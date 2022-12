Η 1η μεγάλου μήκους ταινία του Θόδωρου Αγγελόπουλου «Αναπαράσταση» σε επανέκδοση στο σινεμά

Η 1η μεγάλου μήκους ταινία του αείμνηστου και πολυβραβευμένου σκηνοθέτη Θόδωρου Αγγελόπουλου με τίτλο «Αναπαράσταση» παραγωγής 1970 θα προβληθεί από την Πέμπτη 5/1/2023 σε επανέκδοση από τη NEW STAR, αποκλειστικά στο STUDIO new star art cinema, στην πλ. Αμερικής στην Αθήνα. Η προβολή γίνεται & μέσα στο πλαίσιο του αφιερώματος «2023, Έτος Θ. Αγγελόπουλου» που διοργανώνει η NEW STAR σε συνεργασία με την οικογένεια του εκλιπόντος δημιουργού Θόδωρου Αγγελόπουλου, ο οποίος το 1998 είχε τιμηθεί με τον Χρυσό Φοίνικα του Φεστιβάλ Καννών για την ταινία «Μία Αιωνιότητα και μία μέρα».

Μάλιστα τότε, αρχές Δεκεμβρίου του 1998 είχε επισκεφθεί την Πάτρα και το σινε-Ομόνοια και είχε μιλήσει για την αριστουργηματική αυτή ταινία.

Κάθε μήνα λοιπόν όπως αναφέρει η ανακοίνωση της New Star θα προβάλλεται και μία ταινία του Δημιουργού, το χρονικό διάστημα από τον Δεκέμβριο 2022 έως το Δεκέμβριο 2023.

Η «Αναπαράσταση» έχει λάβει τις εξής διακρίσεις:

Βραβείο στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης 1970

Βραβείο Ζωρζ Σαντούλ (Γαλλία, 1971)

Βραβείο καλύτερης ξένης ταινίας στο Φεστιβάλ Ιέρ (1971)

Ειδική μνεία της Διεθνούς Ένωσης Κριτικών Κινηματογράφου ( FIPRESCI) στο Κινηματογραφικό Φεστιβάλ Βερολίνου (1971).

Πρόκειται για κοινωνικοδραματική ταινία, Ελληνικής παραγωγής, 1970, διάρκειας 110 λεπτών.

Σενάριο και σκηνοθεσία: Θόδωρος Αγγελόπουλος

Συνεργασία στο σενάριο : Στρατής Καρράς, Θανάσης Βαλτινός.

Φωτογραφία : Γιώργος Αρβανίτης

Μουσική : Δημοτική μουσική και τραγούδια

Μοντάζ : Τάκης Δαυλόπουλος

Ήχος : Θανάσης Αρβανίτης

Παίζουν οι ηθοποιοί : Τούλα Σταθοπούλου (Ελένη), Γιάννης Τότσικας (αγροφύλακας), Θάνος Γραμμένος (αδελφός της Ελένης), Πέτρος Χοιδάς (εισαγγελέας), Μιχάλης Φωτόπουλος (άντρας της Ελένης), Αλέξανδρος Αλεξίου (αστυνόμος), Γιάννης Μπαλάσκας (αξιωματικός της χωροφυλακής), Μερσούλα Καψάλη (κουνιάδα της Ελένης), Νίκος Αλευράς (Βοηθός Εισαγγελέας), Χρήστος Παληγιαννόπουλος, Τέλης Σαμαντάς, Πάνος Παπαδόπουλος, Τώνης Λυκουρέσης, Θόδωρος Αγγελόπουλος (Δημοσιογράφοι).

Παραγωγή : Γιώργος Σαμιώτης

Διεύθυνση Παραγωγής : Χρήστος Παληγιαννόπουλος

Περίληψη:

Μετά από χρόνια δουλειάς στη Γερμανία, ένας άντρας επιστρέφει στο χωριό του, Τυμφαία της Ηπείρου: μια χούφτα πέτρινα σπίτια σε μια έρημη, τραχιά και αποδεκατισμένη περιοχή από τα τόσα χρόνια μετανάστευσης, όπου μετράνε τις μέρες τους οι λιγοστοί εναπομείναντες κάτοικοι - γέροι, γυναίκες και μικρά παιδιά. Κανένας δεν τον περιμένει, ενώ η κόρη του, στο κατώφλι του σπιτιού, δεν τον αναγνωρίζει. Λίγες μέρες αργότερα, η σύζυγος, με τη βοήθεια του εραστή της, τον σκοτώνει και τον θάβει στον κήπο, φυτεύοντας κρεμμυδάκια πάνω στον τάφο του. Καίει τα ρούχα και τα λιγοστά υπάρχοντά του, και διαδίδει στο χωριό ότι ο άντρας της ξαναέφυγε για τη Γερμανία. Για να κάνει ακόμα πιο πιστευτή την αναχώρησή του και για να δημιουργήσει ένα άλλοθι, φεύγει με τον εραστή της για τα Γιάννενα. Στο ξενοδοχείο δίνουν το όνομα του συζύγου και μιας άλλης γυναίκας.

Στο χωριό όμως η ξαφνική αναχώρηση του μετανάστη δημιουργεί υποψίες και γρήγορα θα φθάσει η αστυνομία. Αυτός είναι ο πυρήνας του θέματος που θα αναπτυχθεί μέσα από διαφορετικές έρευνες: τη γραφειοκρατική (της ανάκρισης) που αναζητά έναν ένοχο για να κλείσει την υπόθεση, κι εκείνην μιας ομάδας δημοσιογράφων, η οποία, καταγράφοντας τις μαρτυρίες των κατοίκων, αναδεικνύει το κοινωνιολογικό πλαίσιο που υπέλθαψε αυτή την ιστορία. Το χρονικό του φόνου ολοκληρώνεται με τη σύλληψη της γυναίκας, αλλά η δραματική κοινωνική πραγματικότητα του χωριού παραμένει ανοιχτή πληγή.

Η ταινία τελειώνει με την επανάληψη της σκηνής του φόνου. Η αμετάβλητη πραγματικότητα πάνω στην οποία ωρίμασε ο φόνος, παραμένει εκεί.

Απόσπασμα από το βιβλίο του Γιάννη Σολδάτου

«ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ (ΤΟΜΟΣ Β΄)»

«[…] Για τον Ελληνικό Κινηματογράφο, η Αναπαράσταση οροθετεί το πέρασμά του από μια μεγάλη περίοδό του, αυτήν της εμπορικής του ακμής, σε μιαν άλλη, αυτήν του λεγόμενου Νέου Ελληνικού Κινηματογράφου, με κύριο χαρακτηριστικό του την απόλυτη κυριαρχία του σκηνοθέτη-δημιουργού πάνω στο παραγόμενο προϊόν, θεωρούμενο πια αποκλειστικά ως καλλιτεχνικό. Ο Αγγελόπουλος αποτελεί τον τέλειο εκφραστή αυτού του κινηματογράφου. Κυρίαρχος του παιχνιδιού όσον αφορά την εξυπηρέτηση των προσωπικών του οραμάτων μέσα από την κάθε ταινία του, θα καταφέρει, στην επόμενη δεκαετία, εκμεταλλευόμενος κυρίως τη διεθνή του φήμη, να κυριαρχήσει και στο παιχνίδι εξεύρεσης κεφαλαίων, κάθε φορά που επιθυμεί να πραγματοποιήσει την καινούρια του ταινία.

Η εργοβιογραφία του Αγγελόπουλου παρουσιάζει τεράστιο θεωρητικό ενδιαφέρον, και σ’ αυτό ανταποκρίθηκε η παγκόσμια κινηματογραφική φιλολογία με κριτικές, άρθρα, συνεντεύξεις, κινηματογραφικά και τηλεοπτικά ντοκιμαντέρ, και βιβλία για το σκηνοθέτη.

Επιμέλεια: Τ. ΜΑΡΤΑΤΟΣ