Mars: The Nikki Giovanni Project,” directed by Joe Brewster and Michèle Stephenson

Audience Award (Βραβείο Κοινού): “Beyond Utopia,” directed by Madeleine Gavin

Directing: Luke Lorentzen for “A Still Small Voice”

Jonathan Oppenheim Editing Award: Daniela I. Quiroz for “Going Varsity in Mariachi”

Special Jury Award: Clarity of Vision: “The Stroll,” directed by Kristen Lovell & Zackary Drucke

Special Jury Award: Freedom of Expression, “Bad Press”.

ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ WORLD CINEMA ΔΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΤΑΙΝΙΑΣ

Grand Jury Prize: “Scrapper”

Audience Award: “Shayda,” directed by Noora Niasari

Directing Award: Marija Kavtaradze for “Slow”

Special Jury Award: Cinematography: Lílis Soares for “Mami Wata”

Special Jury Award: Best Performance: Rosa Marchant, “When It Melts”

Special Jury Award: Creative Vision: Sofia Alaoui for “Animalia”.

ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ WORLD CINEMA

Grand Jury Prize: “The Eternal Memory”

Audience Award: “20 Days in Mariupol,” σε σκηνοθεσία και παραγωγή Mstyslav Chernov

Special Jury Prize: Directing: “Smoke, Sauna Sisterhood,” Anna Hints

Special Jury Award: Creative Vision: “Fantastic Machine”

Special Jury Award: Vérité: “Against the Tide”.