Οι ταινίες στο θερινό σινέ Κάστρο στο Ρίο έως τις 21 Αυγούστου

ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ 22:15

«ΟΥΤΕ ΚΑΝ»

Σκηνοθεσία: Τζόρνταν Πιλ

Ηθοποιοί: Ντάνιελ Καλούγια, Κέκε Πάλμερ, Στίβεν Γέουν, Μάικλ Γούινκοτ, Μπράντον Περέα

Διάρκεια: 130 λεπτά

Είδος ταινίας: Θρίλερ Μυστηρίου

Περίληψη

Ο βραβευμένος με Όσκαρ, Τζόρνταν Πιλ, συντάραξε και επαναπροσδιόρισε το μοντέρνο σινεμά τρόμου με τις ταινίες Τρέξε! (Get Out) και Εμείς (Us). Φέτος δίνει μια νέα πνοή στο σινεμά του φανταστικού με ένα νέο ποπ εφιάλτη: το έπος κοσμικού τρόμου, με τίτλο Ούτε Καν (Nope). Η ταινία φέρνει κοντά τον βραβευμένο με Όσκαρ Ντάνιελ Καλούγια (Get Out, Judas and the Black Messiah), με την Κέκε Πάλμερ (Hustlers, Alice) και τον υποψήφιο για Oscar Στίβεν Γέουν (Minari, Okja), που είναι οι κάτοικοι ενός απομακρυσμένου φαραγγιού της ενδοχώρας στην Καλιφόρνια, οι οποίοι θα γίνουν μάρτυρες μιας ανείπωτης αποκάλυψης.

