Στις 7 Απριλίου στην Ελλάδα το τολμηρό φιλμ τρόμου "X" που ήδη παίζεται στις ΗΠΑ

Το φιλμ τρόμου σε σκηνοθεσία και σενάριο: Τι Γουέστ όπου πρωταγωνιστούν οι Μία Γκοθ, Τζένα Ορτέγκα, Μάρτιν Χέντερσον, Μπρίτανι Σνόου, Όουεν Κάμπελ, Στίβεν Γιούρι, Σκοτ Μεσκούντι, με τίτλο «X» αναμένεται να κάνει πρεμιέρα στις Ελληνικές αίθουσες την Πέμπτη 7 Απριλίου 2022 σε διανομή της Tanweer. Το φιλμ παίζεται ήδη στις Αμερικάνικες αίθουσες και σε σχεδόν 2 εβδομάδες προβολής έχει φτάσει σε εισπράξεις τα 9 εκατ. δολάρια.

Ο σεναριογράφος-σκηνοθέτης Τι Γουέστ (The House of the Devil), ένας λάτρης του τρόμου και πιστός υπηρέτης του, παρουσιάζει ένα εμπνευσμένο θρίλερ με πολλές ανατροπές. Με φόντο το αγροτικό Τέξας του 1979 και με άρτια αναπαράσταση της ατμόσφαιρας της εποχής, ο Γουέστ παίζει με τους κανόνες και τα στερεότυπα του ανεξάρτητου σινεμά και σκηνοθετεί ένα δυνατό καστ από ανερχόμενους και καταξιωμένους ηθοποιούς σε μία συναρπαστική ταινία-ωδή στο είδος του τρόμου . Στην ταινία εμφανίζονται οι Μία Γκοθ (Suspiria), Τζένα Ορτέγκα (Scream), Μάρτιν Χέντερσον (The Ring), Μπρίτανι Σνόου (Pitch Perfect), Όουεν Κάμπελ (The Americans), Στίβεν Γιούρι (Lord of the Rings) και ο Σκοτ Μεσκούντι που τον είδαμε στο Οσκαρικό «Don’t Look Up».

Σύνοψη

1979: Μία παρέα νεαρών αποφασίζει να γυρίσει μία ταινία πορνό στην ύπαιθρο του Τέξας, αλλά όταν οι απομονωνόμενοι γέροι οικοδεσπότες τους ανακαλύπτουν τα σχέδια της παρέας, τα μέλη του καστ καταλήγουν να παλεύουν για τη ζωή τους.

Η ταινία “Χ” αναμένεται να έρθει για προβολή και στην Πάτρα.

Το φιλμ χαρακτηρίζεται μία ωδή στο ανεξάρτητο σινεμά όλων των ειδών -από ταινίες για ενήλικες, σλάσερ ταινίες και φιλμ δημιουργών- και ταυτόχρονα μία ανάκληση μιας εποχής γεμάτης αλλαγές, το «X» τεμαχίζει τις παραδοσιακές συνθήκες του είδους και παραδίδει μία καταιγιστικά απολαυστική διαδρομή ανάμεσα στη νεότητα και την αναπόδραστη θνητότητα.

Ο Τι Γουέστ έχτισε την καριέρα του με μία σειρά από χαμηλού προϋπολογισμού ταινίες τρόμου που απεικονίζουν τη δεκαετία του ’70 και του ’80, συμπεριλαμβανομένου του καλτ σλάσερ «The House of the Devil» (2009), το οποίο τον καθιέρωσε ως αντισυμβατικό ανεξάρτητο σκηνοθέτη με σκληροπυρηνικό σινεφιλικό ύφος.

Για το «X», που απεικονίζει και αναπαριστά την αγροτική Αμερική του 1979, ο Γουέστ στράφηκε όχι μόνο στην αγάπη του για το νέο αμερικάνικο σινεμά της δεκαετίας του 1970 - όταν νέοι δημιουργοί κατέρριπταν τους κανόνες δοκιμάζοντας νέα πράγματα-, αλλά και στο πάθος του για τις χαμηλού προϋπολογισμού ταινίες τρόμου εκείνης της περιόδου.

«Όταν βλέπω ταινίες από τη δεκαετία του 1970, είναι προφανές ότι τις έκαναν άνθρωποι που αγαπούσαν το σινεμά, κι αυτό μου λείπει σήμερα» λέει ο σκηνοθέτης. «Ένα από τα βασικά μου κίνητρα για να κάνω το X προέκυψε από την ανάγκη μου να κάνω κάτι ταπεινό και να δω αν μπορώ να το πλάσω ως κάτι υψηλών προδιαγραφών. Με ενέπνευσε αυτή η

πρόκληση να πάρω μία παραδοσιακή exploitation ταινία με σεξ και βία και να την εκτελέσω με περισσότερο στοχασμό».

Στο «X», 6 φιλόδοξοι νεαροί Τεξανοί -δύο στριπιζέζ, ένας βετεράνος του Βιετνάμ, ένας παραγωγός, ένας σκηνοθέτης στο ξεκίνημα του και η φαινομενικά ήσυχη κοπέλα του με βλέμμα όλο αθωότητα- ξεκινάνε να βρουν ένα απομονωμένο ράντσο για να γυρίσουν το αριστούργημα τους με τίτλο “The Farmer’s Daughter”. Η ταινία έχει στόχο να κάνει επανάσταση στο πορνό με τις καλλιτεχνικές της αξίες, που θα σαγηνέψουν τον κοινό θεατή εξασφαλίζοντας εκατομμύρια στους συντελεστές.

«Είναι ένα συνεργείο νέων ανθρώπων που θέλουν να γυρίσουν μία ταινία», ανέφερε ο Σκοτ Μεσκούντι (γνωστός ως ο ράπερ με το ψευδώνυμο Kid Cudi), που υποδύεται τον Τζάκσον Χόουλ. «Είναι όλοι νέοι και σε διαφορετικές φάσεις στη ζωή τους και είναι ενθουσιασμένοι με την ταινία. Είναι πολύ περιπετειώδεις και τους βλέπουμε σε αυτή τη διαδρομή στο άγνωστο. Σχεδόν ξεχνάμε ότι βλέπουμε μία ταινία τρόμου, μέχρι που όλα ανατρέπονται».

