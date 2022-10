Πάνω από 55.000 σινεφίλ στις 28ες Νύχτες Πρεμιέρας - Προβλήθηκαν 142 ταινίες

Περισσότεροι από 55.000 θεατές, 142 ταινίες, 180 προβολές, 9 κατάμεστες αίθουσες, επιτυχημένες παράλληλες εκδηλώσεις και ξέφρενα πάρτι συνοψίζουν τις φετινές, «ελεύθερες», φωτεινές και ευφορικές 28ες Νύχτες Πρεμιέρας ή αλλιώς το 28ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας που διήρκησε από τις 29/9 έως τις 9/10 συν ακόμη τρεις μέρες (10,11 και 12/10 που έγιναν ορισμένες εξτρά, επαναληπτικές προβολές).

Με 3 Διαγωνιστικά Τμήματα, 4 μεγάλα αφιερώματα, πολυαναμενόμενες πρεμιέρες και ειδικές προβολές, το Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας - Νύχτες Πρεμιέρας χαρίζοντας «σπουδαίο σινεμά» κέρδισε το στοίχημα της επιστροφής του κοινού αλλά και της προσέλκυσης νέων μελών στην «μυσταγωγική, συλλογική εμπειρία της κλειστής αίθουσας και της μεγάλης οθόνης» ενώ έστειλε και ένα αισιόδοξο μήνυμα για την χρονιά που έρχεται με την ευχή το «μαζί ξανά» να φωτίσει τις κινηματογραφικές νύχτες όλης της χώρας.

Το Φεστιβάλ σύμφωνα με την απολογιστική ανακοίνωση της φετινής διοργάνωσης τίμησαν με την παρουσία τους 20 καλλιτέχνες από ολόκληρο τον κόσμο, ανάμεσά τους και οι καταξιωμένοι σκηνοθέτες Γέρζι Σκολιμόφκσι από την Πολωνία και Ίλντικο Ενιέντι από την Ουγγαρία.

Στα highlights της φετινής διοργάνωσης ήταν η συγκινητική συνάντηση και ο εναγκαλισμός του διεθνούς φήμης μουσικοσυνθέτη, Σιγκέρου Ουμεμπαγιάσι, με τον γιο του Ένιο Μορικόνε, Μάρκο, καθώς και η εμβληματική φωτογράφος, Ναν Γκόλντιν, να στέλνει την αγάπη της στο κοινό του Φεστιβάλ εκφράζοντας την λατρεία της για την Αθήνα, κατά τον ευχαριστήριο λόγο της σκηνοθέτιδας, Λόρα Πόιτρας που κέρδισε την Χρυσή Αθηνά για το ντοκιμαντέρ της «ΟΛΗ Η ΟΜΟΡΦΙΑ ΚΑΙ Η ΑΙΜΑΤΟΧΥΣΙΑ».

Οι Κριτικές Επιτροπές για τα 3 Διαγωνιστικά Τμήματα του Φεστιβάλ αποτελούνταν από επιφανείς επαγγελματίες του κινηματογραφικού και ευρύτερου πολιτιστικού χώρου εγχώριας και διεθνούς απήχησης: το ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ αποτελείτο από τον Πρόεδρο, Ναντάβ Λαπίντ, βραβευμένο με Χρυσή Άρκτο σκηνοθέτη και σεναριογράφο, και μέλη τους/τις: Λουίζα Αρκουμανέα, κριτικό θεάτρου, Αρνό Βαλουά, ηθοποιό, Ντιάνα Ελμπόμ, παραγωγό και Αλεξίς Ζουνκοζά, πρόεδρο του δικτύου Europa Film Festivals.

Το ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ αποτελείτο από τον Πρόεδρο, Σταύρο Ψυλλάκη, πολυβραβευμένο ντοκιμαντερίστα, και μέλη τους/τις: Δώρα Αναγνωστοπούλου, δημοσιογράφο του Mega, Μαρίνα Δανέζη, παραγωγό και σκηνοθέτιδα, Σαμίρ Λιούμα, διευθυντή φωτογραφίας και Γκαμπριέλα Μπουσμάν, παραγωγό.

Το Διαγωνιστικό Τμήμα ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΤΑΙΝΙΩΝ ΜΙΚΡΟΥ ΜΗΚΟΥΣ αποτελείτο από τους/τις, σκηνοθέτη Τζώρτζη Γρηγοράκη ως Πρόεδρο, Αντίνοο Αλμπάνη, ηθοποιό, Ταμίλα Κουλίεβα, ηθοποιό, Χριστίνα Λιάπη, εκπρόσωπο πωλήσεων Heretic και Αλέξανδρο Παπαγεωργίου, κριτικό κινηματογράφου.

Στις γεμάτες προβολές του Φεστιβάλ αλλά και τις παράλληλες εκδηλώσεις οι θεατές είχαν την ευκαιρία να απολαύσουν εκλεκτούς ομιλητές, όπως τους σκηνοθέτες Γιώργο Τσεμπερόπουλο και Αλέξη Αλεξίου, τους κριτικούς κινηματογράφου Θοδωρή Δημητρόπουλο και Θοδωρή Κουτσογιαννόπουλο, τους δημοσιογράφους Θοδωρή Αντωνόπουλο (LIFO), Παναγιώτη Μένεγο, Ελίζα Τριανταφύλλου και Θοδωρή Χονδρόγιαννο, τον μουσικοκριτικό Μάρκο Φράγκο, τον Χρήστο Πολίτη (Ο Χρήστος δε μένει πια εδώ), τον φωτορεπόρτερ - εξειδικευμένο συναυλιακό φωτοειδησεογράφο Χρήστο Κισατζεκιάν, την Διδακτόρισσα Κοινωνικής Ανθρωπολογίας-ποιήτρια, Ντιάνα Μάνεση, την κινηματογραφίστρια-Συντηρήτρια Οπτικοακουστικών Μέσων, Φρύνη Κόντη - Παπαγεωργίου, και τη Νάνσυ Παπαθανασίου από την «Πρωτοβουλία για την Υπεράσπιση της Δημοκρατίας & του Κράτους Δικαίου».

Η σχέση αγάπης της μουσικής και του σινεμά αποθεώθηκε στη φετινή διοργάνωση με την sold out, ιδιαίτερα σημαντική προβολή του ντοκιμαντέρ ΕΝΝΙΟ του Τζουζέπε Τορνατόρε σε πανελλήνια πρεμιέρα με συναυλία από το STAVROS LANTSIAS QUARTET, στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, παρουσία του γιου του Ένιο Μορικόνε, το οποίο συνοδεύτηκε από ένα πεντάλεπτο ενθουσιώδες και συγκινητικό χειροκρότημα από τους 1300 θεατές, αλλά & επίσης sold out προβολή του μουσικού ντοκιμαντέρ της χρονιάς, του εκθαμβωτικού MOONAGE DAYDREAM, για τον Ντέιβιντ Μπόουι, που πραγματοποιήθηκε στην επιβλητική αίθουσα Vmax Sphera των Village Cinemas, στο The Mall Athens και βιώθηκε ως μια αξέχαστη, «σφοδρή» οπτικοακουστική εμπειρία. Η συγκεκριμένη μουσική ταινία διάρκειας 140 λεπτών προβάλλεται από την Πέμπτη 13/10 στις κινηματογραφικές αίθουσες & έχει έρθει και στην Πάτρα στα Odeon Veso Mare.

Υπέροχη στιγμή & η προβολή του αριστουργηματικού ΝΟΣΦΕΡΑΤΟΥ, με αφορμή τη συμπλήρωση ενός αιώνα από την πρεμιέρα του, συνοδεία ζωντανής, πρωτότυπης μουσικής από τον δημιουργό Νίκο Βελιώτη, έναν από τους σπουδαιότερους συνθέτες της χώρας μας στο ΤΡΙΑΝΟΝ της οδού Κοδριγκτώνος.

Το πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα της φετινής διοργάνωσης ενθουσίασε με ανακαλύψεις από τα Διεθνή Διαγωνιστικά Τμήματα Μυθοπλασίας και Ντοκιμαντέρ, αναδεικνύοντας σπουδαίες φωνές του παγκόσμιου σινεμά, παρουσίασε πολυαναμενόμενες πρεμιέρες στα Αγαπημένα των Φεστιβάλ και έδωσε ρυθμό και λάμψη στα Τμήματα Μουσική και Φιλμ και ICONS.

Ακόμη, ξεχώρισαν τα αφιερώματα της 28ης έκδοσης του Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας Νύχτες Πρεμιέρας ξεκινώντας με το μεγάλο, ενθουσιωδώς αγκαλιασμένο από το νεανικό κοινό αφιέρωμα στο ΝΕΟ ΧΟΛΙΓΟΥΝΤ ΚΑΙ ΤΟ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟ ΣΙΝΕΜΑ ΤΩΝ SEVENTIES, το επίσης πολύτιμο αφιέρωμα στον ανυπέρβλητο συνθέτη με τίτλο MONDO MORRICONE, το εμβληματικό QUEER BRITANNIA: ΟΤΑΝ ΤΟ ΑΓΓΛΙΚΟ ΣΙΝΕΜΑ ΒΓΗΚΕ ΑΠΟ ΤΗ ΝΤΟΥΛΑΠΑ αλλά και το εξίσου σημαντικό αφιέρωμα στον δημιουργό Ζαν Εστάς, τον ασυμβίβαστο Γάλλο σκηνοθέτη.

Στο πλαίσιο των παράλληλων εκδηλώσεων του Φεστιβάλ Νύχτες Πρεμιέρας, με μεγάλη επιτυχία διεξήχθησαν το MASTERCLASS με τίτλο «Μετά τα Φεστιβάλ, τί; Η πορεία των ελληνικών ταινιών μικρού μήκους μετά το πέρας των Φεστιβάλ», σε συνεργασία με το Γραφείο Δημιουργική Ευρώπη MEDIA του Ελληνικού Κέντρου Κινηματογράφο στο Exile Room, ενώ το αφιέρωμα στον Ένιο Μορικόνε εμπλουτίστηκε & από την παρουσίαση της επίσημης βιογραφίας του συνθέτη στην Αίθουσα Διδασκαλίας Μουσικής Βιβλιοθήκης, του Συλλόγου «Οι Φίλοι της Μουσικής» στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών και από μια εντυπωσιακή εικαστική έκθεση, εμπνευσμένη από το έργο του στο Δημοτικό Θέατρο ΟΛΥΜΠΙΑ.

Τέλος, η μουσική είχε την τιμητική της και στα κοσμοπλημμυρισμένα πάρτι που γέμισαν τις Νύχτες Πρεμιέρας: από το πάρτι έναρξης του διαγωνιστικού τμήματος «Ελληνικές Μικρές Ιστορίες» στο Latraac με τα beat του συνθέτη Jeph Vanger, το φαντασμαγορικό και στυλάτο πάρτι εορτασμού του David Bowie και του αφιερώματος Queer Britannia με τίτλο «Oh! You Pretty Things» και τον Αγγελο Κλειτσίκα στα decks, το Dance Yrself Clean πάρτι από τον ξεσηκωτικό Παναγιώτη Μένεγο στο Barrett, με αφορμή την προβολή του sold out ντοκιμαντέρ MEET ME IN THE BATHROOM, μέχρι και το πάρτι λήξης του Φεστιβάλ που γέμισε με κόσμο μέσα και έξω από το Ρομάντσο και τους Ανδρέα Κύρκο και Λουκά Κατσίκα να χαρίζουν ένα εκρηκτικό dj-set στο κοινό, το οποίο χόρευε μέχρι πρωίας.

Τις προβολές των 28ων Νυχτών Πρεμιέρας επισκέφθηκαν και Πατρινοί σινεφίλ.

Τέλος οι επικεφαλής των Νυχτών Πρεμιέρας εύχονται και του χρόνου, ραντεβού στη μεγάλη οθόνη!

Το 28ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας - Νύχτες Πρεμιέρας πραγματοποιήθηκε υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού.