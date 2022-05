Συνεχίζει την πρωτοκαθεδρία της η νέα ταινία του "Doctor Strange" με τον Μπένεντικτ Κάμπερμπατς

Την πρωτιά κράτησε τόσο στο Αμερικάνικο box office όσο και στο ελληνικό για τρίτο συνεχές γουικέντ η νέα ταινία της Μάρβελ, το «Doctor Strange in the Multiverse of Madness» που έχει σκηνοθετήσει ο Σαμ Ράιμι των πρώτων Σπάιντερμαν. Η ταινία με τον Μπένεντικτ Κάμπερμπατς ξανά στον χαρακτηριστικό ρόλο του Δόκτωρ Στίβεν Στρέιντζ, παίζεται και στην Πάτρα στα Odeon Veso Mare & το περασμένο 4ήμερο, 19 με 22 Μαΐου 2022 έκοψε σε 115 αίθουσες πανελλαδικά, 11.515 εισιτήρια και πλέον προσεγγίζει σε σχεδόν 3 εβδομάδες τα 210.000 εισιτήρια. Την ίδια ώρα η 28η κατά σειρά ταινία του MCU, και δεύτερη σόλο για τον Doctor Strange (η πρώτη ήταν το 2016) έχει πάει εξαιρετικά και στο εξωτερικό.

Στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής ήδη με τις εισπράξεις του περασμένου σαββατοκύριακου έχει ξεπεράσει τα 343 εκατ. δολάρια συν ακόμη 462 εκατ. από τον υπόλοιπο κόσμο και βέβαια συνεχίζει ακάθεκτη αν και εκτιμάται πως η έξοδος του πολυαναμενόμενου «Top Gun: Maverick» με τον Τομ Κρουζ από 27/5 στις ΗΠΑ θα κόψει τη φόρα στον Doctor Strange και θα του κλέψει την 1η θέση στο box office.

Η αλήθεια είναι πως η νέα αυτή ταινία της Μάρβελ έχει όπως πάντα τα εξαιρετικά οπτικά εφέ της που βγάζουν μάτι και αν κάποιος παρακολουθήσει τους τίτλους τέλους θα εκπλαγεί με το πόσοι άνθρωποι εργάστηκαν για τα εφέ, τα animation και τα άλλα στοιχεία της ταινίας αυτής. Επίσης στο τέλος θα δείτε και την στιγμιαία είσοδο της Σαρλίζ Θερόν που μπαίνει κι αυτή στο λατρεμένο σύμπαν των υπερηρώων της Μάρβελ.

Η νέα ταινία του Doctor Strange κρύβει εκπλήξεις και άσσους στο μανίκι της όπως την απόλυτη κακιά που ίσως δεν περιμέναμε, την Wanda (στο ρόλο η συμπαθέστατη Ελίζαμπεθ Όλσεν) αλλά και τη φρέσκια παρουσία της Ζοσίτι Γκόμεζ στον ρόλο της Αμέρικα Τζάβεζ που έχει την δυνατότητα να μετακινείται από σύμπαν σε σύμπαν και την οποία βάζει στο μάτι να κυριεύσει η Wanda.

O Κάμπερμπατς, γοητευτικός και cool μας άρεσε ως Doctor Strange και είναι μεγάλο προτέρημα να μπορεί ένας ηθοποιός να ισορροπεί ανάμεσα σ' έναν πιο «ελαφρύ» ήρωα όπως εδώ και στον καταπιεσμένο καουμπόι που ενσάρκωσε έξοχα στην «Εξουσία του σκύλου» της Τζέιν Κάμπιον και προτάθηκε για το Όσκαρ α’ ανδρικού ρόλου.

Επίσης στα συν και τις εκπλήξεις που λέγαμε του «Doctor Strange in the Multiverse of Madness» είναι και οι παρουσίες του βετεράνου Πάτρικ Στιούαρτ ως Τσαρλς Ξαβιέ από τους «X Men» αλλά και του συμπαθούς Τζον Κρασίνσκι ως ενός εκ των Fantastic Four.

Επίσης τη δική τους ξεχωριστή παρουσία είχαν στην ταινία η γλυκιά Ρέιτσελ ΜακΆνταμς, ο Μπένεντικτ Γουόνγκ και ο Τσιουέτελ Ετζιόφορ.

Ωστόσο εκεί που η ταινία τα έκανε κάπως «μαντάρα» ήταν στο άκρως μπερδεμένο σενάριο ενώ ξεκίνησε από μία ενδιαφέρουσα βάση που έλεγε πως όσα συμβαίνουν στα όνειρα μας ενδεχομένως να είναι οι εαυτοί μας σε άλλα παράλληλα σύμπαντα. Αλλά στην πορεία χαθήκαμε ενώ και το φιλμ συνολικά, παρότι περνάς καλά και δεν κουράζει πολύ αφού κλείνει στο 2ωρο, μοιάζει φορτωμένο από εφέ.

*Την ταινία διανέμει η Feelgood Entertainment.

Κείμενο: ΤΑΚΗΣ Γ. ΜΑΡΤΑΤΟΣ