Mary Katrantzou carpets στο νέο σπίτι της Carrie, ενθουσιασμένη η σχεδιάστρια στο Instagram

H διάσημη Ελληνίδα designer έδειξε τα δυο χαλιά με την υπογραφή της που μπήκαν στο And Just like That

Δεν είναι μόνο η ντουλάπα της πιο ώριμης Carrie που έχει πολυσυζητηθεί στα καινούρια,τηλεοπτικά επεισόδια «And Just like That» που συνεχίζουν το αξεπέραστο σήριαλ «Sex & the City» αλλά και η ιδιαίτερη διακόσμηση των σπιτιών των ηρωίδων. Η κατοικία της Μιράντα είναι σε ύφος νεουορκέζικου loft ενώ της Σάρλοτ πιο μεγαλοαστική και «καθωσπρέπει» σε μπεζ τόνους. Οι χώροι της Carrie όμως είναι mix & match όπως και η ίδια. Βλέπουμε το διαμέρισμα που διατηρούσε με τον Big όσα χρόνια ήταν παντρεμένοι πιο γαλήνιο, απέριττο και παστέλ ενώ από τη στιγμή που η Carrie μένει χήρα να αλλάζει ντεκόρ, με περισσότερο χρώμα, ένταση και φαντεζί, άνθινη ταπετσαρία. Αυτό που δεν ξέραμε είναι πως και στις δυο περιπτώσεις επιλέχθηκαν χαλιά που έχει σχεδιάσει η διάσημη και πολυβραβευμένη Ελληνίδα σχεδιάστρια Mary Katrantzou. Η ίδια η designer ανέβασε φωτογραφίες στο Instagram καμαρώνοντας για τις επιλογές του σήριαλ με τη δική της υπογραφή. Το χαλί σε απαλούς τόνους στο δωμάτιο της κρεβατοκάμαρας με τον Big, αλλά και το iconic floral carpet με το που η Carrie μένει μόνη. Και τα δυο βασίζονται σε μια ξεχωριστή συλλογή από τη συνεργασία της Ελληνίδας σχεδιάστριας με την εταιρεία The Rug Company. Τα μοντέλα λέγονται Sunray Nude και Bluebell Daydream. Όπως έχει δηλώσει η Μαίρη Κατράντζου για τη συνεργασία: «Επέλεξα να συνεργαστώ με τη The Rug Company καθώς υπήρξε μία αυθεντική σύμπραξη μεταξύ των δύο brands - μία πραγματική εκτίμηση για την τέχνη και ένα πάθος για τολμηρά σχέδια και μοναδική ομορφιά, αξίες που μοιραζόμαστε στο Mary Katrantzou». .