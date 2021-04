Στις 2 Απριλίου, πριν 47 χρόνια τα Όσκαρ σάρωσε το κλασικό πλέον "Κεντρί"

Δεν είχαν λείψει τα απρόοπτα από την 46η απονομή των βραβείων Όσκαρ στο Dorothy Chadler Pavillion κι ένα απ’ αυτά που έμεινε στην ιστορία των Όσκαρ και γενικότερα ήταν ο προφανώς ακάλεστος άγνωστος άνδρας που εμφανίστηκε ξαφνικά στη σκηνή πίσω από τον ηθοποιό Ντέιβιντ Νίβεν, εκ των παρουσιαστών της βραδιάς. Ο μυστακοφόρος άνδρας εμφανίστηκε τρέχοντας ολόγυμνος στη σκηνή των Όσκαρ κάνοντας με το χέρι του το σήμα της νίκης.

Όλα αυτά έγιναν στις 2 Απριλίου 1974 (στην Ελλάδα είχαμε ακόμα Χούντα, το καθεστώς που έπεσε μετά τα δραματικά γεγονότα της Κύπρου 3 μήνες αργότερα) κι όπως είχε γράψει το περιοδικό «Σινεμά» στην ειδική έκδοση «70 Χρόνια Όσκαρ», ένα άλλο σημαίνον γεγονός της απονομής του 1974, ευτυχώς αυτή τη φορά καλλιτεχνικό και μόνο ήταν η εμφάνιση για 1η φορά στην μεγάλη και λαμπερή αυτή γιορτή του Χόλιγουντ, της θρυλικής Κάθριν Χέπμπορν, η οποία απένειμε στον παραγωγό και καλό της φίλο, Λόρενς Γουέινγκαρντεν το τιμητικό βραβείο Ίρβινγκ Τζ. Θάλμπεργκ. Η Χέπμπορν κατέχει μέχρι σήμερα το ρεκόρ της πιο πολυβραβευμένης με Όσκαρ ερμηνείας ηθοποιού. Έχει κερδίσει 4 χρυσά αγαλματίδια α’ ρόλου, με το τελευταίο στην απονομή του 1982 για την συγκινητική ταινία «Στη Χρυσή Λίμνη» κι ενώ εκείνη ήταν 74 χρονών.

Στην 46η απονομή παρέστη για να δώσει βραβείο και η παλιά σταρ Σούζαν Χέιγουορντ (είχε κερδίσει το Όσκαρ α’ γυναικείου ρόλου το 1959 για το «Θέλω να ζήσω») κάνοντας την τελευταία δημόσια εμφάνιση της μιας και λίγο καιρό αργότερα έφυγε από τη ζωή, στις 14 Μαρτίου 1975.

Ο μεγάλος νικητής της 46ης απονομής ήταν το υπέροχο «The Sting – Το Κεντρί» σε σκηνοθεσία του Τζορτζ Ρόι Χιλ (παραγωγοί οι: Τόνι Μπιλ, Μάικλ και Τζούλια Φίλιπς) κατακτώντας 7 Όσκαρ ( στο rotten tomatoes έχει υψηλό ποσοστό 94%). Η κλασική πλέον ταινία με φόντο το Σικάγο των γκάνγκστερ του 1936 με κεντρικούς ήρωες, δύο γοητευτικούς κομπιναδόρους, τον Τζόνι Χούκερ (ο Ρόμπερτ Ρέντφορντ σ’ ένα ρόλο που του χάρισε τη μοναδική μέχρι σήμερα υποψηφιότητα του για το Όσκαρ α’ ανδρικού, το έχασε από τον Τζακ Λέμον για το «Σώστε τον τίγρη») και τον Χένρι Γκόντορφ (στο ρόλο ο αξέχαστος Πολ Νιούμαν) που θα εξαπατήσουν τον αρχιμαφιόζο Ντόιλ Λόνεγκαν (στο ρόλο ο Ρόμπερτ Σο).

Το «Κεντρί» που συγκαταλέγεται και στις πιο επιτυχημένες εμπορικά ταινίες όλων των εποχών κατέκτησε εκτός από τα Όσκαρ καλύτερης ταινίας του 1973 και σκηνοθεσίας, τα Όσκαρ πρωτότυπου σεναρίου (Ντέιβιντ Γουόρντ), Καλλιτεχνικής Διεύθυνσης/Σκηνικών (Τζέιμς Πέιν), Κοστουμιών (το 8ο Όσκαρ της σπουδαίας ενδυματολόγου του Χόλιγουντ, Ίντιθ Χεντ), Μοντάζ (Γουίλιαμ Ρέινολντς) και το βραβείο της καλύτερης διασκευασμένης μουσικής που πήρε ο Μάρβιν Χάμλις, ο οποίος την ίδια βραδιά σάρωσε κερδίζοντας και 2 Όσκαρ για τα «Καλύτερα μας Χρόνια – The Way we Were» του Σίντνει Πόλακ (καλύτερης πρωτότυπης δραματικής μουσικής και καλύτερου τραγουδιού για το «The Way we Were» σε στίχους Άλαν και Μάριλιν Μπέργκμαν που ερμήνευσε μοναδικά και «φορτισμένα» η πρωταγωνίστρια της ρομαντικής αυτής ταινίας, Μπάρμπρα Στρέιζαντ (σε αξέχαστη ερωτική χημεία με τον συμπρωταγωνιστή της Ρόμπερτ Ρέντφορντ που ήταν πιο όμορφος από ποτέ με τη στολή του αξιωματικού του ναυτικού, όπως έχει γραφτεί).

Τέλος στην 46η απονομή των Όσκαρ το τρομερής έντασης θρίλερ «Ο Εξορκιστής» του Γουίλιαμ Φρίντκιν περιορίστηκε στα Όσκαρ καλύτερου διασκευασμένου σεναρίου και ήχου και το «Κραυγές και Ψίθυροι» του μεγάλου Σουηδού auteur Ίνγκμαρ Μπέργκμαν που είχε προταθεί για 5 Όσκαρ (καλύτερης ταινίας, σκηνοθεσίας, πρωτότυπου σεναρίου, φωτογραφίας – Σβεν Νίκβιστ και κοστουμιών) κέρδισε μόνο αυτό της Φωτογραφίας. Το Όσκαρ καλύτερης ξενόγλωσσης ταινίας πήγε σε μία εξαιρετική επιλογή, το φιλμ «Αμερικάνικη Νύχτα» του Φρανσουά Τριφό από τη Γαλλία και το Όσκαρ α’ γυναικείου ρόλου απέσπασε η Γκλέντα Τζάκσον για το «Απιστία με αξιοπρέπεια» (το 2ο της καριέρας της μετά το Όσκαρ που πήρε το 1971 για τις «Ερωτευμένες γυναίκες» του Κεν Ράσελ.

Επίσης η μόλις 10χρονη κόρη του Ryan O’ Neal, Τατούμ Ο’ Νιλ πήρε το Όσκαρ καλύτερου β’ γυναικείου για το «Χάρτινο φεγγάρι» υποσκελίζοντας μεταξύ άλλων την συμπρωταγωνίστρια της Μάντλιν Καν και κυρίως την εξωπραγματική ερμηνεία της έφηβης Λίντα Μπλερ στον τρομακτικό «Εξορκιστή».

To Oscar β’ ανδρικού πήρε ο 70χρονος παραγωγός Τζον Χάουζμαν για το ρόλο του στην ταινία «The Paper Chase/Χάρτινες Χειροπέδες», στην κατηγορία του α’ ανδρικού ήταν υποψήφιος και ο Μάρλον Μπράντο για το «Τελευταίο ταγκό στο Παρίσι» του Μπερνάρντο Μπερτολούτσι, ο οποίος ήταν υποψήφιος και για την σκηνοθεσία ενώ την έναρξη της βραδιάς απονομής είχε κάνει η 75χρονη σήμερα Λάιζα Μινέλι που ένα χρόνο πριν στην απονομή του 1973 είχε κερδίσει το Όσκαρ α’ γυναικείου ρόλου για το «Καμπαρέ» του Μπομπ Φόσι.

Οικοδεσπότες των 46ων Όσκαρ ήταν εκτός του Ντέιβιντ Νίβεν, η Νταιάνα Ρος, ο Τζον Χιούστον και ο σέξι μάτσο σταρ, Μπαρτ Ρέινολντς.