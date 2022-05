Φλας: It girls και πατρινές παρουσίες στο The Pop Up Project της Κηφισιάς

Λαμπερά ονόματα της πρωτεύουσας αλλά και συμπατριώτες βρέθηκαν στο dinner gala και το shopping event του καθιερωμένου The Pop up Project με διοργανώτριες τις Φαίη Μπέη και η Ιλεάνα Ισμυρίδη στην Αθήνα. Στο εντυπωσιακό Fondazione, στη Βιβλιοθήκη του Ιδρύματος Σπ. Λοβέρδος ανάμεσα στις πλούσιες συλλογές των βιβλίων και την συλλογή Βυζαντινών εικόνων αλλά και στους κήπους του κτιρίου του Τσίλερ στην Κηφισιά παρουσιάστηκαν τριάντα SS22 συλλογές Ελλήνων designers & brands. Ανάμεσα στις προτάσεις και οι σειρές The Artians της πατρινής σχεδιάστριας μόδας Κωνσταντίνας Καμπισοπούλου αλλά και τα κοσμήματα 2k9 της Κατερίνας Καμίση ενώ μέσα στο πλήθος των επισκεπτών διακρίναμε και το πατρινό μοντέλο Πλάτωνα Παπαγιαννόπουλο αλλά και τις Ελένη Ζυγουράκη και Μαρίνα Στέγγου. Τα περισσότερα φλας «έκλεψαν» πάντως οι εντυπωσιακές παρουσίες των Εβελίνας Παπαντωνίου, Χρυσιάνας Ανδριοπούλου, Αντωνίας Καρρά, Μαρίνας Βερνίκου, Ελζας Πατσαδέλη, Εμυς Λιβανίου, Τζένης Μπότση κ.α.