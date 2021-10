Κάνιε Γουέστ: Αλλαξε το όνομά του σε Ye και κυκλοφορεί με μάσκα καυκάσιας φυλής

Ο 44χρονος ράπερ, παραγωγός και σχεδιαστής Κάνιε Γουέστ δεν παύει να εκπλήσσει την διεθνή επικαιρότητα με τα καμώματά του, τραβώντας συνεχώς την προσοχή. Μετά το πολύκροτο διαζύγιό του με την reality queen Κιμ Καρντάσιαν και την απόπειρά του να γίνει πρόεδρος των ΗΠΑ, αποφάσισε να αλλάξει ταυτότητα. Παρά την αναγνωρισιμότητά του ως πάμπλουτο είδωλο της μουσικής και της μόδας θα λέγεται πια «Ye» και ήδη έχει εξαφανίσει το επώνυμό του. Επεξεργαζόταν την ιδέα εδώ και καιρό αλλά «σκόνταφτε» στην αντίδραση της πρώην αγαπημένης του Κιμ. Τo νέο όνομα παραπέμπει στον τίτλο της σειράς παπουτσιών του «Yeezy» ενώ είχε συστηθεί προφητικά έτσι το Σεπτέμβριο του 2018 στο διαδίκτυο. Τώρα που κυκλοφόρησε το όγδοο άλμπουμ του «Ye» η απόφαση ήταν μονόδρομος.

Το όνομα σημαίνει «εσύ» δηλαδή το ότι απευθύνεται στους άλλους ανθρώπους: «I believe 'ye' is the most commonly used word in the Bible, and in the Bible, it means you. So I'm you, I'm us, it's us» έχει δηλώσει.

Εκανε λοιπόν επίσημο αίτημα προς το δικαστήριο του Λος Άντζελες. Η δικαστής Michelle Williams Courts δεν εντόπισε κάποιο κώλυμα και αποφάσισε υπέρ της έγκρισης του αιτήματος, όπως αποδεικνύει η δικαστική πράξη που φέρει την υπογραφή της και δημοσιεύθηκε ταχύτατα στα αμερικάνικα media. Μετά την μετονομασία του εθεάθη στο αεροδρόμιο της Νέας Υόρκης με μια λαστιχένια μάσκα καυκάσιας φυλής να παίζει με το κινητό του και να μπαίνει σε ταξί. Δεν το θεωρεί αλλόκοτο, αλλά έναν τρόπο να αποφεύγει τους σωματοφύλακες σε δημόσιους χώρους…