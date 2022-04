Δόθηκε στη δημοσιότητα το τρέιλερ της νέας σειράς "Dark Winds" του AMC

Επιτέλους τo δίκτυο AMC έδωσε στη δημοσιότητα το επίσημο διαφημιστικό trailer για τη νεο-νουάρ θρίλερ σειρά με τίτλο «Dark Winds» που βασίζεται στα βιβλία του Tony Hillerman, Leaphorn & Chee και θα κάνει πρεμιέρα στο AMC & στο AMC+ την Κυριακή 12 Ιουνίου 2022. Η υπόθεση της πολυαναμενόμενης τηλεοπτικής σειράς όπου παραγωγοί είναι ο George R. R. Martin του επικού “Game of Thrones” & o αγαπητός ηθοποιός και σκηνοθέτης Robert Redford, περιστρέφεται γύρω από έναν γηγενή Αμερικανό Navajo αστυνομικό, ο οποίος ανακαλύπτει δυο σορούς σε ένα δωμάτιο ξενοδοχείου και με τη βοήθεια του νέου αστυνομικού που έρχεται στο τμήμα θα προσπαθήσει να φέρει εις πέρας το δύσκολο έργο του να εντοπίσει τον δράστη μέσα σε μια αχανή έκταση.

Στους πρωταγωνιστικούς ρόλους της νέας αυτής μίνι σειράς που την περιμένουν με ξεχωριστό ενδιαφέρον οι τηλεθεατές, βρίσκονται οι Zahn McClarnon (Westworld, Fargo), Kiowa Gordon (The Red Road), Jessica Matten (Burden of Truth), Noah Emmerich (The Americans), Deanna Allison και Rainn Wilson (The Office).

Η σειρά διαδραματίζεται στις αρχές της δεκαετίας του 1970.

Βασισμένο σε βιβλία της σειράς του Χίλερμαν είχε γυριστεί και φιλμ με τίτλο «The Dark Wind» το 1991 με τους Lou Diamond Phillips και Φρεντ Γουόρντ ενώ παραγωγοί ήταν οι Robert Redford και Patrick Markey.