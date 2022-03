Η ταινία "Οι Έρωτες της Αναΐς" στο 22ο Φεστιβάλ Γαλλόφωνου Κινηματογράφου Ελλάδος

Η εταιρεία διανομής One from the Heart παρουσιάζει το ντεμπούτο της Σαρλίν Μπουρζουά-Τακέ - Charline Bourgeois – Tacquet, «Οι Έρωτες της Αναΐς - Les Amours D’ Anais/Anais in Love». Πρόκειται για μία γαλλική παραγωγή που έκανε πρεμιέρα ως ειδική εορταστική προβολή για την επέτειο των 60 χρόνων της Εβδομάδας Κριτικής - Semaine de la Critique στο περασμένο Διεθνές Κινηματογραφικό Φεστιβάλ Καννών και ήταν υποψήφια για το Prix Louis-Delluc για το καλύτερο ντεμπούτο της χρονιάς.

Πρόσφατα η ταινία κέρδισε το νεοσύστατο βραβείο Best Emerging Filmmaker Award στο Rendez Vous with French Cinema που πραγματοποιείται κάθε χρόνο στο Lincoln Center στη Νέα Υόρκη.

Η ταινία σύμφωνα με το δελτίο Τύπου, θα βγει το καλοκαίρι του 2022 στις Ελληνικές αίθουσες ενώ θα κάνει πρεμιέρα την Παρασκευή 1η Απριλίου στις 22.15 στον κινηματογράφο Δαναό στην Λ. Κηφισίας και Πανόρμου στην Αθήνα, παρουσία της σκηνοθέτιδας Σαρλίν Μπουρζουά – Τακέ, η οποία θα παραχωρήσει & συνεντεύξεις το Σάββατο 2 Απριλίου 2022. Πρωταγωνιστούν οι ακαταμάχητες Αναΐς Ντεμουστιέ και Βαλέρια Μπρούνι Τεντέσκι και ο Ντενί Πονταλιντέ από την Comédie Française.

Η προβολή την Παρασκευή 1η Απριλίου θα γίνει στο πλαίσιο του 22ου Φεστιβάλ Γαλλόφωνου Κινηματογράφου Ελλάδος.

ΟΙ ΕΡΩΤΕΣ ΤΗΣ ΑΝΑΪΣ (LES AMOURS D' ANAIS)

Η Αναΐς είναι τριάντα και άνεργη. Έχει έναν εραστή αλλά δεν είναι σίγουρη αν τον αγαπά. Συναντά τον Ντανιέλ, που την ερωτεύεται αμέσως. Αλλά ο Ντανιέλ ζει με την Εμιλί, την οποία ερωτεύεται η Αναΐς. Αυτή είναι η ιστορία μιας ανήσυχης νέας γυναίκας και μιας βαθιάς επιθυμίας.

Έγραψαν για την ταινία:

«Το καλύτερο ντεμπούτο της φετινής γαλλικής παραγωγής» New York Times

«Μια ηλιόλουστη ταινία» Paris Match

«Ένα ολοκληρωμένο πορτρέτο μιας γυναίκας γεμάτης επιθυμίες» Les Inrocks

«Μια ερωτική ιστορία ζεστή και ανανεωτική όπως το παρισινό καλοκαίρι, το ντεμπούτο της Σαρλίν Μπουρζουά Τακέ είναι μια ευφορική απόλαυση» ★★★★ The Upcoming

«Ελαφριά και δροσερή σαν καλοκαιρινό αεράκι, η ταινία Οι Έρωτες της Αναḯς παρουσιάζει το πορτρέτο μιας νέας γυναίκας που ζει τις ανατροπές τη ζωής και του έρωτα με γνώμονα τις παρορμήσεις της και τον αυθορμητισμό της στιγμής. Το ντεμπούτο της Σαρλίν Μπουρζουά – Τακέ τοποθετείται ανάμεσα στους κόσμους του Ερίκ Ρομέρ, της Γκρέτα Γκέργουικ και της Ανιές Ζαουί. Ο ρόλος είναι μια φανταστική ευκαιρία για την Αναḯς Ντεμουστιέ, που φωτίζει την οθόνη με την ασταμάτητη ενέργεια και την λαμπερή γοητεία της». - Screen

«Η Σαρλίν Μπουρζουά-Τακέ παραδίδει μια γρήγορη, υπαρξιακή κωμωδία που είναι δροσιστική, διασκεδαστική και επιδέξια υπόγεια. Συναισθηματική και ειλικρινής, γεμάτη ενέργεια και αίσθηση ελευθερίας και συχνά αισθησιακή». - Cineuropa

«Η ενέργεια της Αναḯς Ντεμουστιέ αποπνέει ευτυχία σε αυτό το θελκτικό ντεμπούτο» -Premiere

«Καταφέρνει να διατηρήσει σε όλη την ταινία μια τρομερή και μυστικιστική ενέργεια». - ICS Film

«Διασκεδαστικό ρομαντική κομεντί με λογοτεχνικές πινελιές με μια πορφυρή αισθητική και μια ζωηρή λεσβιακή ανατροπή». - Filmuforia.

Επιμέλεια: Τ. ΜΑΡΤΑΤΟΣ