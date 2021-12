Σταύρος Ράπτης: Από την Πάτρα στα Όσκαρ με τα ΜΗΛΑ- Tι λέει στο The Best

Μιλά στο The Best Magazine για το ελληνικό σινεμά που τα πηγαίνει καλύτερα στο εξωτερικό, για τη σινεφίλ Πάτρα που πλέον δεν έχει ούτε ένα θερινό, αλλά ούτε κι ένα Δημοτικό Κινηματογράφο, ξετυλίγοντας παράλληλα πτυχές από το φιλμ της ζωής του.

Πώς θα περιγράφατε την Κέιτ Μπλάνσετ;

«Είναι μια απίστευτη επαγγελματίας, έχει συνεχώς τις κεραίες της ανοιχτές για να εντοπίζει νέες φρέσκες κινηματογραφικές φωνές και δεν διστάζει να τις υποστηρίξει με πάθος».



Μιλήστε μας για το επόμενο βήμα σας στον κινηματογράφο με τον Χρήστο Νίκου και την Κέιτ Μπλάνσετ.



«Το σενάριο που ολοκληρώνουμε αυτή την εποχή με τον Χρήστο Νίκου και τον Άγγλο θεατρικό συγγραφέα Σαμ Στάινερ έχει τίτλο Fingernails και την παραγωγή του έχει αναλάβει η εταιρεία παραγωγής της Κέιτ Μπλάνσετ. Αν όλα πάνε καλά ελπίζουμε τους επόμενους μήνες να αρχίσει η διαδικασία προπαραγωγής της ταινίας. Θα είναι αγγλόφωνη και θα γυριστεί εξολοκλήρου στο εξωτερικό».

Τελικά το ελληνικό σινεμά πού τα πηγαίνει καλύτερα, στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό;

«Αναμφίβολα στο εξωτερικό! Τα Μήλα έχουν βρει διανομή σε κινηματογράφους 73 χωρών, σε πλατφόρμες και τηλεοπτικούς σταθμούς. Γενικά οι ελληνικές ταινίες τα τελευταία χρό-νια σημειώνουν επιτυχίες τόσο στα φεστιβάλ όσο και στη διανομή σε όλο τον κόσμο, αλλά στην Ελλάδα το πρόβλημα παραμένει άλυτο. Είναι πολύ πιθανό να έχουν προβληθεί πε-ρισσότερες ελληνικές ταινίες στα σινεμά της Βαρσοβίας π.χ. παρά της Πάτρας τα τελευταία χρόνια…».

Ας έρθουμε στην Πάτρα στην οποία ζήσατε μέχρι τα 18 χρόνια σας. Πώς ήταν τα παιδικά σας χρόνια, τι θυμάστε πιο έντονα;

«Θυμάμαι πολλά και διαφορετικά πράγματα. Το κατάμεστο γήπεδο της Παναχαϊκής που πηγαίναμε τα κυριακάτικα μεσημέρια με τον πατέρα μου, τα ατέλειωτα πάρτι και τις παρελάσεις του Καρναβαλιού, τις συναυλίες των Raining Pleasure, την κυρία Χριστίνα, δασκάλα μου και στις 6 τάξεις του δημοτικού που με έκανε να αγαπήσω τα βιβλία και πολλά ακόμα».



Η Πάτρα που είναι σινεφίλ δεν έχει πια θερινό κινηματογράφο, ο μοναδικός είναι στο Ρίο, ενώ ακόμα δεν έχει αποκτήσει δημοτικό κινηματογράφο…

«Θεωρώ πραγματικά ντροπιαστικό για μια μεγάλη πόλη να μην έχει ένα δημοτικό κινηματογράφο. Μπορώ να καταλάβω πως το κόστος μιας χειμερινής αίθουσας είναι μεγάλο αλλά ένα θερινό σινεμά -ακόμα και αυτοσχέδιο- θα μπορούσε να έχει γίνει εδώ και πολλά χρόνια. Ένα ωραίο δείγμα είναι ο κινητός κινηματόγραφος, αλλά δεν μπορεί να υποκαθιστά μια αίθουσα με καθημερινές προβολές και συγκεκριμένο προγραμματισμό, αφιερώματα κ.τλ.».

Τι αγαπάτε;



«Τους δικούς μου ανθρώπους, τις ταινίες, τη λογοτεχνία, το καλό φαγητό, το ποδόσφαιρο, τον γάτο μου και πολλά ακόμα».

Τι φοβάστε;



«Τη μοναξιά, την απώλεια αγαπημένων προσώπων και τα φίδια».

Τι ελπίζετε;



«Να ξαναβρούμε τις ζωές που είχαμε πριν την πανδημία».

Αγαπημένη ταινία;



«Πολύ δύσκολη ερώτηση…Ελληνική το «Ας περιμένουν οι γυναίκες» του Σταύρου Τσιώλη. Ξένη το «Songs from the second floor» του Roy Andersson».

Αγαπημένο τραγούδι



«Ακόμα πιο δύσκολη... Ελληνικό «Κάθε στιγμή η σκέψη μου» Χειμερινοί κολυμβητές. Ξένο «Teardrops» Womack & Womack».