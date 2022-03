Στις 28 και 29 Μαρτίου 2022 στο Δημοτικό Θέατρο Απόλλων η σύγχρονη παράσταση χορού “act of listening”

To Salto Futuro της Τατιάνας Λοβέρδου μαζί με την βραβευμένη ομάδα χορού του Γιάννη Αντωνίου KUNST-STOFF productions και σε συνεργασία με το ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Πάτρας παρουσιάζουν την σύγχρονη παράσταση χορού “act of listening” (το άκουσμα ως πράξη) την Δευτέρα 28 και την Τρίτη 29 Μαρτίου 2022 στο Δημοτικό Θέατρο Απόλλων στις 21:00. Διάρκεια: 50 λεπτά.

Το κοινό της Πάτρας θα έχει την ευκαιρία να απολαύσει την πρεμιέρα του έργου “act of listening” (το άκουσμα ως πράξη) στο ιστορικό Θέατρο Απόλλων πριν την περιοδεία του στην Γερμανία στο θέατρο Dock11 του Βερολίνου.

Σύλληψη: Γιάννης Αντωνίου

Xορογραφία: Γιάννης Αντωνίου, Τατιάνα Λοβέρδου, Jone San Martin

Ήχος & Κείμενα: Γιάννης Αντωνίου, Τατιάνα Λοβέρδου, Jone San Martin, Ιωάννα Λουπέτη

Ερμηνεία: Εμμανουέλα Αλεξανδρινάκη, Ορφέας Χατζησπύρου, Νόνη Μπούφη, Ιωάννα Λουπέτη, Άκης Καλαμπόκης, Τατιάνα Λοβέρδου, Γιάννης Αντωνίου, Jone San Martin.

Φωτισμοί: Γιάννης Αντωνίου

Κοστούμια: Ανδρέας Χριστοδουλίδης

Παραγωγή: Τατιάνα Λοβέρδου / Salto Futuro

Υποστήριξη: KUNST STOFF productions

Συντονισμός παραγωγής: Λουΐζα Αντωνίου

Φωτογραφίες: Φρόσω Τρούσα

Με την οικονομική υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού.

Το έργο “ act of listening” είναι μία ζύμωση που αφορά νέα μοντέλα κίνησης και νέο τρόπο ακρόασης/ηχητική πράξη. Ένα σύγχρονο και καινοτόμο χορευτικό έργο, που προκαλεί τους ερμηνευτές εκτός από πλούσια χορευτική τεχνική να επιδείξουν και κινητική ιδιοφυία.

Μία οπτικοακουστική πανδαισία, όπου κείμενα και ζωντανοί ήχοι γίνονται ένα με το κινητικό υλικό φτιάχνοντας ένα παράξενο και άκρως τρισδιάστατο περιβάλλον. Οι ήχοι “ενσωματώνονται”, κινητοποιούν και προεκτείνουν το σώμα, καλώντας το να ανταποκριθεί δημιουργικά στο ερέθισμα. Οι τεχνικές του μπαλέτου γίνονται εργαλεία που βοηθούν το σώμα να ανταποκριθεί στην πράξη της ενεργητικής ακρόασης. Τα υπέροχα κοστούμια είναι του ανερχόμενου Κύπριου σχεδιαστή μόδας Ανδρέα Χριστοδουλίδη. Electric χρώματα φτιάχνουν μία εκλεκτική ατμόσφαιρα, η οποία θα έχει το ύφος του «φανταστικού» αλλά και του «παράξενου».

Ένας σύγχρονος κόσμος, που δημιουργεί γέφυρες, ενώνει διαφορετικές καλλιτεχνικές ταυτότητες, διεθνείς αλλά και τοπικές, με τη σύμπραξη καλλιτεχνών από Ελλάδα, Κύπρο και Ισπανία.

Στην διεθνή αυτή παράσταση σύγχρονου χορού, συμπράττουν οι δύο Έλληνες καταξιωμένοι χορογράφοι/χορευτές, Γιάννης Αντωνίου και Τατιάνα Λοβέρδου με την πρωτοπόρο Ισπανίδα χορογράφο/χορεύτρια Jone San Martin στενή συνεργάτης του William Forsyth επί σειρά ετών. Το δυνατό χορογραφικό τρίο συμπράττει και δημιουργεί ένα άκρως πρωτότυπο έργο μαζί με πέντε ταλαντούχους χορευτές, απόφοιτοι επαγγελματικών σχολών όπως το Μπαλέτο της Εθνικής Λυρικής Σκηνής, που έχουν συνεργαστεί με τον κ. Γιάννη Αντωνίου στο μπαλέτο «Καρυοθραύστης» για το ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Πάτρας.

*SALTO FUTURO/Τατιάνα Λοβέρδου

Το Salto Futuro δημιουργήθηκε με αφορμή το κάλεσμα της χορογράφου και υπεύθυνης της ομάδας Τατιάνας Λοβέρδου να δημιουργήσει δύο παραστάσεις χορού το 2006 στο πλαίσιο της διοργάνωσης Πάτρα Πολιτιστική Πρωτεύουσα 2006.

Στόχος μας είναι η προώθηση της Σύγχρονης Χορευτικής Τέχνης. Επίσης συμβάλλουμε στην δημιουργία θέσεων εργασίας για χορευτές/τριες στην Πάτρα.

Οργανώνουμε σεμινάρια χορού, επιμόρφωσης ενός ευρύτερου κύκλου χορευτών όπως μαθητές, ερασιτέχνες και επαγγελματίες. Η οργάνωση διεθνών παραστάσεων και φεστιβάλ έχει σκοπό την διάδοση της σύγχρονης χορευτικής τέχνης και το αγκάλιασμα κοινωνικών ομάδων με διαφορετικότητα.

Η ομάδα χορού Salto Futuro συμμετείχε στο φεστιβάλ του Σωματείου Ελλήνων Χορογράφων (Αθήνα), στο Διεθνές Φεστιβάλ Πάτρας, στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, σε Φεστιβάλ Σύγχρονου Χορού στο ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Πάτρας.

Προσβλέπει σε μόνιμη συνεργασία με τον Δήμο της Πάτρας καθώς και με την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Οραματίζεται να αποτελέσει πόλο έλξης για το κοινό που παρακολουθεί Σύγχρονο Χορό, καθώς και συνεργασίες με γειτονικές χώρες όπως η Ιταλία. Στο άμεσο μέλλον επιθυμεί και συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Πάτρας, στο πλαίσιο των σύγχρονων τάσεων Σώμα και Επιστήμη (Ιατρική, Βιολογία, Φυσική, Θεατρολογία).

*Γεννημένος στην Αθήνα, ο Γιάννης Αντωνίου, σπούδασε στην Κρατική Σχολή Ορχηστικής Τέχνης (ΚΣΟΤ) και στην συνέχεια με υποτροφία στη φημισμένη Σχολή της όπερας του Αμβούργου. Χόρεψε στις όπερες του Αμβούργου, Osnabruck, Βόννης, Underwegs Theater στην Χαιδελβέργη και με το member project του William Forsythe. Ως σολίστας χόρεψε με τις ομάδες, Alonzo King’s LINES Ballet, San Fransisco Opera και Sara Shelton Mann’s Contraband.

Το 1998 δημιούργησε τον καλλιτεχνικό οργανισμό KUNST-STOFF όπου ως καλλιτεχνικός διευθυντής της τιμήθηκε με το Goldie Award. Εκτός από την ομάδα του KUNST-STOFF Dance Company, δημιούργησε έργα για ομάδες και πανεπιστήμια όπως, Seattle Opera, Sacramento Ballet, Bonn Ballet, Opera Santa Barbara, National Opera House of Kuwait, the Modern Department at the University of Utah, Florida state University, Lines Ballet/Dominican University.

Το 2010 δημιούργησε τον Χώρο Τεχνών KUNSTSTOFF arts, στο Σαν Φρανσίσκο, όπου δίδασκε ο ίδιος και άλλοι καλλιτέχνες με βάση τις εναλλακτικές μορφές άσκησης του σώματος. Από το 2016-2020 δίδαξε στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα της ομάδας Companhia Instável στο Πόρτο της Πορτογαλίας και από το 2015 είναι καλλιτεχνικός σύμβουλος και δάσκαλος Μπαλέτου στην Επαγγελματική Σχολή Χορού, Κέντρο Χορού και Τεχνών Dansarte στην Πάτρα. Από 2018-2020 ήταν μέλος του διδακτικού προσωπικού της Κρατικής Σχολής Ορχηστικής Τέχνης (ΚΣΟΤ). Πρόσφατα δημιούργησε με μεγάλη επιτυχία το έργο Καρυοθραύστης για το μπαλέτο του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Πάτρας.

*Η Jone San Martin Astigarraga, πρώην χορεύτρια με την Forsythe Company γεννήθηκε στη Donostia/San Sebastian, Basque Country. Από 2015 ζει στο Βερολίνο. Είναι χορεύτρια, ερμηνευτής, χορογράφος και δάσκαλος των τεχνολογιών αυτοσχεδιασμού που ανέπτυξε μαζί με τον William Forsythe. Σπούδασε με τον Mentxu Medel στο Σαν Σεμπαστιάν και στη συνέχεια στο Institut del Teatre στη Βαρκελώνη και στο Mudra International, το σχολείο του Maurice Béjart στις Βρυξέλλες. Αφού εργάστηκε ως ελεύθερος επαγγελματίας στην Ισπανία και το Βέλγιο, συνεργάστηκε το 1992 με το "The Ballett Frankfurt" του William Forsythe έως το 2004, και στη συνέχεια με το "The Forsythe Company" μέχρι 2015. Ιδρυτικό μέλος του Dance On Ensemble στο Βερολίνο όπου και συνεργάζεται ακόμα.

Έχει δημιουργήσει πολλά έργα και με το σόλο / συνέδριο, βασισμένο πάνω στο χορογραφικό έργο του William Forsythe, «Legítimo / Rezo» περιοδεύει σε όλο τον κόσμο.

Η Donostia 2016 της απένειμε το "Carte Blanche" στις scenic arts.

*Ο Ανδρέας Χριστοδουλίδης είναι ένας Κυπριακής καταγωγής νέος Fashion designer. Απέκτησε το τίτλο σπουδών Bachelor of Arts (Hons) Degree in Fashion Design από το Middlesex University του Λονδίνου, αποφοιτώντας το 2017. Ακολούθως, δούλεψε για brands καθώς και περιοδικά της χώρας μέχρι το 2020, όπου έχοντας πλέον και επίσημα τη βάση του στη Κύπρο ιδρύει το δικό του, slow fashion, brand με την ονομασία «the stranger». Μέσα από τη δουλειά του, προσπαθώντας να επικοινωνήσει το όραμα του, έχει χαρακτηριστεί ως καινοτόμος. Περιοδικά έντυπης και διαδικτυακής μορφής έχουν φιλοξενήσει δουλειά του καθώς και συνεντεύξεις του. Ο ίδιος, χαρακτηρίζει τη δουλειά του ως μοντέρνα, πολυδιάστατη και conceptual τηρώντας αυθεντικές γραμμές που αφοσιώνονται στα επίπεδα ενός ρούχου καθώς και στις σύγχρονες λεπτομέρειες που μπορούν να συνυπάρξουν πάνω σε κάθε είδους ανθρώπινο σώμα.

Δημοτικό Θέατρο Απόλλων-τηλ.ταμείου:2610273613

Πρόγραμμα παραστάσεων:

Δευτέρα 28 και Τρίτη 29 Μαρτίου 2022 στις 21:00.

Ηλεκτρονική αγορά εισιτηρίων www.ticketservices.gr

Τιμές εισιτηρίων: Γενική είσοδος 10 ευρώ, φοιτητικά –ομαδικά ΑΜΕΑ 8 ευρώ

Η παράσταση είναι αμιγής.