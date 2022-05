Oι μοναδικοί Peeping Tom «ανοίγουν» το αξιοζήλευτο Διεθνές Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας

Το έχουμε ξαναγράψει πως ζηλεύουμε το Διεθνές Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας, έναν θεσμό με σαφή και συνεπή φυσιογνωμία που παραμένει σημείο αναφοράς σε πανελλήνια και παγκόσμια κλίμακα. Με τίτλο Ωδή στην Ομορφιά, φέτος θα κάνει πρεμιέρα με ένα έργο-σταθμό στην ιστορία του σύγχρονου χορού, το «Triptych: The missing door, The lost room and The hidden floor΄» των ξακουστών Peeping Tom, μια παράσταση που είναι το αποτέλεσμα νέας επεξεργασίας τριών έργων που δημιούργησε η εν λόγω ομάδα για το Nederlands Dans Theatre. Το Φεστιβάλ φιλοξενεί φέτος 26 συνολικά παραγωγές, 14 ξένες ομάδες από 10 χώρες, 12 ομάδες από την Ελλάδα, 2 παγκόσμιες πρεμιέρες, 6 παράλληλες εκδηλώσεις, ένα εντατικό πρόγραμμα εκπαίδευσης επαγγελματιών, καθώς και ένα πρόγραμμα εργαστηρίων χορού και κίνησης για διάφορες ηλικίες και ομάδες πληθυσμού. Ανάμεσά τους και το το «Neighbours», η πρώτη συμπαραγωγή με έναν από τους σημαντικότερους οργανισμούς του σύγχρονου χορού παγκοσμίως, το Sadler’s Wells του Λονδίνου σε χορογραφία Rauf "RubberLegz” Yasit και Brigel Gjoka, σε συνεργασία με τον William Forsythe και με ζωντανή μουσική από τον συνθέτη Ruşan Filiztek.