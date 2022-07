Πέθανε ο βετεράνος Αμερικανός ηθοποιός Ελ Κιου Τζόουνς στα 94 του χρόνια

Ο βετεράνος Αμερικανός ηθοποιός L.Q. Jones – Ελ Κιου Τζόουνς (το πλήρες όνομα του ήταν Justus Ellis McQueen Jr), με μία καριέρα που διήρκεσε επτά δεκαετίες, πέθανε το περασμένο Σάββατο 9 Ιουλίου 2022 από φυσικά αίτια στο σπίτι του στο Hollywood Hills. Ήταν 94 ετών. Είχε γεννηθεί στις 19 Αυγούστου του 1927 στο Beaumont του Τέξας και στην πορεία φοίτησε στο Πανεπιστήμιο του Τέξας στο Austin – Όστιν όπου συνάντησε τη Sue Lewis, τη σύζυγό του για 23 χρόνια. Οι δυο τους χώρισαν τη δεκαετία του 1970.

Ο θάνατος του L.Q. Jones επιβεβαιώθηκε από τον εγγονό του, Erté deGarces. Ο DeGarces μοιράστηκε το ότι ο αγαπητός L.Q. Jones πέθανε περιτριγυρισμένος από την οικογένειά του. Είχε παίξει στην περίφημη «Άγρια Συμμορία – The Wild Bunch» του σημαντικού σκηνοθέτη Σαμ Πέκινπα το 1969 αλλά και στο φιλμ «Casino» του Μάρτιν Σκορσέζε με τον Ρόμπερτ Ντε Νίρο και τη Σάρον Στόουν το 1995.

Ο L.Q. Jones έπαιξε για πρώτη φορά στον κινηματογράφο στην ταινία του 1955, του Raoul Walsh “Battle Cry” ενώ το 2006 συμμετείχε στην τελευταία ταινία του Robert Altman «A Prairie Home Companion - Η καλύτερη παρέα» όπου πρωταγωνιστούσε η Μέριλ Στριπ.

Ο Τζόουνς, από τις πιο χαρακτηριστικές φάτσες του Χόλιγουντ, συνεργάστηκε με αρκετούς από τους πλέον καταξιωμένους σκηνοθέτες του Χόλιγουντ του 20ου αιώνα, συμπεριλαμβανομένων των Raoul Walsh (The Naked and the Dead το 1958), Ντον Σίγκελ (Hell Is for Heroes το 1962 με τον Στιβ Μακουίν και «An Annapolis Story» το 1955 με τον Τζον Ντέρεκ) και Μέρβιν ΛεΡόι - Mervyn LeRoy ("Προς το Άγνωστο - Toward the Unknown" το 1956).

Ο εκλιπών ηθοποιός ήταν επίσης τακτικός δευτεραγωνιστής στα σκληρά γουέστερν του Sam Peckinpah, ερμηνεύοντας χαρακτηριστικούς ρόλους εκτός από το κλασικό πλέον «The Wild Bunch», στα «Ride the High Country», «Major Dundee», «The Battle of Cable Hogue» και στο «Pat Garrett and Billy the Κid» με τον Τζέιμς Κόμπουρν το 1973.

Είχε παίξει και σε ταινίες του Έλβις Πρίσλει όπως στο «Stay Away, Joe» το 1968 και στο «Flaming Star» το 1960 ενώ το 1968 έπαιξε στο γουέστερν «Hang 'Em High» πλάι στον Κλιντ Ίστγουντ. Σε μεγαλύτερη πλέον ηλικία ο Ελ Κιου Τζόουνς έπαιξε ρόλους στην μεγάλη εμπορική επιτυχία «The Mask of Zorro» του Μάρτιν Κάμπελ με τον Αντόνιο Μπαντέρας το 1998, στον «Πατριώτη» του Ρόλαντ Έμεριχ το 2000 με τον Μελ Γκίμπσον και στο Οσκαρικό «Καζίνο» του Μάρτιν Σκορσέζε.

Ακόμα δοκίμασε και μία φορά τις δυνατότητες του να σκηνοθετήσει το 1975 με το “A Boy and His Dog”, μία μαύρη κωμωδία με στοιχεία επιστημονικής φαντασίας όπου είχαν πρωταγωνιστήσει οι Don Johnson, Susanne Benton, Alvy Moore και Jason Robards. Το «A Boy and His Dog» που πλέον θεωρείται ένα καλτ φιλμ, έχει στο επίκεντρο έναν έφηβο και τον τηλεπαθητικό σκύλο του καθώς παλεύουν για την επιβίωση στις νοτιοδυτικές ΗΠΑ του 2024, μια εποχή που οι πυρηνικές επιπτώσεις κυριεύουν τον κόσμο. Μάλιστα ο Ελ Κιου Τζόουνς είχε δηλώσει ότι ο σκηνοθέτης Τζορτζ Μίλερ είχε αναφέρει το συγκεκριμένο φιλμ ως τη βασική επιρροή για τα περίφημα φιλμ «Mad Max».

Πέρα από τους 60 και πλέον κινηματογραφικούς τίτλους της καριέρας του, ο Ελ Κιου Τζόουνς ήταν και τακτικός στον κόσμο της τηλεόρασης. Είχε παίξει όπως πολλοί ηθοποιοί της γενιάς του, σε δημοφιλείς σειρές κυρίως γουέστερν, συμπεριλαμβανομένων των “Gunsmoke”, “The Virginian”, “Wagon Train”, “Rawhide”, “The Rifleman”, “Have Gun – Will Travel” και “The Big Valley”.