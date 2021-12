Sexy ανοίγματα και λάμψη: Ντούα Λίπα και Ιζαμπέλ Γκουλάρτ σαγήνευσαν στο St Barth

H 26χρονη βρετανίδα pop diva Ντούα Λίπα και η 37χρονη βραζιλιάνα super model Ιζαμπέλ Γκουλάρτ «έκλεψαν την παράσταση» στο gala Unicef Italia x Luisa Via Roma στο παραδεισένιο νησάκι St Barth που πλημμύρισε από κροίσους, καλλονές και celebrities τις ημέρες των γιορτών. Μαζί με το Μεξικό, τις Μαλδίβες, τις Μπαχάμες και το Μαιάμι, αυτό το μικροσκοπικό διαμάντι του Ειρηνικού απέφερε τα πιο glamour, εξωτικά στιγμιότυπα της διεθνούς επικαιρότητας. Οι πιο γοητευτικές διασημότητες έβαλαν εκεί τα πιο καυτά τους μπικίνι αλλά και τις μακριές τουαλέτες τους. Ειδικά στο event της Unicef που φιλοξενήθηκε υπερπολυτελές resort Eden Rock τα φλας ήταν εκτυφλωτικά. Οικοδεσπότης ήταν ο CEO του διαδικτυακού κολοσσού μόδας Luisa Via Roma, Andrea Panconesi. H Nτούα Λίπα ντύθηκε αποκλειστικά με neon πράσινο πάνω και κάτω από τη σκηνή, ώστε να εναρμονίζεται με το τοπίο και τις οικολογικές ευαισθησίες της φιλανθρωπικής εκδήλωσης. Ειδικά στο red carpet εντυπωσίασε με αστραφτερό, ημιδιάφανο «χιτώνα» Stella Mac Cartney με εσωτερικό κορμάκι με sexy ανοίγματα. (Δεν έδειχνε καθόλου μελαγχολική μετά το χωρισμό της από τον αδελφό των Τζίτζι και Μπέλα Χαντίντ). Αντίπαλον δέος η Ιζαμπέλ Γκουλάρτ της οποίας το μοναδικά γυμνασμένο σώμα με τις απίστευτες αναλογίες ζαλίζει. Φόρεσε επίσης λαμπερή, ασημί τουαλέτα David Koma με επίσης αποκαλυπτικά cut off ανοίγματα. Και οι δυο σύμφωνα με τη Vogue έφεραν την αισθητική του nightclub στο κόκκινο χαλί, γεμίζοντάς το φρεσκάδα, νεανικότητα και party mood. Tα trends των μεταλιζέ με τα τολμηρά κοψίματα παραμένουν πολύ επίκαιρα στις νυχτερινές εμφανίσεις!