Σπυριδούλα Τρικούλια -Μάθαμε τις πιο trendy προτάσεις μανικιούρ και θεραπειών, made by Miss Bliss

H nail artist «ψυχή» του καταστήματος Miss Bliss είναι η Σπυριδούλα Τρικούλια, η οποία υποστηρίζει με ενθουσιασμό πως «τα νύχια είναι πλέον το καλύτερο αξεσουάρ κάθε γυναίκας». Μέσα στον πιεσμένο και περιορισμένο καθημερινό χρόνο της καθεμιάς από εμας, αξίζει να κρατάμε μια πολύτιμη στιγμή αφιερωμένη στην περιποίησή μας. «Χαρίστε στον εαυτό σας κάθε εβδομάδα μια απόδραση «Me time», την χρειάζεστε!» διαμηνύει μέσω του THE BEST MAGAZINE η κα. Τρικούλια. Μάθαμε λοιπόν τις πιο trendy προτάσεις μανικιούρ και θεραπειών, made by Miss Bliss:

Μανικιούρ

Το icon trend που θα συνεχίσουμε να βλέπουμε παντού λέγεται Glazed, Donut Nail Look και είναι εκείνο που έφερε στο προσκήνιο η Hailey Bieber και έγινε viral. Τον φετινό χειμώνα συνδυάζεται με dark αποχρώσεις για πιο εντυπωσιακό αποτέλεσμα. Δεν σε δεσμεύει, ενώ ταιριάζει σε όλα τα μήκη και σχήματα νυχιών.

Παράλληλα, οι so chic γήινες αποχρώσεις, αλλά και το «goth» σκούρο -σχεδόν μαύρο-μωβ αποτελούν μία από τις go-to επιλογές ανεξαρτήτως εποχής.

Μία ακόμα διαχρονική αγάπη στο μανικούρ είναι το κόκκινο, ένα all time classic και ακαταμάχητα θηλυκό και glam χρώμα, που αναδεικνύει τόσο τα μακριά, όσο και τα κοντά νύχια. Όποιο και να είναι το στιλ σας, το κόκκινο χρώμα θα δώσει άλλη διάσταση στα χέρια σας, ώστε να τραβούν όλα τα βλέμματα. Tip: Δοκιμάστε και τo half moon look που χαρίζει μια vintage όψη.

Το ασημί, αλλά και το χρυσό, έρχονται να δώσουν την απαραίτητη δόση λάμψης στο μανικιούρ για τις πιο ιδιαίτερες εμφανίσεις. Μπορείτε ακόμα και να υιοθετήσετε τα metallics σε ένα ανανεωτικό french manicure.

Πολλές γυναίκες ταυτίζουν το εντυπωσιακό μανικιούρ με τα μακριά νύχια – όχι άδικα άλλωστε, αφού κάνουν τα χέρια να δείχνουν πιο λεπτά και θηλυκά. Με την υπηρεσία Nail Extensions επιλέγετε το μήκος και το σχήμα θέλετε να έχετε αυτόματα. Τολμήστε το !

Φροντίδα

Χρησιμοποιήστε έλαιο jojoba ή αμυγδάλου. Μιλάμε για τη χρήση ειδικού ελαίου τόσο γύρω από τα πετσάκια, όσο και πάνω στα νύχια για περισσότερη ενυδάτωση και θρέψη, κάνοντας ελαφρώς μασάζ. Ένα μεγάλο πλεονέκτημα του jojoba είναι ότι περιέχει σχεδόν όλες τις βιταμίνες και τα ανόργανα στοιχεία που είναι απαραίτητα για την υγεία δέρματος και νυχιών.

Προτείνουμε ανεπιφύλακτα το απίστευτα επιδραστικό Rescuerexx ™ by CND. Με τα έλαια jojoba και αμυγδάλου μεταφέρει πρωτεΐνες κερατίνης, που ενώνονται με το φυσικό νύχι για να συμβάλουν στην ενδυνάμωσή του, ενώ παράλληλα αποκαθιστούν τη φυσική λιπαρότητά του. Με συνεχή χρήση, το Rescuerexx™ μειώνει δραματικά το ξεφλούδισμα, το ράγισμα και τις λευκές κηλίδες, καθώς ενδείκνυται για πιο υγιή και πιο όμορφα νύχια.

To Essie Treat Love Color sheers to u είναι η καλύτερη επιλογή αν θέλετε τα νύχια σας σε φυσικό μήκος, στρογγυλεμένες γωνιές και natural απόχρωση.

Τι σημαίνει το TCL: T (Treat) ενυδάτωση και αντοχή σε ευαίσθητα (ξεφλουδισμένα) νύχια σε μια εβδομάδα. L (Love) φρόντισε τα νύχια σου με μια φόρμουλα που ενυδατώνει και τελειοποιεί τα νύχια. C (Color) ενισχύει απευθείας τα νύχια με εμφανείς φωτεινές χρωστικές για μια πιο υγιή όψη .

Για τους λάτρεις του ημιμόνιμου manicure εφαρμόζουμε το Stay Strong Base Coat by Opi. Ένα εντελώς νέο προϊόν και φόρμουλα της OPI Gel Color. Πρόκειται για την εξαιρετική βάση Stay Strong για αδύναμα και φθαρμένα νύχια, ώστε να απολαμβάνουμε το μανικιούρ με ημιμόνιμο χρωμα. Περιέχει ασβέστιο και σύμπλεγμα βιταμινών, το οποίο αφήνει τα νύχια πιο δυνατά κατά τη χρήση του ημιμόνιμου. Εγγυάται έως και 60% περισσότερη δύναμη στο φυσικό νύχι με διάρκεια 2-3 εβδομάδες! Try it!

