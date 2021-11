Θεανώ Ανδρουτσέλλη: Η κόρη της Ελευθερίας Τσαφούλια θα χορέψει στο «Στέμμα» του Netflix

Στην πολυσυζητημένη και πολυβραβευμένη υπερπαραγωγή «Το Στέμμα- The Crown» του Netflix θα εμφανιστεί μια νεαρή, ταλαντούχα πατρινή χορεύτρια, η Θεανώ Ανδρουτσέλλη. Κόρη του γνωστού συμπολίτη επιχειρηματία Βλάση Ανδρουτσέλλη και της καθηγήτριας χορού Ελευθερίας Τσαφούλια της ομώνυμης σχολής, σπουδάζει για τρίτη χρονιά κλασικό χορό στο Λονδίνο, όπου την εντόπισαν συντελεστές του πασίγνωστου σήριαλ με θέμα τη βρετανική βασιλική οικογένεια. Συγκεκριμένα η 21χρονη Θεανώ παρακολουθεί στην έγκριτη σχολή London Studio Center το εξειδικευμένο course hons in classical ballet και επιλέχθηκε μαζί με συμφοιτήτριές της να χορέψουν στον πολυαναμενόμενο πέμπτο και τελευταίο κύκλο της σειράς.