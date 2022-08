Τι προβάλλει το Odeon Veso Mare από 25 έως και 31 Αυγούστου 2022

«After 4: Για Πάντα Μαζί - After Ever Happy»

Αίθουσα 1 στις 21.15 καθημερινά

"Nope - Ούτε Καν"

Η ταινία «Ούτε Καν», σε σκηνοθεσία του βραβευμένου με Όσκαρ Τζόρνταν Πιλ, κάνει πρεμιέρα στους Ελληνικούς κινηματογράφους στις 25 Αυγούστου σε διανομή από την Tulip.

Ο Αφροαμερικανός Τζόρνταν Πιλ, συντάραξε και επαναπροσδιόρισε το μοντέρνο σινεμά τρόμου με τις ταινίες «Τρέξε! - Get Out» και «Εμείς – Us». Φέτος δίνει μια νέα πνοή στο σινεμά του φανταστικού με ένα νέο ποπ εφιάλτη: το έπος κοσμικού τρόμου, με τίτλο «Ούτε Καν – Nope» που ήδη προβάλλεται με επιτυχία στις Αμερικανικές αίθουσες.

Η ταινία έχει για πρωταγωνιστές τον βραβευμένο με Όσκαρ Ντάνιελ Καλούγια (Get Out, Judas and the Black Messiah), με την Κέκε Πάλμερ (Hustlers, Alice) και τον υποψήφιο για Oscar Στίβεν Γέουν (Minari, Okja), που είναι οι κάτοικοι ενός απομακρυσμένου φαραγγιού της ενδοχώρας στην Καλιφόρνια, οι οποίοι θα γίνουν μάρτυρες μιας ανείπωτης αποκάλυψης.

Η ταινία στην οποία συμπρωταγωνιστούν ο Μάικ Γουίνκοτ (Hitchcock, Westworld) και ο Μπράντον Περέα (The OA, American Insurrection) είναι γραμμένη και σκηνοθετημένη από τον Τζόρνταν Πιλ, ενώ παραγωγός είναι ο Ίαν Κούπερ (Us, Candyman) μαζί με τον Πιλ, για λογαριαμό της Monkeypaw Productions. Την ταινία διανείμει παγκοσμίως η Universal Pictures.

Διάρκεια: 95 λεπτά.