«Doctor Strange in the multiverse of madness» στον Απόλλωνα

Mε τη νέα περιπέτεια υπερηρώων «Doctor Strange in the multiverse of madness» βασισμένη στον χαρακτήρα Doctor Strange της Marvel Comics και την δωρεάν προβολή, από την Κινηματογραφική Λέσχη Αιγίου, της ταινίας «Ο Χειροπαλαιστής», παρουσία του σκηνοθέτη Γιώργου Γούση, συνεχίζει το πρόγραμμα του ο Δημοτικός Κινηματογράφος «Απόλλωνας», από την Πέμπτη 5 Μαΐου.

Doctor Strange in the multiverse of madness

Η ταινία «Doctor Strange in the multiverse of madness» αποτελεί τη συνέχεια του DOCTOR STRANGE, AVENGERS: ENDGAME & SPIDER-MAN NO WAY HOME και είναι η 28η ταινία του Marvel Cinematic Universe (MCU). Μετά τα γεγονότα που ακολούθησαν το AVENGERS: ENDGAME, o Dr. Stephen Strange συνεχίζει να αναζητά την Time Stone. H συνάντηση με ένα φίλο από τα παλιά - που όμως πλέον μετατράπηκε σε εχθρό - θα τον φέρει αντιμέτωπο με το ανείπωτο κακό.

Σκηνοθεσία: Σαμ Ράιμι.

Πρωταγωνιστούν: Μπένεντικτ Κούμπερμπατς, Ελίζαμπεθ Όλσεν, Πάτρικ Στιούαρτ, Ρέιτσελ ΜακΆΝταμς, Μπρους Κάμπελ, Μάικλ Στούλμπαργκ, Μπένεντικτ Γουόνγκ.

Διάρκεια: 126 λεπτά. Κατάλληλη άνω των 15 ετών.

Ο Χειροπαλαιστής

Ο Παναγιώτης, ένας χειροπαλαιστής που ζει στην επαρχία, δεν αντέχει άλλο τη νοοτροπία της μικρής κοινωνίας και μετακομίζει στην Αθήνα για να κυνηγήσει τα όνειρά του και να ασχοληθεί πιο επαγγελματικά με το άθλημα της χειροπάλης. Εκεί, οι επιλογές του θα τον φέρουν αντιμέτωπο σ’ έναν αγώνα «μπρα ντε φερ» με τον πιο δύσκολο αντίπαλό του: τον εαυτό του.

Σκηνοθεσία: Γιώργος Γούσης.

Διάρκεια: 77 λεπτά. Κατάλληλη άνω των 12 ετών.

Γενική είσοδος: 5 ευρώ.

Η προβολή της Κινηματογραφικής Λέσχης Αιγίου θα πραγματοποιηθεί παρουσία του σκηνοθέτη Γιώργου Γούση και με ελεύθερη είσοδο.

Από την Πέμπτη 5 έως και την Κυριακή 8 Μαΐου

19:00: Doctor Strange: In the multiverse of madness

21:30: Doctor Strange: In the multiverse of madness

Την Δευτέρα 9 Μαΐου

19:00: Doctor Strange: In the multiverse of madness

21:30: Ο Χειροπαλαιστής (Κινηματογραφική Λέσχη Αιγίου)

Από την Τρίτη 10 έως και την Τετάρτη 11 Μαΐου

19:00: Doctor Strange: In the multiverse of madness

21:30: Doctor Strange: In the multiverse of madness