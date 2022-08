Τζένιφερ Λόπεζ: Εφυγε ο Μπεν και μάγεψε το Κάπρι με απίθανα ιταλικά prints

Μετά τα στιγμιότυπα από το γάμο στο Λας Βέγκας και το μήνα του μέλιτος στο Παρίσι, η 53χρονη λατίνα ντίβα Τζένιφερ Λόπεζ βάλθηκε να εντυπωσιάσει σε ιταλικά εδάφη. Ο τέταρτος σύζυγός της Μπεν Αφλεκ επέστρεψε στο Χόλιγουντ λόγω επαγγελματικών υποχρεώσεων και εκείνη ταξίδεψε στο κοσμοπολίτικο Κάπρι με αφορμή το καθιερωμένο, φιλανθρωπικό event της Unicef και της Louisa Via Roma. Mε το γνώριμο ταμπεραμέντο και το sexy glam style που ανέκαθεν υιοθετεί on stage, έδειχνε επιεικώς συναρπαστική.

Στο μικρό live της εκδήλωσης στο La Certosa di San Giacomo τραγούδησε τις επιτυχίες της «If You Had My Love», «Waiting for Tonight», «On the Floor» αλλά και τα διαχρονικά κομμάτια «I’m Every Woman» και «I Will Survive» δίνοντας μια θεαματική perfrormance. Εμφανίστηκε με custom σύνολο Roberto Cavalli με zebra prints, φτερά και διαφάνεια. Tην καταχειροκρότησαν οι stars Λεονάρντο ντι Κάπριο, Τζάρεντ Λέτο, Σπάικ Λι, Haim, ο πρόεδρος της Gucci Marco Bizzarri, ο Moncler’s chairman Remo Ruffini, και ο επικεφαλής της Tods, Diego Della Valle.

Εκτός του gala εθεάθη με άνθινο εμπριμέ φορεματάκι Dolce e Gabbana, maxi dress του οίκου Etro και κιμονό Camilla με σορτσάκι που βέβαια ταίριαζαν μοναδικά στο life style του ονομαστού ιταλικού θερέτρου. Ηταν όλα καλοκαιρινά εμπριμέ.