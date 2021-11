Στις 2 Δεκεμβρίου 2021 αναμένεται στην Ελλάδα το «Ghostbusters: Afterlife» - Θα το δούμε και στην Πάτρα

«Καθάρισε» καταλαμβάνοντας άνετα τη πρωτιά στο Αμερικάνικο box office το περασμένο τριήμερο 19-21/11/2021, η ταινία της Sony, «Ghostbusters: Afterlife» φτάνοντας τα 44 εκατ. δολάρια. Πρόκειται για την ολοκαίνουρια ταινία του αγαπημένου franchise των Ghostbusters που όπως διαβάσαμε είναι ένα άμεσο σίκουελ στις 2 πρώτες ταινίες, την μεγάλη ορίτζιναλ επιτυχία του 1984 που ήταν η εμπορικότερη ταινία εκείνης της χρονιάς και το «Ghostbustes 2» του 1989. Και τις δύο εκείνες ταινίες είχε σκηνοθετήσει ο Αιβάν Ρέιτμαν, ο γιος του οποίου Τζέισον Ρέιτμαν σκηνοθέτησε τώρα το «Ghostbusters: Afterlife» που στη χώρα μας το περιμένουμε την Πέμπτη 2 Δεκεμβρίου 2021 σε διανομή της Feelgood.

Ο Ivan Reitman δεν ήταν αμέτοχος στη νέα ταινία που άρεσε στο Αμερικάνικο κοινό ενώ τα πήγε και σχετικά καλά και με τους κριτικούς (62% στο rotten tomatoes) καθώς είναι εκ των παραγωγών ενώ και συμβούλεψε το 44χρονο γιο του Τζέισον όπου χρειαζόταν. Στη νέα ταινία «Ghostbusters: Legacy» μια μαμά (στο ρόλο η Κάρι Κούνι) και τα δύο παιδιά της μετακομίζουν σε μια μικρή πόλη όταν αρχίζουν να ανακαλύπτουν τη σύνδεσή τους με τους αυθεντικούς Ghostbusters και τη μυστική κληρονομιά που τους άφησε πίσω ο παππούς τους.

Το σενάριο είναι των Τζέισον Ράιτμαν και Γκιλ Κέναν βασισμένο σε ιστορία του αείμνηστου Χάρολντ Ράμις και του Dan Aykroyd που επανεμφανίζεται μαζί με τους Μπιλ Μάρει, Έρνι Χάντσον και Σιγκούρνι Γουίβερ σε cameo ρόλους.

Στo νέο «Ghostbusters: Legacy», πρωταγωνιστούν εκτός της Carrie Coon, ο Finn Wolfhard της επιτυχημένης σειράς «Stranger Things», η Mckenna Grace και ο συμπαθής Paul Rudd.

Να θυμίσουμε πως πριν περίπου 5 χρόνια το 2016 προβλήθηκε το «Ghostbusters» σε σκηνοθεσία Πολ Φέιγκ που ήταν ουσιαστικά ένα reboot του franchise γνωρίζοντας επιτυχία ενώ στόχος της νέας ταινίας είναι να μπορέσει να πάει καλύτερα εισπρακτικά από το φιλμ του 2016 και είναι πολύ πιθανό να το καταφέρει.

Την ταινία του ταλαντούχου Jason Reitman, ο οποίος έχει σκηνοθετήσει ταινίες όπως το ανεξάρτητο «Thank you for smoking», το «Tully», το «Juno» και το Οσκαρικό «Up in the air» με τον Τζορτζ Κλούνει το 2010, αναμένεται να την δούμε και στην Πάτρα όταν βγει.

Κείμενο: Τ. ΜΑΡΤΑΤΟΣ