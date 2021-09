Τι να πρωτοκοιτάξουμε στo fashion υπερθέαμα του Met Gala; Δείτε τα best off

H ελίτ του θεάματος, της μόδας, των σπορ έσμιξε στη Νέα Υόρκη, αφού μετά από μια χαμένη χρονιά και μια αναβολή για το Σεπτέμβριο η κορυφαία πασαρέλα της οικουμένης «αναστήθηκε»! Μιλάμε για το πλέον φαντασμαγορικό event στυλιστικά, με τους stars να «βάζουν τα δυνατά τους», υπερβαίνοντας τον εαυτό τους στο κόκκινο χαλί.

«America : A Lexicon of Fashion» είναι ο τίτλος της έκθεσης του Costume Institute του Metropolitan Museum of Art η οποία κινητοποίησε μια στρατιά από στυλίστες για το Met Gala της Δευτέρας. Βέβαια, όπως συμβαίνει πάντα κάποιοι επηρεάστηκαν από το θέμα της εξέλιξης και της φιλοσοφίας της αμερικάνικης μόδας και κάποιοι όχι. Η πρωτοποριακή «σχολή» ένδυσης του Balenciaga εκπροσωπήθηκε πολύ δυναμικά ενώ το τριπλό show μεταμορφώσεων που έκανε πρόπερσι η Gaga, το τόλμησε φέτος ο Lil Nas με Versace. H κληρονομιά του Halston, το American style των Ralph Lauren και Michael Kors αλλά και οι νεωτεριστές όπως Prabal Gurung και Tom Browne αντιπροσώπευσαν τη New York Fashion Week. Το look της Ριάνα με πλεκτό σκουφί και «τεατράλε» κάπα, η πανέμορφη Κένταλ Τζένερ ως νέα Οντρει Χέπμπορν, η Μπίλι Αιλις ως Μονρόε- Barbie, η εκκεντρική ασιάτισσα Ναόμι Οσάκα, η Ιμάν με χρυσά αφρικάνικα φτερά ήταν από τις περιπτώσεις που πολυσυζητήθηκαν. Πολλά τα σχόλια και για το ιδιαίτερο γούστο της θετής κόρης της Καμάλα Χάριις Ελλα Εμχοφ. Αμφιλεγόμενες οι απόψεις για την «κουκουλωμένη» Κιμ Καρντάσιαν ως κατάμαυρη σκιά…