Η σχεδιάστρια Σήλια Κριθαριώτη ξεναγεί το Harper’s Bazaar στο πανέμορφο εξοχικό της στην Ίο

Οι φανατικές των ρούχων της θα χαρούν να μάθουν ότι η Κριθαριώτη ίσως λανσάρει μια προσιτή demi-couture γραμμή ή και μια συλλογή ready-to-wear. "Έχω τόσο πολλά να δώσω. Μπορώ έτσι απλά να φτιάξω και 100 νέα σχέδια. Το κάνω επειδή αγαπώ τη μόδα, δε ζω απ’ αυτό. Έχω πολλή φαντασία, μάλιστα κάποιες φορές αισθάνομαι ότι όλο αυτό το όραμα δεν είναι δικό μου, προέρχεται από κάπου έξω από μένα, είναι μια σύνδεση με το σύμπαν". Η δημιουργικότητά της αποτυπώνεται και στους πίνακες που ζωγραφίζει. Στη βεράντα υπάρχουν τέσσερις από αυτούς με γράμματα μπλε, κίτρινα, ροζ και πράσινα που σχηματίζουν την πρόταση "Find what you love and let it kill you".