Πάτρα: Παρουσιάζεται το βιβλίο "Της Ντροπής, 73 μικρές Βαρωσιώτικες ιστορίες"

Το βιβλίο είναι της της Βίβιαν Αβραμίδου Πλούμπη & παρουσιάζεται την Τρίτη 8 Νοεμβρίου 2022 στις 19.00 στο ξενοδοχείο My Way Hotel and Events (roof garden)

Ο Σύλλογος Νέων Καλλιτεχνών Πατρών σε συνεργασία με την Ένωση Κυπρίων Νομού Αχαΐας και τις Εκδόσεις Μελάνι συνδιοργανώνουν την εκδήλωση παρουσίασης του βιβλίου με τίτλο "Της Ντροπής", 73 μικρές Βαρωσιώτικες ιστορίες, της Βίβιαν Αβραμίδου Πλούμπη, την Τρίτη 8 Νοεμβρίου 2022 στις 19.00 στο ξενοδοχείο My Way Hotel and Events (roof garden). Θα μιλήσουν: η Έφη Αναλυτή, Πρόεδρος Συλλόγου Νέων Καλλιτεχνών Πατρών, ο Οδυσσέας Κουφοπαύλου, Πρόεδρος Ένωσης Κυπρίων Νομού Αχαΐας, Καθηγητής Τμ. Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Τεχνολογίας Υπολογιστών Πανεπιστημίου Πατρών και η Χριστίνα Καραντώνη, Φιλόλογος, Ποιήτρια. Αποσπάσματα από το βιβλίο θα διαβάσουν: ο Άκης Βαβαρούτας, Δικηγόρος και η Δήμητρα Παναγιωτοπούλου, Πτυχιούχος Ελληνικού Πολιτισμού, ΕΑΠ. Ερωτήσεις στην συγγραφέα θα υποβάλει η δημοσιογράφος, Άνθη Ροδοπούλου. Μουσικό Πρόγραμμα: . Νίκος Λέκκας, πλήκτρα, . Σόνια Σδέτση, τραγούδι . Γιώργος Καλλιβωκάς, τραγούδι . Παναγιώτης Αθανασίου, τύμπανα . Άγγελος Βέρρας, βιολί. Την εκδήλωση που θα συντονίσει ο Αχιλλέας Παπαδιονυσίου, υποστηρίζει το Βιβλιοπωλείο "Η Γωνιά του βιβλίου" της οικογένειας Παπαχρίστου. Όχι, όχι! Καμιά λέξη στο χαρτί. Ούτε μια. Ξέρει τι θέλει να γράψει· για τι ποθεί να μιλήσει. Μα ξέρει ακόμα, πως, αν βάλει κάτω αυτές τις λέξεις με τον τρόπο που τις έχει ταιριάξει στο μυαλό της, αν γράψει αυτήν την ιστορία που θα 'ναι βαμμένη με το φως της ανατολής, που θα 'χει το άρωμα των ανθών της πορτοκαλιάς και το βαθύ ήχο του ταμπουρά, που θα 'χει αρχή και μέση, κι ένα τέλος καλό, σαν το «ώπα» του λεβέντικου χορού, ξέρει, πως μετά την τελευταία τελεία, όλο το κουράγιο μέσα της θα έχει στερέψει. Μετά από αυτό το τέλος, δε θα μπορεί πια να αντέξει την πραγματικότητα. Κι ούτε θα 'χει μείνει πια κάτι άλλο για να γράψει. 73 μικρές ιστορίες περιλαμβάνει η συλλογή με τίτλο Της ντροπής που όλες αναφέρονται στην Αμμόχωστο· την πόλη που βρίσκεται στο ανατολικότερο σημείο της Κύπρου, καταλυμένη από την τούρκικη στρατιωτική εισβολή του 1974, βιασμένη λεηλατημένη, αλυσοδεμένη. Από το 2020, όταν η Τουρκία επέτρεψε την είσοδο σε συγκεκριμένους δρόμους της πόλης, οι παλιοί της κάτοικοι ψάχνουν να βρουν στα συντρίμμια την παλιά τους ζωή. Η συγγραφέας, πολίτης κι εκείνη αυτού του τραγικού τόπου, αφήνει σκέψεις και αναμνήσεις να γίνουν λέξεις, ιστορίες κι τις αφήνει να πετάξουν ελεύθερα πάνω από την πόλη· κάποτε ακούγονται σαν κραυγές πόνου, άλλοτε σαν νανούρισμα, σαν τα παραμύθια που μας λέγανε στα παιδικά μας χρόνια, κι άλλοτε πάλι, σαν μικρές ευχές, αν μπορούσε ποτέ να γυρίσει ο χρόνος πίσω. Να πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Όλα όσα προηγήθηκαν κι όλα όσα ακολούθησαν εκείνη την εισβολή, ήταν, λέει η συγγραφέας, μια μεγάλη ντροπή. *Κάθε ιστορία του βιβλίου συνοδεύεται από φωτογραφία που μπορείτε να την δείτε μέσω της εφαρμογής QR CODE.