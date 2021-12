Καταφθάνει 16 Δεκεμβρίου 2021 και στην Πάτρα το "Τραγούδα! 2"

Στις 16 Δεκεμβρίου 2021 καταφθάνει στην Ελλάδα σε διανομή της Tulip, η συνέχεια της τεράστιας animation επιτυχίας της Illumination, “Sing” του Γκαρθ Τζένινγκς, «Τραγούδα! 2 - Sing 2» επίσης σε σενάριο και σκηνοθεσία του 49χρονου Βρετανού Garth Jennings.

To «Τραγούδα! 2» που στη Βόρειο Αμερική θα βγει στις 22/12, γιορτάζει ξανά στη μεγάλη οθόνη το ταλέντο των ονειροπόλων μέσα από εκπληκτικά τραγούδια, καθώς τα λατρεμένα μας ζωάκια ετοιμάζονται για την εκθαμβωτική τους παράσταση και πρέπει να καταφέρουν να κάνουν το απόλυτο μουσικό show!

Οι χαρακτήρες, η χαρά της μουσικής και η απόλαυση του τραγουδιού, είναι τα βασικά συστατικά μιας ιστορίας που αποθεώνει την προσπάθεια για τα όνειρα, όσο απίθανα κι αν μοιάζουν.

Το φιλμ που το περιμένουμε και στην Πάτρα, θα παιχθεί και μεταγλωττισμένο στα ελληνικά, με τις φωνές των Θέμη Γεωργαντά και Θοδωρή Μαραντίνη των Onirama.

Τα φετινά Χριστούγεννα λοιπόν, έρχεται στις κινηματογραφικές αίθουσες η συνέχεια της τεράστιας animation επιτυχίας της Illumination! Το πρώτο φιλμ είχε κάνει εισπράξεις 634 εκατ. δολαρίων παγκοσμίως ενώ ένα από τα τραγούδια της ταινίας, το "Faith" των Ryan Tedder, Stevie Wonder and Francis Farewell είχε προταθεί για τη Χρυσή Σφαίρα.

To «Τραγούδα! 2» γιορτάζει ξανά στη μεγάλη οθόνη το ταλέντο των ονειροπόλων, μέσα από εκπληκτικά τραγούδια καθώς το λατρεμένο Κοάλα, ο Μπάστερ Μουν και τα ζωάκια της παρέας του ετοιμάζονται για την εκθαμβωτική τους παράσταση στη λαμπερή πρωτεύουσα ψυχαγωγίας του κόσμου! Πρέπει να τα καταφέρουν και να κάνουν την απόλυτη μουσική παράσταση!

Υπάρχει βέβαια ένα μεγάλο εμπόδιο… Θα πρέπει πρώτα να πείσουν τον μεγαλύτερο ροκ αστέρα του κόσμου, τον Κλέι να παίξει μαζί τους. Η παρέα του Μπάστερ, που περιλαμβάνει μια χαρούμενη μαμά γουρουνίτσα, τη Ροζίτα, μια ροκού σκαντζοχοιρίνα, την Ας, έναν σοβαρό γορίλα, τον Τζόνι, και φυσικά το απίθανο γουρουνάκι, τον προβοκάτορα Γκάντερ.

Όλοι μαζί σαν μια ομάδα, έστω δυσλειτουργική και με μπόλικες παραξενιές, θα βάλουν τα δυνατά τους να βρουν το δρόμο για το ξακουστό θέατρο, τις τύχες του οποίου ελέγχει ένας γκάνγκστερ που τον λένε Τζίμι Κρίσταλ. Στην προσπάθειά τους να κερδίσουν τη σκηνή του θεάτρου, ο Γκάντερ έχει την τρελή ιδέα να πείσει τον μεγάλο αστέρα της παγκόσμιας μουσικής, τον ξακουστό Κλέι, να επιστρέψει στη σκηνή μαζί τους και να τραγουδήσουν το τραγούδι που θα σώσει τη ζωή τους. Το μόνο εμπόδιο είναι ότι ο Μπάστερ δεν έχει δει τον Κλέι, τον περίφημο καλλιτέχνη που παράτησε τα εγκόσμια ύστερα από την απώλεια της συζύγου του και παραμένει δέκα χρόνια απομονωμένος.

Όσο ο Γκάντερ βοηθάει τον Μπάστερ να φτιάξουν την ονειρική τους παράσταση και συνεχίζεται την προσπάθεια για να πειστεί ο Κλέι να τραγουδήσει, ανακαλύπτουμε ξανά τη δύναμης της μουσικής να θεραπεύει ακόμη και τις πιο ραγισμένες καρδιές!

ΤΑ ΜΗΝΥΜΑΤΑ

Όταν η εταιρεία παραγωγής Illumination κυκλοφόρησε την πρώτη ταινία το 2016, δεν περίμενε την τεράστια εισπρακτική επιτυχία και την αγάπη των θεατών για τους ήρωες της ιστορίας. Η ιστορία του «Τραγούδα! 2» έχει στο επίκεντρο τους αξιολάτρευτους χαρακτήρες, τα όνειρά τους, τις φιλοδοξίες τους αλλά και το αίσθημα φιλίας που τους κρατάει ενωμένους. Οι χαρακτήρες, η χαρά της μουσικής και η απόλαυση τους τραγουδιού, είναι τα βασικά συστατικά μιας ιστορίας που αποθεώνει την προσπάθεια για τα όνειρα, όσο απίθανα κι αν μοιάζουν.

Σύμφωνα με τους δημιουργούς της ταινίας, η ιδέα είναι: «Έχω ένα ταλέντο και θέλω να το μοιραστώ με τον κόσμο. Δεν έχω ιδέα πώς θα με δεχτούν, αλλά αυτό είναι το όνειρό μου, και θα το κυνηγήσω». Και φυσικά το μεγάλο δίδαγμα που προκύπτει είναι πως ποτέ δεν είναι αργά να επιστρέψει κανείς σε αυτό που αγαπά. Οι σκιές του χρόνου χάνονται όταν υπάρχει ενθάρρυνση, αγάπη, συνεργασία και φυσικά ωραία τραγούδια που σώζουν ζωές. Άλλωστε το χιούμορ, όπως και η μουσική, ενώνουν ανθρώπους και καταρρίπτουν τα όρια της ηλικίας, της γλώσσας και της εθνικότητας.

Η ΜΟΥΣΙΚΗ

Στην ταινία ακούγονται αμέτρητες επιτυχίες, από το χώρο της rock, της R’n’B και του Latin, από μεγάλα ονόματα όπως η Billie Eilish, ο Drake, ο Weeknd, ο Prince, η Taylor Swift και η Cardi B. Ακούγεται επίσης και το νέο τραγούδι του μεγαλύτερου συγκροτήματος στον κόσμο, των U2. Το τραγούδι που χαρίζουν οι Ιρλανδοί σούπερσταρ, έχει τον τίτλο “Your Song Saved My Life” και είναι η πρώτη τους επίσημη ηχογράφηση από το 2019. Πρόκειται για μια τρυφερή μπαλάντα στην παράδοση παλιότερων τραγουδιών τους όπως το «I Still Haven’t Found What I’m Looking For», το «Where The Streets Have No Name» και το «Stuck In A Moment You Can’t Get Out Of».

Στην πρωτότυπη, αγγλόφωνη κόπια της ταινίας ακούγονται οι Matthew McConaughey, Reese Witherspoon, Scarlett Johansson, Nick Kroll, Taron Egerton, Tori Kelly και ο Nick Offerman.

Τέλος το σενάριο για το «Τραγούδα! 2» άντλησε έμπνευση από τη μαζική επιτυχία και την τεράστια απήχηση που είχαν στον κόσμος τα talent shows όπως το «Pop Idol» και το «The Voice». Η ιστορία χτίστηκε γύρω από τις οντισιόν, την αναζήτηση του αυθεντικού ταλέντου και γύρω από την προσπάθεια για μεγαλείο.

Πολύς χρόνος δαπανήθηκε στην τελειοποίηση της χορογραφίας, καθώς ήταν ένα από τα βασικά στοιχεία του σχεδιασμού. Η animation χορογραφία πάνω σε τόσα πολλά και διαφορετικά στυλ μουσικής, ήταν η μεγαλύτερη πρόκληση των δημιουργών.

Όσο για τη σκηνοθεσία την ανέλαβε ξανά ο Γκαρθ Τζένινγκς, ο οποίος είχε σκηνοθετήσει μεταξύ άλλων την πετυχημένη βρετανική κωμωδία «Γυρίστε το Γαλαξία με Ώτο Στοπ - The Hitchhiker's Guide to the Galaxy».

Στην ελληνική μεταγλώττιση ο Θέμης Γεωργαντάς δανείζει τη φωνή του στον ρόλο του αξιολάτρευτου και επίμονου ονειροπόλου Μπάστερ Μπουν, όπως και στην πρώτη ταινία.

Τον απαιτητικό ρόλο του λιονταριού που επιστρέφει από την αυτοεξορία της καλλιτεχνικής λήθης, αναλαμβάνει ο Θοδωρής Μαραντίνης (Onirama).

Διάρκεια: 112 λεπτά.

Επιμέλεια: Τ. ΜΑΡΤΑΤΟΣ