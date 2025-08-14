Αυτά τα ζώδια δεν σέβονται τα όρια των άλλων

Όλοι έχουμε συναναστραφεί ανθρώπους που δεν σέβονται τα όρια και τις κόκκινες γραμμές μας.

Είναι εκείνοι που στέκονται λίγο πιο κοντά από όσο θα έπρεπε ή μιλούν για πράγματα που δεν νιώθουμε άνετα να μοιραστούμε. Τα όριά μας είναι τόσο μοναδικά για εμάς όσο και η προσωπικότητά μας, και το να τα καταστρέφει κάποιος για τους δικούς του σκοπούς είναι οδυνηρό.

Αν θέλετε να καταλάβετε περισσότερο την προσωπικότητα ενός τέτοιου ανθρώπου, ίσως θα έπρεπε να ρίξετε μια ματιά στο ωροσκόπιό του, καθώς για αυτή η συμπεριφορά (πέρα από άλλα) μπορεί να οφείλεται σε κάποιο βαθμό και στο ζώδιό του.

Κριός

Οι Κριοί δεν σέβονται τα όρια των άλλων επειδή είναι ανυπόμονοι και παρορμητικοί, οπότε αν τους έρθει η ιδέα να κάνουν κάτι, το κάνουν εκείνη τη στιγμή. Αν υπάρξουν αρνητικές συνέπειες, θα τις αντιμετωπίσουν αργότερα. Τείνουν να αγνοούν τα όρια των άλλων, περισσότερο όταν βρίσκονται στη μέση μιας αντιπαράθεσης. Μπορεί να είναι πεισματάρηδες και αλαζόνες και εν βρασμώ ψυχής να γίνουν οξύθυμοι και να προκαλέσουν στους άλλους πολύ αρνητικά συναισθήματα.

Λέων

Οι Λέοντες δεν σέβονται τα όρια, όχι επειδή είναι αδιάκριτοι (μόνο), αλλά και επειδή πιστεύουν ότι αυτό που κάνουν είναι για το συμφέρον του άλλου. Ξεκινούν με αθώες προθέσεις και δεν καταλαβαίνουν ότι προωθώντας αποκλειστικά τη δική τους ατζέντα ή σκέψη, υπερβαίνουν τα όρια και τελικά φαίνεται ότι δεν σέβονται τους άλλους.

Τείνουν να έχουν ισχυρή προσωπικότητα και μπορεί να είναι εξαιρετικά ισχυρογνώμονες. Όταν κάποιος ξεκαθαρίσει πως τα όριά του παραβιάστηκαν οι Λέοντες πιστεύουν ότι εφόσον τα κίνητρά τους ήταν καλά, με τον καιρό οι αμαρτίες τους θα συγχωρεθούν.

Σκορπιός

Δεδομένου ότι οι Σκορπιοί είναι εξαιρετικά παθιασμένοι και έντονοι, συχνά έχουν σχέσεις που είναι δύσκολες ή δραματικές. Ενώ μπορεί να φαίνονται σκληροί πληγώνονται εξίσου με τον καθένα από την αρνητική μεταχείριση. Όταν αντιδρούν, μπορεί να αγνοήσουν τα συναισθηματικά, σωματικά και νοητικά όρια των άλλων. Δεν αγωνίζονται πάντα δίκαια όταν ζηλεύουν ή γίνονται συναισθηματικοί και μπορεί να είναι παθητικά επιθετικοί ή χειριστικοί για να πάρουν αυτό που θέλουν.

