Τι προβάλλει το Odeon Veso Mare από τις 7 έως και τις 13 Απριλίου 2022

Αίθουσα 5 στις 21.00 καθημερινά πλην Τετάρτης,

Αίθουσα 7 στις 22.30 την Πέμπτη, την Παρασκευή, το Σάββατο, την Κυριακή και την Τρίτη ενώ την Τετάρτη στις 22.50

"X"

Ο σεναριογράφος-σκηνοθέτης του είδους του horror, Τι Γουέστ (The House of the Devil), ένας δηλωμένος λάτρης του τρόμου και πιστός υπηρέτης του, παρουσιάζει ένα εμπνευσμένο θρίλερ με πολλές ανατροπές. Με φόντο το αγροτικό Τέξας του 1979 και με άρτια αναπαράσταση της ατμόσφαιρας της εποχής, ο Τι Γουέστ παίζει με τους κανόνες και τα στερεότυπα του ανεξάρτητου σινεμά και σκηνοθετεί ένα δυνατό καστ από ανερχόμενους και καταξιωμένους ηθοποιούς σε μία συναρπαστική ταινία-ωδή στο είδος του τρόμου.

Το σενάριο εκτυλίσσεται το 1979 όπου μία παρέα νεαρών αποφασίζει να γυρίσει μία ταινία πορνό στην ύπαιθρο του Τέξας, αλλά όταν οι απομονωνόμενοι γέροι οικοδεσπότες τους ανακαλύπτουν τα σχέδια της παρέας, τα μέλη του καστ καταλήγουν να παλεύουν για τη ζωή τους.

Σκηνοθεσία: Τι Γουέστ

Πρωταγωνιστές: Μία Γκοθ, Τζένα Ορτέγκα, Μάρτιν Χέντερσον, Μπρίτανι Σνόου, Όουεν Κάμπελ, Στίβεν Γιούρι, Σκοτ Μεσκούντι.

Κατηγορία: Θρίλερ

Διάρκεια: 105 λεπτά.

Διανομή: TANWEER.

Η ταινία στο Αμερικάνικο boxoffice σε περίπου 3 εβδομάδες προβολής κοντεύει τα 11 εκατ. δολάρια συν 1 ακόμα εκατομμύριο από τον υπόλοιπο κόσμο.