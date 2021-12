Παρουσιάστηκε το 1ο βιβλίο της Νάνσυς Χριστοπούλου, "Ακόμη και το ποτάμι γυρίζει πίσω"

Η Πατρινή ηθοποιός Νάνσυ Χριστοπούλου, η οποία είναι κόρη της συμπολίτισσας ιατρού παθολόγου - διαιτολόγου Μαριάννας Σταματιάδου, έβγαλε το πρώτο της βιβλίο με τίτλο "Ακόμη και το ποτάμι γυρίζει πίσω" από τις εκδόσεις Το Δόντι του Ανδρέα Τσιλίρα, το οποίο μάλιστα παρουσιάστηκε σε μία όμορφη εκδήλωση στην Ποικίλη Στοά στην Ρ. Φεραίου και Παντανάσσης την περασμένη Παρασκευή 3/12/2021 στις 20.30. Ανάμεσα στους ομιλητές όπως μάθαμε, ήταν η πολιτιστική συντάκτρια Κρίστυ Κουνινιώτη και η δημοσιογράφος και πρώην βουλευτής Νατάσα Ράγιου καθώς και τρεις ηθοποιοί.

Η Μαριάννα Σταματιάδου σε ανάρτηση της στο facebook έγραψε, «μεγάλη μέρα για μένα η Παρασκευή 3 Δεκεμβρίου γιατί θα παρουσιαστεί στην Ποικίλη Στοά (Ρήγα Φεραίου και Παντανάσσης) το πρώτο βιβλίο της κόρης μου Νάνσυ Χριστοπούλου. Τίτλος του βιβλίου "Ακόμη και το ποτάμι γυρίζει πίσω" και εκδοτικός οίκος το ΔΟΝΤΙ. Την εικονογράφηση επιμελήθηκε η άλλη μου κόρη Βάσια Χριστοπούλου, επίσης καλλιτέχνης. Δύο αδελφούλες συνεργάζονται!!! Τι πιο ωραίο για μια μητέρα!!! Καλοτάξιδο το βιβλίο σου αγάπη μου!!!».

Η Νάνσυ Χριστοπούλου έχει τελειώσει τη σχολή δραματικής τέχνης του ΔΗΠΕΘΕ Πάτρας. Η ταλαντούχα ηθοποιός πραγματοποιεί με επιτυχία τα πρώτα της καλλιτεχνικά βήματα τα τελευταία χρόνια, που είναι αξιοπρόσεκτα.

Έχει παίξει στην παράσταση της παιδικής σκηνής του ΔΗΠΕΘΕ Πάτρας «Οδυσσεβάχ» της Ξένιας Καλογεροπούλου που είχε σκηνοθετήσει ο Περικλής Βασιλόπουλος και παρουσιάστηκε στο Δημοτικό θέατρο «Απόλλων», στην παράσταση του ΔΗΠΕΘΕ Πάτρας «Fuente Ovejuna, Η πηγή των αμνών» του Ισπανού δραματουργού Λόπε Ντε Βέγκα που είχε σκηνοθετήσει ο Σταύρος Τσακίρης το 2017 αλλά και στην παράσταση αρχαίου δράματος, «Οιδίπους - Ο μύθος της Ιστορίας του Κόσμου όπως τον είπαν οι Έλληνες» επίσης σε σκηνοθεσία Σταύρου Τσακίρη που παρουσιάστηκε και στο Αρχαίο Ωδείο το καλοκαίρι του 2018.

Ακόμα η Νάνσυ Χριστοπούλου που είναι και πτυχιούχος του Tμήματος Χημείας του Πανεπιστήμιου Πατρών και μάλιστα αυτό το διάστημα ολοκληρώνει το Μεταπτυχιακό της «MSc in Wine and Beer Science» στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, έχει παρακολουθήσει και θεατρικά σεμινάρια στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, μεταξύ άλλων, στο Πανεπιστήμιο της Σορβόννης στη Γαλλία, στο New International Performing Arts Institute στη Schaubühne, στο WYC Acting στο Βερολίνο κ.α.

Έχει μεταφράσει και διασκευάσει για θεατρική παράσταση το μυθιστόρημα «Ο Ιππότης με τη σκουριασμένη πανοπλία» του Ρόμπερτ Φίσερ και έχει γράψει τον θεατρικό μονόλογο για την παράσταση «Το γιοφύρι της Άρτας, Zeitlos 1602». Έχει γράψει αρκετά διηγήματα μερικά εκ των οποίων βρίσκονται σε ιστότοπο.

Έχει διακριθεί στο διαγωνισμό διηγήματος #Μένουμεσπίτι, του εκδοτικού οίκου «Ωκεανός» και το διήγημα της θα εκδοθεί σε συλλογικό έργο.