Στις 5 Μαΐου 2022 κάνει πρεμιέρα στην Ελλάδα ο «Doctor Strange in the Multiverse of Madness»

Tην Πέμπτη 5 Μαΐου 2022 ετοιμάζεται να κάνει πρεμιέρα στην Ελλάδα από την Feelgood ταυτόχρονα και με την έξοδο της στις ΗΠΑ η νέα πολυαναμενόμενη ταινία της Μάρβελ με κεντρικό ήρωα τον Doctor Strange με τον σταρ Μπένεντικτ Κάμπερμπατς και πάλι στο ρόλο, ο οποίος φέτος διεκδίκησε και το Όσκαρ α’ ανδρικού ρόλου για την «Εξουσία του σκύλου» της Τζέιν Κάμπιον.

Η ταινία τιτλοφορείται «Doctor Strange in the Multiverse of Madness» και όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση, αποτελεί τη συνέχεια του DOCTOR STRANGE, του AVENGERS: ENDGAME που έκανε ως γνωστόν ρεκόρ εισπράξεων & του SPIDER-MAN NO WAY HOME, και είναι η 28η ταινία του MCU, του στούντιο της Μάρβελ που δεν σταματά να μας συναρπάζει. Η σκηνοθεσία είναι του Sam Raimi και πρωταγωνιστούν εκτός από τον Benedict Cumberbatch ως Stephen Strange, η Elizabeth Olsen, και οι Benedict Wong, Rachel McAdams, Chiwetel Ejiofor και Xochitl Gomez.

Μετά τα γεγονότα που ακολούθησαν το «Avengers: Endgame – Η Τελευταία Πράξη» σε σκηνοθεσία των αδελφών Ρούσο, o Dr. Stephen Strange συνεχίζει να αναζητά την Time Stone. H συνάντηση με ένα φίλο από τα παλιά - που όμως πλέον μετατράπηκε σε εχθρό - θα τον φέρει αντιμέτωπο με το ανείπωτο κακό.

Η συνέχεια επί της μεγάλης οθόνης.

Την ταινία αναμένεται να την δούμε και στην Πάτρα στα Odeon Veso Mare.

Επιμέλεια: Τ. ΜΑΡΤΑΤΟΣ