Αντίο στον σκηνοθέτη του "Σούπερμαν", της Προφητείας" και του "Φονικού Όπλου", Ρίτσαρντ Ντόνερ

Ιδιαίτερη θλίψη και συγκίνηση προξένησε στο Χόλιγουντ και γενικότερα στον κόσμο του κινηματογράφου η είδηση ότι έφυγε από τη ζωή ο Αμερικανός σκηνοθέτης Ρίτσαρντ Ντόνερ στα 91 του χρόνια, τη Δευτέρα 5 Ιουλίου 2021. Είχε γεννηθεί στις 24 Απριλίου 1930, στο Μπρονξ της Νέα Υόρκης και ξεκίνησε την καριέρα του θέλοντας να γίνει ηθοποιός, αλλά σύντομα άρχισε να σκηνοθετεί με επιτυχία διαφημίσεις και επεισόδια για τηλεοπτικές σειρές.

Όπως διαβάσαμε ήταν βοηθός του γνωστού σκηνοθέτη των 60ς και 70ς Μάρτιν Ριτ ενώ την πρώτη του ταινία μεγάλου μήκους την γύρισε το 1961 και ήταν το «X-15», ένα κοινωνικό φιλμ με θέμα έναν ερευνητικό πύραυλο και πρωταγωνιστές τον Τσαρλς Μπρόνσον και τη νεότατη επίσης Μέρι Τάιλερ Μουρ. Χρειάστηκαν αρκετά χρόνια μέχρι το φιλμ τρόμου «The Omen - H Προφητεία» το 1976, για να γνωρίσει την μεγάλη επιτυχία και καθιέρωση. Το συγκεκριμένο φιλμ, ένα υπερφυσικό θρίλερ με τη Λι Ρέμικ και τον Γκρέγκορι Πεκ, που γυρίστηκε στον απόηχο της επιτυχίας του «Εξορκιστή», κατάφερε να γίνει η 5η σε εισπράξεις ταινία του 1976. Στην πορεία των χρόνων, ο Ντόνερ συνέχισε να σκηνοθετεί με εξίσου μεγάλη επιτυχία ταινίες που είχαν τόσο εμπορικές φιλοδοξίες αλλά και παράλληλα διακρίνονταν από σεβασμό στην τέχνη του σινεμά. Μία από τις ταινίες αυτές ήταν το «Ladyhawke» με τη Μισέλ Πφάιφερ στα πρώτα της βήματα, τον επίσης νεότατο Μάθιου Μπρόντερικ και τον Ρούτγκερ Χάουερ το 1985.

Από το «Superman» και το «The Goonies», μέχρι το «Φονικό Όπλο» και τις συνέχειές του, ή το «Maverick» και το «Scrooged», o Ρίτσαρντ Ντόνερ συνέχισε να παραδίδει καλοφτιαγμένες ταινίες για το μεγάλο κοινό που σέβονταν την τέχνη του σινεμά και τον κόπο και τον χρόνο των συντελεστών τους, όπως έγραψε το flix.gr.

Πολλά είναι τα μηνύματα στα Μέσα κοινωνικής δικτύωσης για τον σπουδαίο Ρίτσαρντ Ντόνερ ενώ ιδιαίτερα συγκινητική είναι η ανάρτηση του στούντιο της Warner που έγραψε στο twitter, «αντίο στον θρυλικό σκηνοθέτη Ρίτσαρντ Ντόνερ, αναπαύσου εν ειρήνη. Σε ευχαριστούμε που μας βοήθησες να πιστέψουμε ότι ο άνθρωπος μπορεί να πετάξει».

Η υπόμνηση αυτή φυσικά έχει να κάνει με την τεράστια επιτυχία του φιλμ του 1978, «Σούπερμαν» που σκηνοθέτησε ο Ντόνερ, μία ταινία με πρωταγωνιστές τους αξέχαστους Κρίστοφερ Ριβ και Μάρλον Μπράντο που έφτασε σε παγκόσμιες εισπράξεις τα 300 εκατ. δολάρια.

Ο Richard Donner όπως έγραψε το deadline.com, σκηνοθέτησε ορισμένες από τις πιο αντιπροσωπευτικές ταινίες των δεκαετιών του 1970 και 1980 και εκτός από τον «Superman», τη σκηνοθετική του υπογραφή έχουν το φιλμ «The Goonies» το 1985 όπου το σενάριο βασίστηκε σε στόρι του σπουδαίου Στίβεν Σπίλμπεργκ καθώς και η απίθανη αστυνομική περιπέτεια με το δίδυμο Mel Gibson και Danny Glover «Lethal Weapon – Φονικό Όπλο». Ο Ντόνερ όπως είδαμε είχε σκηνοθετήσει και τις 4 ταινίες του franchise, από το 1ο φιλμ του 1987 που είχε κάνει εισπράξεις 120 εκατ. δολαρίων έως και το 4ο το 1998 που είχε κάνει εισπράξεις 285 εκατ. δολαρίων.

Την είδηση του θανάτου του Richard Donner γνωστοποίησε η σύζυγος του και παραγωγός, Lauren Schuler Donner, χωρίς ωστόσο να διευκρινιστούν τα αίτια του θανάτου του.

Ο νεαρός Donner είχε σκηνοθετήσει στην Αμερικάνικη τηλεόραση τη δεκαετία του ’60 επεισόδια σε σειρές όπως Route 66, The Rifleman, The Twilight Zone, The Man From U.N.C.L.E., Gilligan’s Island, Perry Mason και The Wild Wild West. Στο σινεμά σκηνοθέτησε το 1968 την αστυνομική κωμωδία «Salt & Pepper» με τον Sammy Davis Jr. και τον Peter Lawford και το 1969 την ταινία «Lola» με τους Charles Bronson και Susan George. Από τις καλές του στιγμές ήταν και η ταινία «Scrooged» με τον Μπιλ Μάρει το 1988 που είχε ξεπεράσει τα 100 εκατ. δολάρια στο box office και το κωμικό γουέστερν «Maverick» το 1994 με τον Μελ Γκίμπσον, τον Τζέιμς Γκάρνερ και την Τζόντι Φόστερ που άρεσε και στα ταμεία έφτασε σε εισπράξεις τα 183 εκατ. δολάρια.

«Ήταν ο μεγαλύτερος Goonie», έγραψε ο Steven Spielberg ενώ και ο σκηνοθέτης Έντγκαρ Ράιτ, τον αποχαιρέτισε με συγκίνηση.

Η τελευταία ταινία του Richard Donner που υπέγραψε ως σκηνοθέτης ήταν πριν από περίπου 15 χρόνια, το 2006, η περιπέτεια «16 Blocks» με τον Bruce Willis ενώ να θυμίσουμε πως το 1997 είχε κάνει το πολιτικό θρίλερ “Conspiracy Theory - Θεωρίες συνωμοσίας” με πρωταγωνιστές την Τζούλια Ρόμπερτς και τον Μελ Γκίμπσον.

*Στο πένθιμο αφιέρωμα – obituary στον Richard Donner που έκανε η εφημερίδα The Times μεταξύ άλλων γίνεται αναφορά και στον «πονοκέφαλο» της προετοιμασίας της ταινίας «Superman» και της αναζήτησης του ιδανικού πρωταγωνιστή. Όπως αναφέρει το άρθρο, ο Robert Redford ζητούσε πολλά χρήματα ενώ ο Clint Eastwood είχε πει πως ήταν πολύ απασχολημένος και ο James Caan είχε απαντήσει στον Ρίτσαρντ Ντόνερ «δεν υπάρχει καμία πιθανότητα να μπω μέσα σε αυτή τη “στολή”.

Ακόμα ο Sylvester Stallone ήθελε να παίξει το ρόλο αλλά τελικά ήταν «πολύ Ιταλός» ενώ για Σούπερμαν είχαν σκεφτεί κάποια στιγμή και τον Steve McQueen αλλά απορρίφθηκε τελικά καθώς δεν ταίριαζε ο σωματότυπος του. Συνολικά 200 ηθοποιοί έκαναν οντισιόν και όπως όλοι γνωρίζουμε, ο περίφημος ρόλος κατέληξε στον Christopher Reeve και με τον Σούπερμαν έγινε σταρ και καθιερώθηκε στο Χόλιγουντ.

Επιμέλεια: Τ. ΜΑΡΤΑΤΟΣ