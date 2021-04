Η Tanweer ανακοίνωσε πρόγραμμα ταινιών για Μάιο και μετά - Αρχή με "Μάγισσες" και "Wonder Woman 1984"

Χαρά και αισιοδοξία στη ζοφερή πραγματικότητα που βιώνουμε λόγω της πανδημίας, προξενεί η ανακοίνωση από πλευράς της γνωστής κινηματογραφικής εταιρείας διανομής Tanweer με τον προγραμματισμό των ταινιών που πρόκειται να βγάλει στις Ελληνικές αίθουσες από την Πέμπτη 20 Μαΐου 2021 και μετά. Πρόκειται για τα φιλμ που αναμένεται να δούμε από την συγκεκριμένη εταιρεία την ερχόμενη θερινή περίοδο (Μάιος – Σεπτέμβριος) με τη διευκρίνιση μόνο ότι οι ημερομηνίες εξόδου των ταινιών ενδέχεται να τροποποιηθούν και να προσαρμοστούν σύμφωνα με ανακοινώσεις κυβερνητικών μέτρων κατά του Covid-19.

Η αρχή σύμφωνα με τον προγραμματισμό και εφόσον με το καλό όντως ανοίξουν οι κινηματογραφικές αίθουσες στις 20/5 θα γίνει από πλευράς της Tanweer, με την ταινία του 2020, «Οι Μάγισσες – The Witches» σε σκηνοθεσία του βραβευμένου με Όσκαρ Ρόμπερτ Ζεμέκις.

Πρωταγωνιστούν οι: Αν Χάθαγουεϊ, Οκτάβια Σπένσερ και ο Στάνλεϊ Τούτσι.

Πρόκειται για μία περιπέτεια φαντασίας βασισμένη στο βιβλίο του Ρόαλντ Νταλ «Οι Μάγισσες». Παίζουν και οι Κριστίν Τσένογουεθ και Κρις Ροκ και ο ανερχόμενος Ζαχίρ Καντίμ Μπρούνο (“Atlanta”).

Προσδιορίζοντας εκ νέου την αγαπημένη ιστορία του Νταλ για το νεότερο κοινό της, η οπτικά καινοτόμα ταινία του Ζεμέκις παρουσιάζει την σκοτεινά χιουμοριστική και συγκινητική ιστορία του νεαρού ορφανού αγοριού (Μπρούνο), το οποίο, στα τέλη του 1967, πηγαίνει να ζήσει με την αγαπημένη του γιαγιά (Σπένσερ) στην κωμόπολη Ντεμόπολις, στην Αλαμπάμα. Καθώς το αγόρι με τη γιαγιά του συναντούν κάποιες παραπλανητικά λαμπερές, αλλά απόλυτα διαβολικές μάγισσες, η ίδια σοφά απομακρύνει το αγόρι σε ένα πολυτελές ξενοδοχείο δίπλα στη θάλασσα. Δυστυχώς, καταφθάνουν ακριβώς την ίδια στιγμή που η μεγάλη αρχιμάγισσα (Χάθαγουεϊ) έχει συγκεντρώσει μυστικά τις μάγισσες από όλο τον κόσμο για να πραγματοποιήσει την διαβολική αποστολή της.

Βασισμένο στο βιβλίο του Ρόαλντ Νταλ, το σενάριο υπογράφουν οι Ρόμπερτ Ζεμέκις, Κένια Μπάρις (“black-ish”, “Shaft”) και ο βραβευμένος με Όσκαρ, Γκιγιέρμο Ντελ Τόρο (“Η μορφή του νερού”). Ο Ζεμέκις του «Φόρεστ Γκαμπ» έχει αναλάβει & την παραγωγή της ταινίας μαζί με τους Τζακ Ραπ, Ντελ Τόρο, Αλφόνσο Κουαρόν και Λιουκ Κέλι.

Το φιλμ «Οι Μάγισσες» είχε ξαναγυριστεί το 1990 σε σκηνοθεσία του Νίκολας Ρεγκ και έπαιζαν τότε οι Anjelica Huston, Mai Zetterling και Rowan Atkinson.

Αμέσως μετά, στις 27/5/2021 προγραμματίζεται για έξοδο στις Ελληνικές αίθουσες η μπλοκμπάστερ ταινία «Wonder Woman 1984» σε σκηνοθεσία: Πάτι Τζένκινς, με την Γκαλ Γκαντότ, τον Κρις Πάιν, την Κρίστεν Γουίγκ και τους Πέδρο Πασκάλ, Ρόμπιν Ράιτ, Κόνι Νίλσεν.

Η ταινία ήταν να βγει τα περασμένα Χριστούγεννα στη χώρα μας ωστόσο οι αίθουσες ήσαν κλειστές.

Οι εισπράξεις του φιλμ σε ΗΠΑ και υπόλοιπο κόσμο ήδη έχουν φτάσει τα 166 εκατομμύρια δολάρια, νούμερο σχετικά ικανοποιητικό με δεδομένη την κατάσταση της πανδημίας.

Η Wonder Woman, στη νέα της κινηματογραφική περιπέτεια αντιμετωπίζει δύο ολοκαίνουριους εχθρούς: τον Μαξ Λορντ και το Τσιτά. Με την σκηνοθέτη Πάτι Τζένκινς να επιστρέφει στο τιμόνι και την Γκαλ Γκαντότ στον πρωταγωνιστικό ρόλο, η ταινία "Wonder Woman 1984" είναι το επιτυχημένο σίκουελ της ταινίας “Wonder Woman” της Warner Bros. Pictures, που βασίζεται στο χαρακτήρα της ομώνυμης σούπερ ηρωίδας της DC, που σημείωσε εισπράξεις 822 εκατομμυρίων δολαρίων στο παγκόσμιο box office to 2017.

Τέλος από την Τanweer επίκειται να δούμε κι άλλες ταινίες όπως την πιο τελευταία ταινία του Γούντι Άλεν «Το Φεστιβάλ του Ρίφκιν» στις 15/7, το συγκινητικό «Supernova» με τους Κόλιν Φερθ και Στάνλει Τούτσι στις 24/6, το «Dune» σε σκηνοθεσία Ντενί Βιλνέβ (16/9), το ντοκιμαντέρ «Βασιλιάς Όττο - King Otto» με πρωταγωνιστή τον Όττο Ρεχάγκελ, σε σκηνοθεσία: Κρίστοφερ Αντρέ Μαρκς (στις 10 Ιουνίου 2021), τον «Ράφτη» στις 3/6, σε σκηνοθεσία: Σόνια Λίζα Κέντερμαν με τους Δημήτρη Ήμελλο, Ταμίλα Κουλίεβα, Θανάση Παπαγεωργίου και Στάθη Σταμουλακάτο, ένα φιλμ που είχε κάνει την παγκόσμια πρεμιέρα του στο First Features Competition του 24ου Tallinn Black Nights Film Festival (13-29 Νοεμβρίου) και αμέσως μετά προβλήθηκε στο 61ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, κ.α.

*Αναμένουμε με το καλό να δούμε τις ταινίες και στην Πάτρα όταν με το καλό επιτραπεί η λειτουργία των κινηματογραφικών αιθουσών.