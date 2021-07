Ο George R.R. Martin του "Game of Thrones" ετοιμάζει τη σειρά "Dark Winds"

Η σειρά βιβλίων του Tony Hillerman, "Dark Winds", αποκτά την τηλεοπτική μεταφορά της με τον 72χρονο νοβελίστα και σεναριογράφο George R.R. Martin του εξαιρετικά δημοφιλούς «Game of Thrones» και τον 84χρονο σούπερ σταρ Robert Redford του «All the President's Men» και του «Πέρα από την Αφρική» σε ρόλο εκτελεστικών παραγωγών.

Σύμφωνα με το Variety, το deadline, Hollywood Reporter & το gr.ign.com, n πρώτη σεζόν θα αποτελείται από έξι (6) επεισόδια και "θα ακολουθεί δύο αστυνομικούς του ινδιάνικου καταυλισμού Ναβάχο την δεκαετία του '70, καθώς ψάχνουν στοιχεία για να λύσουν μια διπλή δολοφονία ενώ παράλληλα έρχονται αντιμέτωποι με τη δική τους πίστη και το τραύμα του παρελθόντος".

Στους πρωταγωνιστικούς ρόλους θα δούμε τους Zahn McClarnon και Kiowa Gordon. Ο McClarnon θα είναι εκτελεστικός παραγωγός μαζί με τον Graham Roland, ο οποίος θα γράψει τη σειρά, τον Vince Calandra που θα είναι showrunner, και τον Chris Eyre, που θα αναλάβει και τα σκηνοθετικά ηνία. Στην εκτελεστική παραγωγή θα δούμε και τους Tina Elmo και Vince Gerardis.

O McClarnon είναι γνωστός μέσα από τα "Longmire" (2012-17), "Fargo" (2015), "Westworld"(2018) και "Barkskins" (2020), αλλά και τις ταινίες "Doctor Sleep" (2019), "Togo" (2019) και "The Forever Purge" (2021). Επίσης στο πολυαναμενόμενο "Hawkeye", την επερχόμενη σειρά των Marvel και Disney+, θα τον δούμε στον ρόλο του William Lopez.

"Mε τιμά που μου ζήτησαν να πρωταγωνιστήσω και να είμαι εκτελεστικός παραγωγός στην πρωτοποριακή σειρά του AMC", είπε ο 54χρονος ηθοποιός Zahn McClarnon από το Ντένβερ του Κολοράντο. "Το να έχω την υποστήριξη και να είμαι μέλος της ομάδας που θα είναι αρχηγοί οι γνωστοί οραματιστές, George R.R. Martin και Robert Redford, είναι κάτι που φιλοδοξούσα από πάντα. Πιστεύω ότι ως αυτόχθονες άνθρωποι βρισκόμαστε σε μια νέα εποχή προόδου στην αντιπροσώπευση σε τηλεόραση και κινηματογράφο".

Ο ευφάνταστος George R.R. Martin υπέγραψε πρόσφατα πενταετή συμφωνία με τo κανάλι HBO και το HBO Max για να φέρει νέα project. Ήδη έχουν ανακοινωθεί κάποιες σειρές, όπως το "Tales of Dunk and Egg", το "House of the Dragon", και άλλα 3 spin-offs του αγαπημένου της νεολαίας και όχι μόνο, "Game of Thrones", τα οποία βρίσκονται στα πρώιμα στάδια ανάπτυξης. Τέλος, ο συγγραφέας σχεδιάζει να μεταφέρει το μυθιστόρημα επιστημονικής φαντασίας του Roger Zelazny, "Roadmarks" (1979), για χάρη του HBO με τη βοήθεια της Kalinda Vazquez.

*Η σειρά αναμένεται να κάνει την εμφάνισή της μέσα στο 2022, αλλά άγνωστο παραμένει ακόμα το πότε ακριβώς.

Τέλος ευχάριστη είδηση αποτελεί η ανάμειξη του Ρόμπερτ Ρέντφορντ έστω ως παραγωγού σε ένα νέο πρότζεκτ μιας και το τελευταίο διάστημα ο δημοφιλής και ιδιαίτερα αγαπητός ηθοποιός, σκηνοθέτης και παραγωγός είχε αποσυρθεί από τα κινηματογραφικά δρώμενα.

Η κάτω φωτ. όπου εικονίζονται οι George R.R. Martin & ο Ρόμπερτ Ρέντφορντ, είναι από το deadline.com.