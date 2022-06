Από την Πέμπτη 2/6 και στην Πάτρα η παιδική ταινία "Ελκάνο και Μαγγελάνος ο Πρώτος Περίπλους της Γης"

H Ισπανική ταινία ψηφιακού ανιμέισον με τίτλο «Elcano & Magellan: The First Voyage Around the World – Ελκάνο και Μαγγελάνος ο Πρώτος Περίπλους της Γης» παραγωγής του 2019, σε σκηνοθεσία Άνγκελ Αλόνσο και σενάριο των Χοσέ Αντόνιο, Γκαρμπίνιε Λοσάνα θ’ αρχίσει να προβάλλεται από την Πέμπτη 2 Ιουνίου 2022 στις Ελληνικές αίθουσες σε διανομή της Tanweer.

Το φιλμ διάρκειας 90 λεπτών θα παιχθεί μεταγλωττισμένο στα ελληνικά και θα προβληθεί από τις 2 Ιουνίου 2022 και στην Πάτρα στα Odeon Veso Mare στην Ακτή Δυμαίων.

Στη ελληνική μεταγλώττιση ακούγονται οι: Χάρης Αριστείδους, Μάρκος Δρουσιώτης, Μένιος Σωτηρέλλης, Άντονυ Παπαμιχαήλ, Μαρία Κάνθερ, Μαρία Μαχλαμούζη, Λουκάς Ζήκος, Χρήστος Γρηγοριάδης, Πέτρος Κονόμου, Δημήτρης Φύριος.

Για πρώτη φορά θα δούμε σε κινούμενα σχέδια μία από τις πιο συναρπαστικές περιπέτειες που έχουν ειπωθεί ποτέ, ο πρώτος περίπλους της Γης, ένα πρωτοφανές ταξίδι που επηρέασε ολόκληρη την ανθρωπότητα. Η ιστορία των δύο ατρόμητων θαλασσοπόρων, του Πορτογάλου εξερευνητή Μαγγελάνου - Ferdinand Magellan και του Ισπανού Χουάν Σεμπάστιαν Ελκάνο, που κόντρα σε όλες τις αντιξοότητες, αψηφώντας φουρτούνες, λιμούς και επιθέσεις από εχθρικές φυλές, κατόρθωσαν να αλλάξουν για πάντα την Ιστορία!

Σύνοψη

Ένα ταξίδι στο άγνωστο που ξεκίνησε με επικεφαλής τον πασίγνωστο Φερδινάνδο Μαγγελάνο και ολοκληρώθηκε με τον Χουάν Σεμπαστιάν Ελκάνο. Καταιγίδες, πείνα, εχθρικές φυλές… Πέντε πλοία ξεκινούν από τη Σεβίλλη. Τρία χρόνια μετά, επιστρέφει μόνο ένα, κάνει τον πλήρη περίπλου και αποδεικνύει ότι η Γη είναι στρογγυλή.

Σημείωμα του σκηνοθέτη

Μια από τις πιο σημαντικές προκλήσεις αυτής της ταινίας ήταν να αποδοθεί ψηφιακά η θάλασσα. Το νερό είναι, πρακτικά, ένας ακόμη χαρακτήρας της ιστορίας και γι’ αυτό προσπαθήσαμε να κάνουμε αισθητή στους θεατές τη δύναμη που έχει η θάλασσα σε αυτή τη μεγάλη περιπέτεια. Ήταν ένα πολύ επίπονο κομμάτι.

Αυτή η ταινία δεν είναι βιογραφία του Ελκάνο ή του Μαγγελάνου. Είναι μια ταινία για το σενάριο της οποίας έχουμε πάρει έναυσμα από ένα γνωστό ιστορικό γεγονός, για να αναπτύξουμε μια επινοημένη ιστορία για μικρούς και μεγάλους. Στόχος μας ήταν να δημιουργήσουμε χαρακτήρες που θα μείνουν αξέχαστοι στους θεατές. - Άνγκελ Αλόνσο

Σε συνέντευξη του ο σκηνοθέτης Άνγκελ Αλόνσο για το ποια ήταν η μεγαλύτερη τεχνική πρόκληση της ταινίας, είπε πως «μία από τις πιο σημαντικές προκλήσεις ήταν η θάλασσα. Καθώς πρόκειται για ένα ταξίδι σε όλο τον κόσμο με πλοίο, ήταν αναπόφευκτο να ασχοληθούμε με το νερό και έπρεπε να το αντιμετωπίσουμε. Το νερό είναι, πρακτικά, ένας ακόμη χαρακτήρας της ιστορίας και γι’ αυτό προσπαθήσαμε να κάνουμε αισθητή στους θεατές τη δύναμη που έχει η θάλασσα σε αυτή τη μεγάλη περιπέτεια. Ήταν ένα πολύ απαιτητικό κομμάτι. Από την άλλη, είναι μια ταινία που περιστρέφεται γύρω από ένα ταξίδι σε όλο τον κόσμο, οπότε περάσαμε από τη Βραζιλία, από την Παταγονία, από τις Μολούκες, ενώ ξεκινήσαμε από τη Σεβίλλη... Αυτό χρειάστηκε μεγάλη προσπάθεια από εμάς γιατί έπρεπε να αιχμαλωτίσουμε τον πολιτισμό, τον τρόπο ζωής των κατοίκων, των ανθρώπων... Επίσης σε ό,τι αφορά τη γεωγραφία των τοπίων, η ποικιλία είναι απίστευτη. Έχουμε χιονισμένα τοπία, τον Αμαζόνιο, την Παταγονία με πολλές παγωμένες περιοχές... και σε όλα αυτά πρέπει να προσθέσουμε και τον μεγάλο αριθμό χαρακτήρων της ιστορίας. Δημιουργήσαμε περισσότερους από 150 χαρακτήρες».

Ακόμα ο σκηνοθέτης Άνγκελ Αλόνσο είπε πως «η ταινία δεν είναι βιογραφία του Ελκάνο ή του Μαγγελάνου. Είναι μια ταινία μυθοπλασίας και αυτό που επιδιώξαμε, εκτός από την αφήγηση της ίδιας της ιστορίας, ήταν να δημιουργήσουμε ελκυστικούς χαρακτήρες που θα εξελίσσονταν κατά τη διάρκεια της ταινίας. Δεν παρουσιάζουμε έναν Ελκάνο όπως ήταν στην πραγματικότητα... όταν έκανε το ταξίδι ήταν περίπου 40 ετών, ωστόσο, εμείς δείχνουμε έναν ελαφρώς νεότερο Ελκάνο κι έτσι ο περίπλους χρησιμεύει ως προσωπική του διαδρομή και εξέλιξη. Ο Ελκάνο δεν περιορίζεται μόνο στο να ταξιδεύει και να αποδεικνύει ότι είναι καλός ναυτικός, γιατί η αποστολή θα τον εξελίξει ως άνθρωπο και ως ναύτη.

Όσον αφορά στον Μαγγελάνο, δημιουργήσαμε έναν πολύ αγαπητό χαρακτήρα, οικείο, κάποιον που λειτουργεί σαν πατρική φιγούρα για τον Ελκάνο. Δεν ήταν έτσι στην πραγματικότητα, αλλά πιστεύουμε ότι αυτός ο ρόλος που του αποδώσαμε προσφέρει πολλά στην ιστορία».

*Να προσθέσουμε πως η ταινία είχε κάνει την πρεμιέρα της στο Κινηματογραφικό Φεστιβάλ της Μάλαγα και πως στα 34α βραβεία Goya Awards, είχε λάβει υποψηφιότητα για το βραβείο του καλύτερου φιλμ ανιμέισον.

Επιμέλεια: Τ. ΜΑΡΤΑΤΟΣ