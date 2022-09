Από 22/9/2022 στις Ελληνικές αίθουσες το παιδικό φιλμ ανιμέισον "Ο Ντογκτανιάν και οι Τρεις Σωματοφύλακες"

Η παιδική ταινία «Ο Ντογκτανιάν και οι Τρεις Σωματοφύλακες - Dogtanian and the Three Muskehounds» που είναι μία Ισπανική παραγωγή ψηφιακού ανιμέισον, κάνει πρεμιέρα στις Ελληνικές αίθουσες την Πέμπτη 22 Σεπτεμβρίου σε διανομή από την Odeon και θα την δούμε και στην Πάτρα.

Λίγα λόγια για την ταινία

Ο Ντογκτανιάν είναι ένας φιλόδοξος ξιφομάχος που ονειρεύεται να γίνει ήρωας και να γίνει μέλος των θρυλικών Σκύλων Σωματοφυλάκων. Αφού αποδείξει την ικανότητά του και κερδίζει την εμπιστοσύνη τους πρέπει να προστατέψει τον βασιλιά από τον απειλητική πλεκτάνη του Καρδινάλιου Ρισελιέ για κατάκτηση της εξουσίας. Θα καταλάβει ο Καρδινάλιος τον έλεγχο ή το κακό θα αντιμετωπιστεί από τον Ντογκτανιάν και τους νέους του φίλους προτού να είναι πολύ αργά;

Σκηνοθεσία: Τόνι Γκαρσία.

Το «Dogtanian and the Three Muskehounds» σε σενάριο Doug Langdale, όπως διαβάσαμε, έχει βασιστεί στην ομώνυμη τηλεοπτική σειρά του 1981 και είναι μία παραλλαγή του γνωστού βιβλίου του Alexandre Dumas του 1844 με την ιστορία του d'Artagnan and The Three Musketeers – Ντ’ Αρτανιάν και των τριών σωματοφυλάκων. Η ταινία που θα προβληθεί μεταγλωττισμένη στα ελληνικά, είναι παραγωγή της Apolo Films (BRB Internacional's cinema studio) & της Cosmos Maya.

Διάρκεια: 84 λεπτά.

Επιμέλεια: Τ. ΜΑΡΤΑΤΟΣ