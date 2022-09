Ο Πατρινός εικαστικός Κώστας Παναγιωτακόπουλος και η γκαλερί Cube στην Art Athina 2022

Η Γκαλερί Cube (Μιαούλη 39, Πάτρα) της Λιάνα Ζωζά συμμετέχει και φέτος, στην εικαστική διοργάνωση Art Athina 2022, με την καινούρια ενότητα ζωγραφικών έργων, του Πατρινού εικαστικού Κώστα Παναγιωτακόπουλου, που έχει τον τίτλο Passages. Η Art Athina 2022 ανοίγει τις πύλες της, την Παρασκευή 16 Σεπτεμβρίου 2022, στο Ζάππειο Μέγαρο, για πρώτη χρονιά σε φυσικό περιβάλλον μετά τους περιορισμούς, λόγω της παγκόσμιας πανδημίας και θα υποδέχεται το φιλότεχνο κοινό της μέχρι και τις 19 Σεπτεμβρίου 2022. Η μεγαλύτερη ετήσια εικαστική διοργάνωση στην Ελλάδα, φέτος συμπληρώνει 25 χρόνια παρουσίας και τελεί υπό την αιγίδα της Α.Ε. της Προέδρου της Δημοκρατίας, Κατερίνας Σακελλαροπούλου.

Η Λιάνα Ζωζά, επιμελήτρια της έκθεσης, γράφει χαρακτηριστικά πως τα ζωγραφικά έργα της ενότητας Passages, έρχονται να συμπληρώσουν, αλλά παράλληλα να εξελίξουν την πρόσφατη δουλειά του, με τίτλο Περιπλανήσεις. Τα έργα των Passages, έργα ζωγραφικά που συνεχίζουν να λειτουργούν, όπως και όλα τα προηγούμενα σαν εικαστικά ημερολόγια, στις προσωπικές του περιπλανήσεις.

Παρακολουθώντας την δουλειά του Κώστα Παναγιωτακόπουλου, είναι πολύ εύκολο να διαπιστώσει κανείς πως οι αινιγματικές και παραβολικές εικόνες των έργων του πληθαίνουν στην πορεία του χρόνου, ενώ στην βασική εμμονή του που είναι η εξερεύνηση και το ταξίδι έρχονται να προστεθούν τα “περάσματα” του από την μία εικόνα στη άλλη με εξαιρετική πια ευκολία. Η δημιουργία των αινιγματικών μωσαϊκών του βρίθει από την επιθυμία του να μοιραστεί με τον θεατή τις εμπειρίες, αλλά και τις σκέψεις και τα συναισθήματα που του προκαλούν τα ταξίδια, πραγματικά και μη, σε τόπους, ιδέες, κουλτούρες, πολιτισμούς.

Τα Passages, έρχονται να προσθέσουν ακόμη περισσότερες εικόνες στα φανταστικά του τοπία, που όμως με έναν μαγικό τρόπο και με μεγάλη δεξιοτεχνία καταφέρνει να τις εντάξει με τέτοιο τρόπο που το αποτέλεσμα να είναι ακόμη πιο ονειρικό, προσκαλώντας τον θεατή να σταθεί και να τις ανακαλύψει όλες περνώντας από την μία στην άλλη και δημιουργώντας την δική του μεγάλη εικόνα.

Οι διαστάσεις των έργων του μεγαλώνουν για να μπορέσουν να συμπεριλάβουν όλες αυτές τις μαγικές εικόνες, ενώ παράλληλα συνεχίζει να καταρρίπτει τους κανόνες και να λειτουργεί ανατρεπτικά σε ένα δυναμικό παιχνίδι της φόρμας και του χρώματος που του είναι πια οικείο στις τελευταίες ενότητες των έργων του. Εικόνες της Ανατολής, εικόνες της Δύσης, μνήμη και αναμνήσεις συμπλέκονται σε μια εντυπωσιακή ισορροπία εννοιών που συνδυάζει τον μινιμαλιστικό τρόπο σκέψης, με την υπερβολή και την εκρηκτική προσέγγιση μιας πολυπολιτισμικής καθημερινότητας.

Δεν είναι τυχαίο πως η φράση του Balthus, “Painting is the passage from the chaos of the emotions to the order of the possible.”, θα μπορούσε να περιγράψει με απόλυτη πιστότητα την δυναμική των έργων της ενότητας Passages.

Art Athina 2022, 16-19 Σεπτεμβρίου

Ζάππειον Μέγαρο

Ώρες λειτουργίας:

Παρασκευή 16 Σεπτεμβρίου: Μόνο με προσκλήσεις

Σάββατο 17 έως Δευτέρα 19 Σεπτεμβρίου: 12.00-21.00

*Ο Κώστας Παναγιωτακόπουλος έχει γεννηθεί στην Πάτρα.

Σπούδασε Νομικά στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και ζωγραφική στην Academia de Belle Arti της Φλωρεντίας, απ’ όπου αποφοίτησε με άριστα.

Δίδασκε εικαστικά στη μέση εκπαίδευση.

Aτομικές εκθέσεις

2022 “Passages”, Art Athina 2022, Αθήνα

2020 “Περιπλανήσεις”, Cube Gallery, Πάτρα

2018 “εσωτερική πτήση”, Cube Gallery, Πάτρα

2016 “ταξίδια όνειρα”, Cube Gallery, Πάτρα

2014 “ονειροχώροι”, Cube Gallery, Πάτρα

2012 “Μυθολογία Προσωπική”, Cube Gallery, Πάτρα

1997 Επίκεντρο, Αθήνα

1995 Επίκεντρο, Πάτρα

1991 Επίκεντρο, Πάτρα

Ομαδικές εκθέσεις (επιλογή)

2015 – 2018 Cube Gallery, Πάτρα

2014 Bede's World Museum, Church Bank, Jarrow

2013 The Scottish Historic Building Trust, Εδιμβούργο

2013 Cube Gallery, Πάτρα

2012 Cube Gallery, Πάτρα

1999 Αρχέτυπο, Μύλος , Θεσσαλονίκη

1998 Greece in Britain - Ελληνικοί ορίζοντες Γιόρκ, Καρλάυλ, Μ. Βρεττανία

1997 Ιστορίες αέναων αλλαγών, Δημοτική Πινακοθήκη Πάτρας

1993 Art Athina ‘93, Επίκεντρο, Αθήνα

1990 9 Πατρινοί Καλλιτέχνες, Πνευματικό Κέντρο Δήμου Αθηναίων

1989 9 Πατρινοί Καλλιτέχνες, Δημοτική Πινακοθήκη Πάτρας

1986 Συμμετοχή στο πρόγραμμα Γραμμή του Ορίζοντα για τη Biennale Νέων Θεσσαλονίκης.

1984 Filigne Valdarno, Ιταλία

1982 Forte dei Marmi, Ιταλία