Ποιοί επικράτησαν στα 27α βραβεία του Σωματείου Αμερικανών Ηθοποιών

Η 27η τελετή απονομής των βραβείων του Σωματείου Αμερικανών Ηθοποιών - Screen Actors Guild Awards που έγινε virtual/ψηφιακά το βράδυ της περασμένης Κυριακής 4 Απριλίου 2021 και μεταδόθηκε από τα αμερικανικά δίκτυα TBS και TNT επιφύλαξε κάποιες εκπλήξεις κυρίως στις κινηματογραφικές κατηγορίες. Γενικά ήταν μία εντελώς διαφορετική βραδιά, διάρκειας μόλις μιας ώρας, αντί δύο, όπως κάθε χρόνο, ενώ δεν είχε ούτε κόκκινο χαλί, ούτε σκηνικό αλλά και ούτε οικοδεσπότες λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού.

Η είδηση που βγήκε από την τελετή των 27ων SAG ήταν πως και οι 4 ηθοποιοί που τιμήθηκαν για τις ερμηνείες τους στις κινηματογραφικές κατηγορίες ήσαν όλοι για 1η φορά μη λευκοί, κάτι που δεν έχει συμβεί ποτέ στα Όσκαρ, όπως έγραψε και το thewrap.com.

Ο αείμνηστος ηθοποιός Τσάντγουικ Μπόουζμαν του «Μαύρου Πάνθηρα» που έφυγε από τη ζωή τον περασμένο Αύγουστο και η Βαϊόλα Ντέιβις τιμήθηκαν για τις ερμηνείες τους στην ταινία «Ma Rainey’s Black Bottom» και όπως δείχνουν τα πράγματα βάζουν πλώρη και για τα αντίστοιχα Όσκαρ. Έγραψαν επίσης ιστορία καθώς έγιναν ο πρώτος μαύρος άνδρας ηθοποιός και η πρώτη μαύρη γυναίκα ηθοποιός που βραβεύθηκαν στην κατηγορία των ταινιών την ίδια χρονιά. Δυστυχώς όλη αυτή η αναγνώριση γίνεται μετά θάνατον για τον Μπόουζμαν που έσβησε στα 43 του μόλις χρόνια από καρκίνο του εντέρου.

Την ίδια ώρα στους β’ ρόλους, η Γιουν Γιο Τζανγκ έγινε η πρώτη γυναίκα ηθοποιός από την Νότιο Κορέα που βραβεύτηκε στην κατηγορία του καλύτερου β′ γυναικείου ρόλου για την ερμηνεία της ως η συγκινητική γιαγιά στην ταινία «Minari», μία ανεξάρτητη έκπληξη που μετά το Φεστιβάλ Σάντανς του 2020 τώρα διεκδικεί 6 βραβεία Όσκαρ. Στον β’ γυναικείο ρόλο η Yuh-Jung Youn όπως είναι το όνομα της στα Κορεάτικα, έκανε την ανατροπή καθώς τα λεγόμενα φαβορί ήσαν η νεαρή Βουλγάρα Μαρία Μπακάλοβα της νέας ταινίας του «Borat» («Borat Subsequent Moviefilm») και η παλαίμαχη Γκλεν Κλόουζ του «Hillbilly Elegy» του Ρον Χάουαρντ.

Όσο για τον β’ ανδρικό, το βραβείο του Σωματείου Αμερικανών Ηθοποιών πήγε αναμενόμενα στον Ντάνιελ Καλούγια ως ο αρχηγός των Μαύρων Πανθήρων στο Ιλινόις, Φρεντ Χάμπτον στο φιλμ «Judas and the black Messiah».

Αλήθεια πόσες φορές τα SAG και τα Oscar έχουν συμπέσει; Στα 26 προηγούμενα χρόνια του θεσμού, όπως γράφει το flix.gr, η Ένωση Αμερικανών Ηθοποιών έχει πέσει μέσα και στις 4 κατηγορίες ερμηνειών (A' και Β' ανδρικούς και γυναικείους ρόλους) 8 φορές, τις 5 από αυτές την τελευταία δεκαετία και τις τελευταίες δυο χρονιές σερί: πέρυσι με τους Χοακίν Φίνιξ, Ρενέ Ζελβέγκερ, Μπραντ Πιτ, Λόρα Ντερν και πρόπερσι με τους Γκάρι Ολντμαν, Φράνσις ΜακΝτόρμαντ, Σαμ Ρόκγουελ, Άλισον Τζάνεϊ.

Να σημειωθεί πως μετά την επικράτηση της Βαιόλα Ντέιβις στα SAG, η οποία έχει ένα Όσκαρ β’ γυναικείου ρόλου στην κατοχή της για το «Fences», η κούρσα για το Όσκαρ Α' Γυναικείου Ρόλου θεωρητικά είναι στον αέρα. Όπως γράφει το flix.gr, η Φράνσις ΜακΝτόρμαντ του «Nomadland» της Κλόι Ζάο είναι η καλύτερη, αλλά μάλλον οι συνάδελφοί της θεωρούν ότι τής το έχουν αναγνωρίσει και πρόσφατα με τις «Τρεις Πινακίδες έξω από το Έμπινγκ στο Μιζούρι», οπότε την προσπερνούν. Φαβορί, μέχρι και σχετικά πρόσφατα έδειχνε η Κάρι Μάλιγκαν για το «Promising Young Woman» της Έμεραλντ Φενέλ για την κόντρα-ερμηνεία που δίνει και τσαλακώνει το προφίλ του καλού κοριτσιού. Στις Χρυσές Σφαίρες, έφερε ανατροπή η Άντρα Ντέι για το «The United States Vs. Billie Holiday», η οποία δεν προτάθηκε στα SAG αλλά είναι στην 5άδα των Όσκαρ. Τώρα μετά την απονομή των SAG, η Βαϊόλα Ντέιβις με το «Ma Rainey's Black Bottom» αποκτά ένα προβάδισμα. Οι περισσότεροι κριτικοί καθώς και τα πρακτορεία στοιχημάτων θεωρούν αυτή την κατηγορία την πιο επίφοβη για εκπλήξεις.

Στα 27α SAG η ταινία του Άαρον Σόρκιν «Η Δίκη των 7 του Σικάγο» κέρδισε το βραβείο του καλύτερου ensemble cast που είναι το αντίστοιχο της καλύτερης ταινίας.

*Τέλος στις τηλεοπτικές κατηγορίες των βραβείων του Σωματείου Αμερικανών Ηθοποιών, το επιτυχημένο «The Crown» κέρδισε και φέτος το SAG της καλύτερης Δραματικής Σειράς ενώ το βραβείο στο Α' Γυναικείο κέρδισε η Τζίλιαν Άντερσον ως Θάτσερ. Στην κατηγορία του Α' Ανδρικού ρόλου Δραματικής Σειράς, ο Τζέισον Μπέιτμαν του «Ozark» έκανε την έκπληξη και επικράτησε.

Καμία έκπληξη δεν αποτέλεσε η κυριαρχία του «Schitt's Creek» στην κωμωδία. Εκτός από μία ανατροπή: ο συμπαθής Τζέισον Σουντέικις όπως έκανε και στις Χρυσές Σφαίρες κέρδισε το Βραβείο του καλύτερου Α' Ανδρικού Ρόλου για το «Ted Lasso» ενώ η Άνια Τέιλορ-Τζόι, από τα πρόσωπα της χρονιάς 2020 κέρδισε το SAG για την ερμηνεία της στην μίνι σειρά «The Queen's Gambit». Ακόμα ο Μαρκ Ράφαλο τιμήθηκε στην κατηγορία της τηλεταινίας ή μίνι σειράς με το SAG για την ερμηνεία του στο «I Know this much is true».

Το Netflix κέρδισε συνολικά 7 βραβεία ενώ στα stunt awards, κέρδισαν το «Wonder Woman 1984» στην κινηματογραφική κατηγορία και το «The Mandalorian» στην αντίστοιχη τηλεοπτική.

Και με στοιχεία από το ΑΠΕ