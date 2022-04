Καταφθάνει στη χώρα μας 14/4 η ταινία "Φανταστικά Ζώα, Τα Μυστικά του Ντάμπλντορ"

Ταυτόχρονα με την έξοδο της στις Αμερικάνικες αίθουσες και αφού θα έχει προηγηθεί η πρεμιέρα της στις 8/4 στην Αγγλία, θα βγει στη χώρα μας στις 14 Απριλίου λίγο πριν το Πάσχα, η ταινία «Φανταστικά Ζώα, Τα Μυστικά του Ντάμπλντορ - Fantastic Beasts: The Secrets of Dumbledore» σε σκηνοθεσία του Ντέιβιντ Γέιτς και σενάριο της Τζ. Κ. Ρόουλινγκ του Χάρι Πότερ και του Στιβ Κλοβς.

Πρωταγωνιστούν: ο Τζουντ Λο, ο Μαντς Μίκελσεν που αντικατέστησε τον Τζόνι Ντεπ, και οι Έντι Ρέντμεϊν, Έζρα Μίλερ, Νταν Φόγκλερ, Άλισον Σούντολ, Κάλουμ Τέρνερ, Τζέσικα Γουίλιαμς, Κάθριν Γουότερσον.

Τα “Φανταστικά Ζώα: Τα Μυστικά του Ντάμπλντορ”, το διαφημιστικό τρέιλερ των οποίων παίζεται εδώ και μέρες στα Odeon Veso Mare, είναι η νέα περιπέτεια από το Wizarding World που δημιούργησε η Βρετανή Τζ. Κ. Ρόουλινγκ. Έχει προηγηθεί το «Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald» πάλι σε σκηνοθεσία David Yates που βγήκε το Νοέμβριο του 2018 και έκανε παγκόσμιες εισπράξεις 654 εκατ. δολαρίων και το «Fantastic Beasts and Where to Find Them» που ήταν η 1η ταινία του franchise & η οποία είχε ντεμπουτάρει τον Νοέμβριο του 2016 με τεράστια επιτυχία (814 εκατ. δολάρια παγκόσμιες εισπράξεις).

Το μεγάλο στοίχημα βέβαια είναι αν θα καταφέρει η καινούρια ταινία που καθυστέρησε να βγει στις αίθουσες λόγω των συνθηκών της πανδημίας, να πλησιάσει έστω την επιτυχία και τα νούμερα των 2 προηγούμενων φιλμ.

Σύμφωνα με το σενάριο, ο καθηγητής Άλμπους Ντάμπλντορ (Τζουντ Λο) γνωρίζει ότι ο πανίσχυρος σκοτεινός μάγος Γκέλερτ Γκρίντελβαλντ (Μαντς Μίκελσεν) κινείται για να πάρει τον έλεγχο του Κόσμου των Μάγων. Ανίκανος να τον σταματήσει μόνος του, αναθέτει στον Μαγικοζωολόγο Νιουτ Σκαμάντερ (Έντι Ρέντμεϊν) να ηγηθεί μιας ατρόμητης ομάδας μάγων, μαγισσών και ενός γενναίου μαγκλ φούρναρη σε μια επικίνδυνη αποστολή, όπου συναντούν παλιά και νέα ζώα και συγκρούονται με την ενισχυμένη λεγεώνα του Γκρίντελβαλντ. Αλλά με τόσα πολλά να διακυβεύονται, πόσο καιρό μπορεί ο Ντάμπλντορ να παραμείνει αμέτοχος;

Η ταινία «Φανταστικά Ζώα, Τα Μυστικά του Ντάμπλντορ» θα βγει στις ελληνικές αίθουσες την Πέμπτη 14 Απριλίου 2022 σε διανομή από την Tanweer.

Επιμέλεια: Τ. ΜΑΡΤΑΤΟΣ