Cosmoss: H πολυσυζητημένη σειρά wellness της Κέιτ Μος «φωνάζει» πως άλλαξε τρόπο ζωής

Περιλαμβάνει ένα moisturizer καθαριστικό, το άρωμα Sacred Mist και το αντιοξειδωτικό λάδι Golden Nectar.

Το Cosmoss αποτελεί ένα «self - care που δημιουργήθηκε για τα σύγχρονα ταξίδια της ζωής: Αναζωογόνηση, Ισορροπία, Θεραπεία. Κάθε προϊόν έχει δημιουργηθεί σχολαστικά με γνώμονα την ευημερία». Αφορά σε ένα ολιστικό concept, έχει «ουράνιο» λογότυπο και μια καλλιτεχνική φωτογραφία ενός θολού χωραφιού με σιτάρι.

Η Cosmoss είναι η πιο πρόσφατη μάρκα ομορφιάς διασημοτήτων που κυκλοφορεί φέτος. Η Μος ακολουθεί τα παραδείγματα των Σκάρλετ Γιόχανσον με το label περιποίησης δέρματος The Outset, Κιμ Καρντάσιαν με το Skkn by Kim, Χάλει Μπίμπερ με το Rhode. Πρόσφατα, το 48χρονο supermodel συνεργάστηκε με την Diet Coke ως creative director, επιμελήθηκε ως guest editor το φθινοπωρινό τεύχος του περιοδικού Self Service Magazine και συνεχίζει να ποζάρει ως το πρόσωπο της Charlotte Tilbury. Παράλληλα λειτουργεί το πρακτορείο Kate Moss Agency και μανατζάρει την κόρη της.